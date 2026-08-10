El examen de MIR en Canarias será el 23 de enero de 2027

El Ministerio de Sanidad ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso a plazas de Formación Sanitaria Especializada en el año 2027 para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/ diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física, con un total de 12.850 plazas convocadas, 484 más que el año anterior, lo que supone un aumento del 3,9%.

Desde 2018 se ha producido un incremento de 4.448 plazas, un aumento del 53%, en cumplimiento del compromiso del Ministerio de Sanidad con la formación especializada de profesionales sanitarios.

En Medicina (MIR) se ofertan un total de 9.676 plazas (4% más); le sigue en número de plazas Enfermería (EIR) (3% más), con 2.341 plazas; en Farmacia son 377 plazas (4% más); y hasta 293 en Psicología (un 5% más).

La distribución total de plazas es la siguiente:

Medicina (MIR): 9.676 plazas, 9.377 plazas de titularidad pública (cupo territorial) y 300 pertenecientes a centros de titularidad privada. 968 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Enfermería (EIR): 2.341 plazas, 2.257 plazas de titularidad pública y 84 pertenecientes a centros de titularidad privada. 234 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Farmacia (FIR): 377 plazas, 363 plazas de titularidad pública y 14 pertenecientes a centros de titularidad privada. 38 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Psicología (PIR): 293 plazas, 269 plazas de titularidad pública y 24 pertenecientes a centros de titularidad privada. 29 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Química (QIR): 37 plazas, 35 plazas de titularidad pública y 2 pertenecientes a centros de titularidad privada. 4 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Biología (BIR): 69 plazas, 66 plazas de titularidad pública y 3 pertenecientes a centros de titularidad privada. 7 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

Física (RFIR): 57 plazas, 54 plazas de titularidad pública y 3 pertenecientes a centros de titularidad privada. 6 plazas podrán ser cubiertas en esta convocatoria por el turno de personas con discapacidad.

En cuanto al proceso de inscripción, las personas interesadas deberán presentar su solicitud entre el 1 y el 14 de septiembre de 2026, ambos inclusive, a través del modelo oficial 790.

La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado 23 de enero de 2027. El inicio del ejercicio está previsto para las 14:00 horas (13:00 horas en Canarias).

El ejercicio consistirá en contestar un cuestionario de 200 preguntas más 10 preguntas de reserva. Cada pregunta constará de cuatro opciones de respuesta, de las que solo una de ellas será la correcta. El ejercicio tendrá una duración de cuatro horas y media.

El examen podrá realizarse en las siguientes localidades: A Coruña (Santiago de Compostela), Albacete, Alicante/Alacant, Asturias (Oviedo), Badajoz, Barcelona, Bizkaia (Bilbao), Cádiz, Cáceres, Cantabria (Santander), Granada, Illes Balears (Palma), La Rioja (Logroño), Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), León, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra (Pamplona), Pontevedra (Vigo), Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia/València, Valladolid y Zaragoza. El Ministerio de Sanidad ha incluido a Vigo tras atender las peticiones recibidas.

Durante el acceso, permanencia y realización de las pruebas queda prohibida la tenencia o utilización de cualquier dispositivo, equipo, sistema o elemento que permita, facilite o pueda facilitar la comunicación con terceros, el acceso a redes de comunicación electrónicas, el almacenamiento, tratamiento, reproducción, captación, grabación, transmisión o recepción de información, datos, imágenes, sonido o señales de cualquier naturaleza.

La tenencia, utilización, ocultación o activación de dispositivos o materiales prohibidos, así como cualquier actuación dirigida a eludir las medidas de control establecidas, tendrá la consideración de conducta fraudulenta y dará lugar a la anulación del ejercicio y a la exclusión del proceso selectivo.

Como en convocatorias anteriores, en el procedimiento ordinario la elección de plaza se llevará a cabo electrónicamente o por comparecencia personal. Las personas que no hayan sido adjudicatarias de plaza en la adjudicación de plazas ordinaria, y tengan número de orden, podrán participar en el procedimiento extraordinario por medios electrónicos.

Finalizada la adjudicación a todas las personas aspirantes que hayan superado la puntuación mínima en cada una de las titulaciones, y siempre que hayan quedado plazas vacantes, se procederá a realizar otro llamamiento extraordinario mediante Resolución de la Dirección de Ordenación Profesional para la adjudicación a aquellas personas aspirantes que no hubieran sido adjudicatarios de plaza en el llamamiento ordinario por cualquier causa.

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En este llamamiento se aplicarán las mismas reglas, a excepción de la forma de adjudicación, que se realizará exclusivamente por medios electrónicos.