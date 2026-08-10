El Comisionado impulsa la transparencia de las entidades privadas con un portal estandarizado

El Comisionado incorporó por primera vez en la evaluación de transparencia de 2025 un portal estandarizado dirigido a todas las entidades privadas que solicitaron su utilización, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y mejorar la eficiencia del proceso evaluador.

La herramienta, alojada en los propios servidores del Comisionado y accesible mediante un enlace visible desde la página web de cada entidad, diseñada para dar respuesta a las dudas y dificultades que cada año plantean las nuevas entidades privadas incorporadas al sistema de evaluación.

A diferencia del censo de entidades públicas, que presenta una mayor estabilidad, el número de entidades privadas sujetas a evaluación experimenta una elevada variabilidad anual, al depender de las subvenciones recibidas durante el ejercicio objeto de evaluación. Esta circunstancia hacía necesario disponer de mecanismos de apoyo que facilitaran a las nuevas entidades el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

La acogida del portal fue especialmente positiva. De las 756 entidades privadas obligadas que participaron en la evaluación de 2025, 282 entidades, el 37,3 % del total, solicitaron utilizar el portal proporcionado por el Comisionado.

Cómo solicitar un portal de transparencia

Las entidades privadas interesadas en disponer de este portal pueden solicitarlo al Comisionado siguiendo el procedimiento habilitado para ello. Para facilitar este proceso, el Comisionado pone también a disposición de las entidades un vídeo explicativo: realizar la solicitud.

Esta herramienta permite a las entidades contar con un espacio estructurado, adaptado a los requisitos técnicos del sistema de evaluación, facilitando la publicación de la información exigida y reduciendo las dificultades asociadas al cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Además, el portal contribuye a simplificar las tareas evaluadoras y representa un avance significativo hacia la progresiva automatización de los procesos de evaluación.

Con esta iniciativa, el Comisionado refuerza su compromiso con el acompañamiento a las entidades obligadas y con el desarrollo de herramientas que favorezcan una transparencia más accesible, homogénea y eficaz.