La nueva torre del Materno Infantil alcanza las nueve plantas y encara la recta final de las obras

La nueva torre del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias ya ha alcanzado las nueve plantas previstas y avanza hacia la fase final de su construcción, una actuación que pretende ampliar y modernizar la atención pediátrica en Gran Canaria. La infraestructura, que cuenta con una inversión superior a los 41 millones de euros, incorporará nuevos servicios especializados y espacios diseñados para mejorar tanto la atención a los menores como las condiciones de sus familias y del personal sanitario.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Sanidad, Esther Monzón; y el consejero de Obras Públicas, Movilidad y Transporte del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, visitaron este lunes el centro para comprobar el avance de los trabajos junto al director gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, José Blanco.

El proyecto contempla 27.485 metros cuadrados de superficie construida, además de un vial adicional de 5.653 metros cuadrados, y está diseñado para mantener la conexión física y técnica con el actual edificio del Materno Infantil. La actuación se está desarrollando por fases para permitir que el hospital continúe funcionando durante las obras.

Zonas para las familias

La nueva torre permitirá incorporar servicios asistenciales considerados estratégicos para la población pediátrica, entre ellos las unidades de Neonatología, Oncología y Hematología Pediátrica y Rehabilitación Pediátrica, además de nuevas áreas de hospitalización para lactantes y menores. También contará con una planta destinada a la admisión y a la gestión de residuos.

Uno de los principales cambios será la configuración de los espacios de hospitalización. Las habitaciones tendrán capacidad para una o dos camas, con control técnico centralizado, y se habilitarán estancias con condiciones de aislamiento. El edificio incluirá asimismo zonas específicas para las familias, como espacios de descanso con comedor, lactario y aseos con ducha.

El proyecto incorpora además áreas de juego y atención educativa para los menores, junto con criterios de accesibilidad y medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética del edificio y su adaptación a la normativa ambiental.

Referente para más de 87.000 menores

El Materno Infantil atiende actualmente a una población pediátrica de más de 87.000 niños y niñas y ejerce además como centro de referencia para Lanzarote y Fuerteventura. La nueva infraestructura pretende reforzar esta función y ampliar la capacidad para atender patologías que requieren asistencia especializada.

El Gobierno de Canarias sostiene que la nueva torre permitirá mejorar la atención de miles de familias de Gran Canaria y del resto del Archipiélago, especialmente en aquellas especialidades que requieren instalaciones y recursos específicos.

La obra se ha dividido en cuatro fases debido a la necesidad de mantener operativo el hospital durante la ejecución

La obra se ha dividido en cuatro fases debido a la necesidad de mantener operativo el hospital durante la ejecución. La segunda fase, correspondiente a la envolvente exterior, está prevista que concluya este año, mientras que la finalización de los trabajos interiores está programada para 2026. Una vez terminada la nueva torre, se procederá al traslado progresivo de los servicios y se iniciará la reforma del edificio antiguo.

La actuación está cofinanciada en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y supone una de las principales intervenciones de modernización de las instalaciones pediátricas de la isla.

Mejora a la atención pediátrica

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, destacó que el nuevo edificio supondrá una mejora en la atención sanitaria pediátrica y en las condiciones de trabajo de los profesionales. La consejera de Sanidad, Esther Monzón, calificó la actuación como una respuesta a una "demanda histórica" para dotar al Materno Infantil de una infraestructura adaptada a las necesidades actuales de los menores y sus familias.

Más allá del avance de la estructura, el objetivo de la actuación es que la nueva torre permita ampliar la capacidad asistencial, concentrar servicios especializados y ofrecer espacios más adecuados para la hospitalización pediátrica.