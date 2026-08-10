La Policía Nacional lo confirma: estos errores con la maleta que comenten muchos viajeros canarios y pueden convertirla en el objetivo de los delincuentes

Durante los meses de vernos, especialmente julio y agosto, aumentan considerablemente los desplazamientos y con ello también los robos por parte de los delincuentes. Estos se aprovechan del mínimo descuido con el equipaje en aeropuertos, estaciones de tren o autobús para robar a sus víctimas.

La Policía Nacional ha compartido un vídeo en sus redes sociales oficiales en el que lanza una serie de recomendaciones a los ciudadanos para que puedan evitar vivir una situación de este tipo cuando van a marcharse de vacaciones. "Tu maleta puede estar dando más pistas de lo que imaginas a los delincuentes", aseguran.

Las claves que deben conocer los viajeros

Uno de los errores más habituales es utilizar un equipaje "que no se diferencie del resto". Las autoridades recomiendan personalizar la maleta para que puedas reconocerlas con facilidad y los delincuentes no puedan darte el cambiazo por una similar.

Utiliza pegatinas, lazos, distintivo llamativo u otros elementos identificativos que permitan reconocerla rápidamente.

Muchos viajeros creen que colocar una etiqueta en la maleta en la que se incluya "todos los datos personales" es buena idea para que quien la encuentre pueda contactar con el dueño. Sin embargo, incluir demasiados datos personales puede suponer un riesgo.

Los agentes aconsejan evitar información como:

Nombre y apellidos completos.

Dirección del domicilio.

Correo electrónico.

"Con que escribas tu número de teléfono para que contacten contigo en caso de que se extravíe la maleta es suficiente", explican.

Nunca guardes objetos de valor en la maleta facturada

Otro de los fallos más comunes es meter documentación, objetos de valor o dinero en el equipaje facturado. Estos objetos "convierten a tu maleta en la diana perfecta de los delincuentes". La Policía Nacional insiste en en que estos elementos deben permanecer siempre bajo el control del viajero.

Además, recomiendan repartir los objetos importantes entre diferentes compartimentos para reducir el riesgo de perderlo todo en caso de robo o pérdida.