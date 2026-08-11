La Aemet avisa de otro repunte del calor en Canarias para mañana miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles 12 de agosto una jornada sin fenómenos significativos en Canarias, aunque el calor volverá a ganar algo de terreno en las zonas altas y el viento se intensificará durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general, salvo por un ligero ascenso de las máximas en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve.

Los valores más elevados se concentrarán en el sur de Fuerteventura y en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, donde podrán alcanzarse localmente los 32 °C. En Tenerife tampoco se descarta llegar a 30 °C en vertientes orientadas al sur y sureste.

En cuanto al estado del cielo, el norte de las islas montañosas presentará predominio de cielos nubosos. A primeras y últimas horas no se descartan lloviznas dispersas, mientras que durante las horas centrales se abrirán claros.

En Lanzarote y Fuerteventura, el norte y oeste comenzarán la jornada con mayor nubosidad, que tenderá a disminuir con el paso de las horas. En el resto del archipiélago dominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El viento soplará moderado del nordeste y tendrá intervalos de fuerte, especialmente durante la segunda mitad del día, en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, el interior sur de Lanzarote y la mitad sur de Fuerteventura.

En estas zonas no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte, con mayor probabilidad en Gran Canaria.

LANZAROTE — Más sol durante el día y viento fuerte en el interior sur

El norte y oeste amanecerán con cielos nubosos, aunque la nubosidad tenderá a disminuir y dará paso a un ambiente poco nuboso. En el resto de la isla predominarán los cielos despejados. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. El viento del nordeste será moderado y ganará intensidad durante la segunda mitad del día en el interior sur, donde no se descarta alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

Arrecife: 22 / 30 °C

FUERTEVENTURA — Hasta 32 °C en el sur

El norte y oeste tendrán nubosidad durante la madrugada, tendiendo posteriormente a cielos poco nubosos. Las temperaturas permanecerán con pocos cambios, aunque en el sur podrán alcanzarse localmente los 32 °C. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en la mitad sur durante la segunda mitad de la jornada, con posibilidad de alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

Puerto del Rosario: 21 / 29 °C

GRAN CANARIA — Hasta 32 °C y mayor riesgo de rachas muy fuertes

El norte permanecerá nuboso a primeras y últimas horas, sin descartar lloviznas dispersas, aunque durante las horas centrales se abrirán claros. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas subirán ligeramente en medianías y cumbres. En las medianías del sur y oeste podrán alcanzarse localmente los 32 °C. El viento tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, donde será más probable alguna racha ocasionalmente muy fuerte.

Las Palmas de Gran Canaria: 21 / 33 °C

Día de calor en Gran Canaria (03/08/26) / José Pérez Curbelo

TENERIFE — Hasta 30 °C en vertientes del sur y sureste

El norte tendrá cielos nubosos, con posibilidad de lloviznas dispersas a primeras y últimas horas y apertura de claros durante el centro del día. El resto de la isla permanecerá poco nuboso o despejado. Las máximas subirán ligeramente en medianías y cumbres y no se descarta alcanzar los 30 °C en vertientes del sur y sureste. El viento será fuerte en las vertientes sureste y noroeste durante la segunda mitad de la jornada.

LA GOMERA — Nubes al norte y viento en zonas expuestas

El norte presentará mayor nubosidad, con posibilidad de lloviznas débiles a primeras y últimas horas. Durante las horas centrales se abrirán claros. En el resto dominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en medianías y cumbres. El alisio tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

LA PALMA — Ligero ascenso en zonas altas y posibles lloviznas

Predominarán los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lloviznas dispersas al comienzo y al final del día. Durante las horas centrales aparecerán claros y el resto de la isla permanecerá poco nuboso o despejado. Las máximas subirán ligeramente en medianías y cumbres. El viento del nordeste podrá soplar con fuerza en las vertientes sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 20 / 26 °C

EL HIERRO — Nubes al norte y ambiente más despejado durante el día

El norte comenzará y terminará la jornada con mayor nubosidad, sin descartar alguna llovizna dispersa, aunque se abrirán claros durante las horas centrales. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas registrarán un ligero ascenso en medianías y cumbres. El viento del nordeste tendrá intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste.

Valverde: 18 / 23 °C