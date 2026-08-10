“Harry Potter tenía que ser”: así reconocieron a Daniel Radcliffe en Tenerife

Daniel Radcliffe entró en una farmacia de Santa Cruz de Tenerife y durante unos minutos nadie tuvo del todo claro si aquel cliente era realmente Harry Potter. Hubo miradas, dudas, búsquedas rápidas en internet y una sospecha cada vez más evidente. Hasta que alguien se atrevió a preguntárselo.

Y no hizo falta recurrir a ninguna poción de la verdad. El desenlace fue mucho más sencillo: Radcliffe se quitó las gafas y, según contó la farmacéutica Amira Nasser en ‘La Alpispa’, el magacín matinal de La Radio Canaria, “obviamente no hubo duda”.

La escena ocurrió en la Farmacia Mencey, situada junto a las Ramblas de Santa Cruz y el Parque García Sanabria. Un lugar bastante alejado de San Mungo, el hospital mágico de la saga, pero que durante unos minutos tuvo detrás del mostrador una historia digna de cualquier Potterhead.

“Harry Potter tenía que ser”

El equipo de la farmacia no reconoció inmediatamente al actor. Y ahí comenzó el pequeño misterio. Amira Nasser explicó en La Radio Canaria que al principio surgieron “unas pequeñas dudillas” y que entre las trabajadoras comenzaron a preguntarse si aquel hombre podía ser realmente Daniel Radcliffe.

La sospecha fue creciendo hasta que decidieron hacer lo que cualquiera habría hecho con el Mapa del Merodeador fuera de alcance: buscar en internet. “Buscamos por internet a ver quién se nos parecía más”, relató la farmacéutica, antes de resumir la conclusión a la que llegaron: “Harry Potter tenía que ser”. Y sí, era él.

La escena tiene algo especialmente reconocible para cualquier seguidor de la saga. Uno de los rostros más famosos del cine estaba delante del mostrador y, aun así, durante unos instantes parecía más razonable pensar que aquel cliente simplemente se parecía muchísimo al niño que sobrevivió.

El momento en que se quitó las gafas

Finalmente decidieron salir de dudas. Según relató Nasser, le preguntaron directamente y “muy educadamente” si era actor. Radcliffe respondió con un gesto.

“En ese momento se quitó las gafas y obviamente no hubo duda”, contó la farmacéutica.

No apareció una cicatriz en forma de rayo para despejar el misterio, pero tampoco hizo falta. Nasser explicó además que el actor fue “muy simpático” y Radcliffe terminó posando junto a parte del equipo de Farmacia Mencey.

El establecimiento compartió posteriormente la fotografía en sus redes sociales y agradeció especialmente la actitud del intérprete. “Visitas que nos sacan una sonrisa”, escribieron, describiendo el encuentro como uno de esos momentos “que hacen que el día sea aún más bonito”.

Un Harry Potter cercano por las calles de Santa Cruz

La visita a la farmacia no ha sido el único momento en el que Daniel Radcliffe ha sorprendido durante su estancia en Tenerife. El actor también ha sido reconocido por vecinos mientras paseaba por Santa Cruz de Tenerife y se ha mostrado atento con quienes se han acercado a saludarlo.

Además, el intérprete fue visto haciendo la compra con total normalidad en un HiperDino de Tenerife, una escena cotidiana que tampoco pasó desapercibida para quienes reconocieron a uno de los actores más conocidos de la saga Harry Potter. Su presencia en el supermercado volvió a circular en redes sociales, sumándose a las imágenes de Radcliffe disfrutando de la Isla como cualquier otro visitante.

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