El mejor lugar para ver el eclipse en Canarias puede cambiar: la Aemet avisa de un factor clave

Canarias se prepara para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año. El próximo miércoles 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol y provocará un eclipse que será total en parte de la Península, pero que desde el Archipiélago se observará de manera parcial.

El mapa elaborado por el Instituto Geográfico Nacional a partir de cálculos del Observatorio Astronómico Nacional y difundido por la Agencia Espacial Europea (ESA) muestra porcentajes de oscuridad de entre el 66% y el 74% en Canarias, con los valores más elevados hacia el noreste del Archipiélago.

Esa situación coloca a La Graciosa y Lanzarote entre las zonas más favorecidas astronómicamente para contemplar el fenómeno. Sin embargo, tener un mayor porcentaje del Sol cubierto no significa necesariamente que ese vaya a ser el mejor lugar para observar el eclipse.

La Aemet introduce un factor que puede cambiar dónde se verá mejor

La última predicción especial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el eclipse dibuja un escenario desigual en Canarias.

Para la tarde del miércoles se esperan cielos nubosos o intervalos nubosos en las vertientes norte de las islas montañosas, mientras que en el resto del Archipiélago predominarían los cielos despejados.

Pero hay otro elemento que afecta precisamente a las islas orientales. Aemet prevé que la visibilidad pueda verse reducida por calima ligera en Lanzarote y Fuerteventura. Además, el alisio soplará con intervalos fuertes y son probables rachas muy fuertes en las zonas expuestas.

Esto introduce una diferencia importante entre el lugar donde mayor porcentaje del Sol quedará oculto y aquel desde el que finalmente puedan darse mejores condiciones de visibilidad. Por eso, la previsión meteorológica de las últimas horas antes del eclipse será determinante.

El eclipse comenzará en Canarias aproximadamente a las 18:58

La meteorología, además, no será el único elemento a tener en cuenta. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) advierte de que la posición del Sol hará especialmente importante escoger bien el punto de observación.

En Canarias, el eclipse comenzará aproximadamente a las 18.58 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 19.53 horas y terminará sobre las 20.45 horas, prácticamente coincidiendo con la puesta de Sol.

El IAC recomienda buscar lugares con una vista completamente despejada hacia el oeste-noroeste. Una montaña, un edificio o incluso el propio relieve de la isla podrían impedir contemplar parte del eclipse aunque el cielo esté despejado.

De hecho, las simulaciones realizadas por el organismo muestran que las vertientes orientales de La Palma y El Hierro, así como parte del centro-este de Tenerife, pueden quedar afectadas por la sombra producida por el propio relieve durante el momento de máxima ocultación.

¿Cuánto Sol se ocultará realmente en Canarias?

La ESA establece para Canarias un intervalo de entre el 66% y el 74% de oscuridad, mientras que el Instituto de Astrofísica de Canarias calcula que desde las Islas podrá observarse aproximadamente entre un 70% y un 75% del Sol oculto.

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha difundido, a través del director gerente del Museo Elder, una estimación que eleva hasta el 77% la ocultación máxima en algún punto del Archipiélago.

Ocho 'Atalayas Cósmicas' para observar el eclipse

El Gobierno de Canarias ha organizado además ocho 'Atalayas Cósmicas', una por cada isla habitada, desde las que se podrá seguir el fenómeno acompañado por divulgadores científicos y con reparto de gafas homologadas.

Los puntos estarán situados en la Plaza del Puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa; el Paseo Marítimo de La Santa, en Lanzarote; el Castillo de El Tostón, en El Cotillo, Fuerteventura; Tejeda, en Gran Canaria; Playa de San Juan, en Tenerife; Valle Gran Rey, en La Gomera; Tazacorte, en La Palma; y La Maceta, en El Hierro.

No obstante, las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios, especialmente hacia las cumbres. El Gobierno de Canarias activará el miércoles la prealerta del PLATECA ante el incremento de movilidad y las posibles concentraciones de vehículos y personas.

Cómo observar el eclipse de forma segura: gafas ISO 12312-2

Para mirar directamente al Sol será imprescindible utilizar gafas homologadas para observación solar, que cumplan la norma internacional ISO 12312-2.

El IAC recuerda que no deben utilizarse prismáticos, telescopios, cámaras o teléfonos móviles apuntando directamente al Sol si no disponen de filtros solares diseñados específicamente para estos instrumentos, ya que pueden producir daños irreversibles tanto en los ojos como en los propios dispositivos.

Así, aunque el mapa astronómico coloca al noreste de Canarias en una posición privilegiada para el eclipse, el mejor lugar para verlo no se conocerá únicamente mirando el porcentaje de ocultación.

Las nubes, la calima, el relieve y disponer de un horizonte limpio hacia el oeste-noroeste serán los factores que terminarán decidiendo dónde podrá contemplarse mejor uno de los grandes acontecimientos astronómicos de 2026.