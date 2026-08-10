Italianos en Canarias ante los controles fronterizos: "Una medida bastante fuerte"

Más de 50.000 personas cruzaron hacia Ceuta en apenas 48 horas. Diez días después, una parte de aquella crisis migratoria ya había regresado a Marruecos, pero sus consecuencias ya habían recorrido miles de kilómetros hasta llegar al corazón de Europa. Italia, a pesar de no compartir frontera terrestre, decidió restablecer los controles fronterizos con España ante lo ocurrido en el enclave norteafricano, y esta, en un pulso diplomático, respondió haciendo lo propio con los viajeros procedentes de Italia. Lo que ha puesto en cuestión uno de los principales símbolos de la integración europea, la libre circulación ciudadana dentro del espacio Schengen.

Cerca de 61.000 son residentes y más de 430.000 visitan las islas todos los años.

En concreto, la decisión de Giorgia Meloni y Pedro Sánchez tiene una importante repercusión en Canarias, la comunidad italiana es la mayor congregación extranjera del Archipiélago. Alrededor de 61.000 italianos residen en el Archipiélago, según los datos del ISTAC y del padrón oficial, mientras que las Islas reciben cada año cientos de miles de visitantes procedentes de Italia.

Los italianos son la comunidad extranjera más numerosa del Archipiélago.

En 2025, unos 430.000 turistas italianos viajaron a Canarias, de los 5,68 millones que eligieron España como destino, casi un 8% del total, lo que convirtió a Italia en el cuarto mercado emisor del país, solo por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. Lanzarote concentró cerca de 97.000 de esas visitas, casi una cuarta parte del total regional.

Para quienes viven en las Islas, la disputa entre Roma y Madrid no es, por tanto, una cuestión lejana. Italianos que han hecho de Canarias su hogar, trabajadores que se desplazan entre ambos países, familias con vínculos a ambos lados y turistas acostumbrados a viajar sin fronteras se encuentran ahora ante una situación que hasta hace unos días parecía impensable. ¿Cómo reciben los italianos residentes en Canarias la decisión de su Gobierno?

Angelo Zizzi

Angelo de 56 años y residente en Canarias desde hace más de 30 años, llegó por primera vez a las Islas de vacaciones y quedó enamorado de su tierra y su gente. Sobre los controles, considera que pueden ser "un filtro de seguridad" y un refuerzo necesario de las fronteras dentro del espacio Schengen. No ha viajado recientemente, pero cree y espera que su nacionalidad italiana evitará que la medida le suponga un problema.

Alessandro Lacomi

Alessandro, 24 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria, llegó a la isla con sus padres cuando tenía 14 años. La familia se trasladó desde Italia por motivos laborales y en busca de un cambio de vida. Diez años después, asegura que Canarias es ya su casa, aunque mantiene su vínculo con el país de origen. Por eso, considera que la decisión italiana de recuperar los controles fronterizos es "una medida bastante fuerte".

En su caso, ya ha notado las consecuencias en un viaje reciente. "Se hace un poco más pesado y tardas más". No lo considera un problema grave, pero sí una molestia que, a su juicio, afecta a quienes se desplazan habitualmente entre ambos países.

Damiana Pirritano

Damiana, de mediana edad y residente desde hace ya bastantes años en Los Abrigos, en el sur de Tenerife, resta importancia a la decisión de Italia. "A mí, personalmente, me da igual. No me cambia nada", asegura. Además, considera que los controles fronterizos no deberían suponer un problema para quienes realizan viajes de forma legal. "Los controles son buenos para quien tiene algo que esconder. Si una persona es limpia, puede pasar un control por la seguridad de los demás", sostiene.

Cristiano Cupe

Cristiano Cupe, de 23 años, llegó a Tenerife con 15 años junto a sus padres, que buscaban alejarse del ritmo de vida de Roma y considera la Isla su hogar. Actualmente es creador de contenido y muestra en sus redes su vínculo con el Archipiélago. La medida adoptada por Italia le parece "demasiado excesiva", aunque aún no está seguro si la va a llegar a afectar. Viajó a Roma antes de la regulación fronteriza y espera no tener ningún problema durante su vuelta a Tenerife el 13 de agosto.

Para los residentes y viajeros, la medida no supone el cierre de las fronteras ni la pérdida de los derechos de los ciudadanos comunitarios. Los italianos que viven legalmente en España mantienen sus derechos de residencia y trabajo, aunque sus desplazamientos entre ambos países pueden verse afectados por controles de documentación y mayores tiempos de espera en aeropuertos y puertos. Un cambio que, por ahora, algunos residentes como Alessandro ya han comenzado a notar y que otros, como Damiana, aseguran que no les supone ningún problema.