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El IAC retransmitirá en directo y en abierto un programa especial con motivo del eclipse solar total a través de su canal oficial en youtube

El Instituto de Astrofísica de Canarias retransmitirá en directo desde Palencia un programa especial para divulgar la astrofísica de vanguardia a toda la ciudadanía

El mejor lugar para ver el eclipse puede ser también el más vulnerable: cómo elegir sin dañar el entorno

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EFE

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) retransmitirá en directo y en abierto desde Palencia un programa especial con motivo del eclipse solar total a través de su canal oficial en Youtube.

El despliegue de producción y técnica se ubicará en el Cerro del Otero de Palencia, desde donde se conducirá un espacio de divulgación científica, análisis técnico e intervenciones institucionales con el objetivo de acercar la astrofísica de vanguardia a toda la ciudadanía, indica una nota del IAC.

La emisión contará con la conducción de la periodista científica y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica del IAC Verónica Martín con el apoyo de la astrofísica divulgadora del IAC Irene Puerto.

La retransmisión contará con entrevistas a los protagonistas de la jornada como la alcaldesa de Palencia Miriam Andrés Prieto; del director del IAC, Valentín Martínez Pillet, o de la consejera de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, entre otras.

Esta retransmisión contará con la conexión en directo con los telescopios que estarán captando el eclipse y la corona solar.

La elección de Palencia para la retransmisión coincide con el programa de actos que el IAC ha organizado junto al Ayuntamiento de Palencia y la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno e Canarias en el que se incluye el ensayo del proyecto NATE.

El proyecto NATE, puesto en marcha por el IAC, junto a otras instituciones como la Universidad Mohammed VI Politécnica (UM6P) y el NSO, establecerá en Marruecos, en 2027, una red coordinada de estaciones con telescopios operados por equipos formados por estudiantes y profesorado de secundaria y universitarios de los tres países involucrados, además de astrónomos e ingenieros del IAC, la UM6P y el NSO.

Previamente, durante el eclipse de este año en Palencia, se realizará un ensayo y entrenamiento cruciales de los distintos equipos.

La labor científica se desarrollará a la vista del público, y el equipo de expertos se desplegará, además, durante tres días por Palencia y sus alrededores para acercar la pasión por la ciencia, la astronomía y la física solar y redescubrir el cielo "como fuente de maravilla", indica la nota.

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El equipo organizará charlas, talleres y puntos de observación solar segura, y servirá de puente entre el trabajo científico y la participación ciudadana y de este forma, según el IAC, mientras se ensaya el protocolo y la canalización de datos de la red NATE con el equipo científico y los estudiantes, el público vivirá una jornada lúdico-festiva, con actividades accesibles.

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