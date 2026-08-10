Los pacientes con trastornos mentales tienen un 25% más de caries

La salud mental y la salud bucodental mantienen una estrecha relación que puede repercutir directamente en la calidad de vida. Los datos clínicos reflejan que los adultos con trastornos mentales presentan un 25% más de caries que la población general y tienen, además, 2,7 veces más probabilidades de perder la totalidad de sus piezas dentales. Ante este escenario, el Colegio de Dentistas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife insiste en la necesidad urgente de contemplar la odontología en el tratamiento integral de la salud mental para romper este ciclo y mejorar el bienestar general de la población.

El último Informe Técnico Salud Mental y Salud Oral , elaborado por el Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española, señala también que la prevalencia de trastornos mentales y del comportamiento alcanzó el 34% en 2022, lo que supone un incremento del 4,7% respecto a 2019. Esta incidencia es mayor en mujeres que en hombres (37,2% frente a 31%).

Impacto multifactorial

Cerca del 50% de los adultos con trastornos mentales sufren periodontitis, y dos de cada tres han padecido dolor dentario durante el último año. Este deterioro responde, en gran medida, a una higiene bucodental deficiente, ya que los pacientes suelen descuidar su cepillado y el uso de higiene interdental. A esto se suma que la pérdida de productividad laboral asociada a la combinación de trastornos mentales graves y problemas bucodentales es extremadamente elevada.

La pérdida de piezas dentales o el mal aliento provocan sentimientos de vergüenza y baja autoestima, lo que conduce al aislamiento social y agrava los estados depresivos. A este panorama se añade el efecto de los tratamientos farmacológicos: muchos antidepresivos y antipsicóticos producen sequedad bucal, un efecto secundario que dispara el riesgo de caries y enfermedades de las encías.

La entidad colegial insiste en que comprender la relación entre la salud bucodental y los trastornos mentales es fundamental para cambiar el enfoque actual, siendo esencial incorporar la odontología al cuidado del paciente para garantizar un bienestar integral.