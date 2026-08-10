Tierra Firme cumple dos años y con 400 jóvenes africanos formados en sus países de origen

Tierra Firme cumple dos años con un total de 400 jóvenes africanos formados en sus países de origen. Gracias a esta iniciativa del Gobierno de Canarias, el 36% de los participantes —procedentes de Senegal, Mauritania y Cabo Verde— encontró un empleo estable en su tierra, la mayoría en las empresas españolas y canarias donde realizaron sus prácticas.

Este elevado porcentaje de empleabilidad es uno de los sellos de identidad de Tierra Firme, una iniciativa pionera que, según explica el director general de Relaciones con África, basa su "éxito" en que la formación se ajusta a la demanda real de mano de obra en estos países cercanos a Canarias. "La estrecha colaboración con las autoridades locales y con nuestras empresas sobre el terreno ayuda a que muchos jóvenes se queden a trabajar al terminar sus prácticas", indicó Luis Padilla.

Taller textil del programa Tierra Firme / LP/DLP

Balance general de estos años

Los más de 30 cursos de formación profesional dual impartidos en estos dos años cuentan con la colaboración de las cámaras de comercio españolas en los países participantes. Su desarrollo también se llevó a cabo de la mano de centros educativos oficiales de Senegal, Mauritania y Cabo Verde, lo que garantiza la implicación del profesorado local.

El representante del Gobierno canario asegura que los "excelentes resultados" de Tierra Firme desde su inicio en el verano de 2024 demuestran que la cooperación con los países de origen y tránsito de la migración "es la mejor vía para desincentivar que los jóvenes se suban a un cayuco y evitar que pierdan la vida en la Ruta Atlántica", una de las más mortíferas del mundo.

Con este objetivo prioritario, el programa comenzó con una fase piloto desarrollada íntegramente en Senegal. Con financiación del Gobierno canario, se impartieron tres cursos de formación profesional dual en Dakar, con la participación de 24 jóvenes: 8 en agricultura, 8 en textil y 8 en hostelería y turismo.

Los buenos resultados del piloto llevaron a la Dirección General de Relaciones con África a apostar plenamente por esta iniciativa en plena crisis migratoria. El objetivo era facilitar la creación de empleo estable y de calidad en los países africanos desde donde parte el grueso de los cayucos hacia Canarias.

Entre los últimos meses de 2024 y el primer semestre de 2025, el Gobierno autonómico lanzó una segunda fase mucho más ambiciosa. En total, se impartieron siete cursos intensivos de formación profesional en Senegal, que beneficiaron a 211 jóvenes: 10 en textil, 17 en fontanería, 20 en electricidad, 56 en construcción, 18 en energías renovables, 50 en hostelería/turismo y 37 en agricultura.

Tierra Firme dio el salto a Mauritania, otro país clave en el tránsito migratorio hacia el Archipiélago. En este caso, la iniciativa logró insertar en el mercado laboral a 40 jóvenes mauritanos formados en construcción, gracias a centros locales y a prácticas en empresas españolas instaladas en el país.

Programa en marcha

Con el impulso de estos resultados, la Dirección General de Relaciones con África puso en marcha a finales de 2025 y durante el primer semestre de 2026 la tercera fase del proyecto. Esta nueva edición ofrece formación profesional dual a 110 jóvenes de Senegal, Mauritania y Cabo Verde en cursos de fontanería, electricidad, construcción y hostelería, capacitación que les permitirá acceder a un empleo sin abandonar su país. De los cinco primeros cursos de 2025-2026, tres se desarrollan en Senegal con 60 alumnos. Todos se imparten en centros de formación profesional senegaleses, con sesiones principalmente prácticas y la participación de personal docente canario.

En Mauritania, Tierra Firme repite el curso de cualificación en construcción impartido en el primer semestre de 2025, cuando el proyecto comenzó a implantarse en este segundo país clave en la ruta migratoria hacia Canarias. Lo imparten docentes de la Fundación Laboral de la Construcción y participan 20 jóvenes.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de Cabo Verde. El Gobierno de Canarias extiende el programa al país vecino para responder a la falta de mano de obra cualificada trasladada por las cadenas hoteleras instaladas allí. Para cubrir esta demanda, y de la mano de la Asociación Canaria de la Macaronesia, Tierra Firme capacita a 30 jóvenes caboverdianos de entre 18 y 35 años para su incorporación al sector turístico y hotelero en la isla de Santiago. La formación se desarrolla en la Escuela de Hostelería y Turismo de Cabo Verde, con prácticas en el Hotel Barceló de Praia.

Esta edición cuenta con financiación íntegra de la Dirección General de Relaciones con África. En concreto, el departamento financia la edición 2025-2026 con un presupuesto de 507.000 euros. En sus tres años de vida, los fondos destinados al proyecto ascienden a 1,1 millones de euros.

Formación de formadores

Paralelamente, el Gobierno de Canarias dio un paso más en su apuesta por la colaboración con los países de origen y tránsito de la migración. En marzo puso en marcha una acción de formación de formadores dirigida a docentes de Senegal y Mauritania. Cuatro profesores —tres de Senegal y uno de Mauritania— mejoraron su cualificación tras recibir cursos en Tenerife y Gran Canaria, con el objetivo de trasladar posteriormente estos conocimientos a su alumnado en los centros de formación profesional de sus países.

La formación fue impartida por Femete, Femepa y la Fundación Laboral de la Construcción. Esta iniciativa se considera fundamental para multiplicar el efecto de los tres meses de formación que ya se están impartiendo a 80 alumnos en el Centre National de Qualification Professionnelle (CNQP) de Dakar y en la Escuela de Enseñanza Técnica y Formación Profesional Industrial de Nouakchott.

En diciembre, el Gobierno otorgó ayudas a Femete, Femepa y la Fundación Laboral de la Construcción para desarrollar nuevas ediciones de los programas formativos en Senegal en electricidad, fontanería y construcción. Estos proyectos incluyen también una formación cruzada para los cinco mejores alumnos, que recibirán capacitación adicional para ampliar sus oportunidades de inserción laboral como personal de mantenimiento en edificios, hoteles y otros servicios en sus países de origen.