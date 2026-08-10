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Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos del carné por intentar guardar un recuerdo del eclipse solar : la DGT extrema al vigilancia de los vehículos canarios durante el 12 de agosto

Tráfico advierte sobre las sanciones que pueden recibir los conductores sino cumplen con la normativa establecida durante el fenómeno

La Guardia Civil de Tráfico extrema la preacución durante el eclipse

La Guardia Civil de Tráfico extrema la preacución durante el eclipse / GUARDIA CIVIL - Archivo

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Helena Ros

Helena Ros

El eclipse solar del próximo 12 de agosto será uno de los acontecimientos del verano y provocará que muchos conductores y usuarios busquen la mejores zonas para observarlo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que el fenómeno puede generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales, un aumento extraordinario de los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones de observación. Además, señalan que el principal problema no será llegar a los puntos de observación, sino cuando miles de conductores intenten regresar tras el eclipse.

Parar en un arcén para contemplarlo puede salir muy caro

Uno de los principales avisos de la DGT está relacionado con los conductores que quieran detenerse para observar el fenómeno. La normativa prohíbe parar o estacionar en arcenes o calzadas para contemplar el eclipse. Únicamente podrán detenerse en lugares habilitados o zonas donde esté permitido estacionar.

No cumplir con el reglamente puede acarrear sanciones de 200 euros. Además si el agente considera que la parada genera una situación de peligro para la circulación, la sanción puede aumentar hasta los 500 euros.

Esa no es la única sanción que pueden recibir

Otro de los focos de los agentes de tráfico será el uso de dispositivos electrónicos al volante. La DGT recuerda que está prohibido utilizar el móvil, cámaras u otros dispositivos para grabar o fotografiar el eclipse mientras se conduce.

Esta conducta está considerada una infracción grave y puede acarrear una multa de 200 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del permiso de conducir, aunque el conductor se encuentre detenido en un semáforo o retención.

La DGT buscan no poner en riesgo la seguridad

Además del riesgo de distracción, Tráfico recuerda que mirar directamente el eclipse solar durante la conducción puede poner en riesgo la seguridad vial. Por ello, recomienda:

  • No utilizar gafas especiales para observar el eclipse mientras se conduce
  • Utilizar el parasol del vehículo si es necesario para evitar deslumbramientos
  • Adaptar la velocidad a las condiciones de circulación
  • Aumentar la distancia de seguridad
4 consejos de la DGT para que disfrutes del eclipse de forma segura

Los consejos de la DGT para que disfrutes del eclipse de forma segura / L.P

Planificar el viaje será clave el 12 de agosto

La DGT recomienda evitar desplazamientos improvisados y organizar con antelación cualquier viaje para observar el eclipse. Además, uno de los momentos en los que más trafico se prevé es el regreso tras el eclipse, cuando miles de vehículos abandonen los puntos de observación al mimo tiempo.

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Respetar las indicaciones de los agentes, la señalización y los paneles informativos de la DGT será clave para garantizar la seguridad durante el fenómeno.

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