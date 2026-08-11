La Agencia Estatal de Meteorología anuncia nubosidad en el norte de Canarias y estabilidad térmica hoy martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Canarias una jornada con cielos nubosos en las zonas del norte de las islas y predominio de cielos poco nubosos en el resto del territorio. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará moderado del nordeste.

La Aemet no descarta la presencia de lloviznas durante las primeras y últimas horas del día en las zonas del nordeste de las islas occidentales.

Mapa predicción del tiempo de hoy a las 12:00 de la mañana. / AEMET

De forma puntual, los termómetros podrán alcanzar los 30/32 °C en el sureste de Fuerteventura y en las medianías del sur y este de Gran Canaria. También existe la posibilidad de que estos valores se registren localmente en la vertiente sur de Tenerife.

El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, aunque tendrá intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste de las islas montañosas, así como en la vertiente sur del área metropolitana de Tenerife, donde hay baja probabilidad de rachas muy fuertes.

En el estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte o noreste de fuerza 4 o 5, marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros.

Estas son las predicciones por Islas para este martes:

LANZAROTE

Cielos nubosos en el norte, con tendencia a abrirse claros y quedar poco nuboso durante las horas diurnas. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 22 / 30

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos en los litorales este y oeste, tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos. Las temperaturas permanecerán sin cambios. Se alcanzarán los 30 °C en el sureste y no se descarta que localmente se llegue a los 32 °C. Viento moderado del nordeste, con posibilidad de intervalos fuertes al sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 / 27

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, cielos poco nubosos. Las temperaturas continuarán sin grandes variaciones, aunque podrían registrar un ligero descenso en zonas interiores de la vertiente sur. Se alcanzarán los 30 °C en medianías de las vertientes sur y este, sin descartar que localmente se lleguen a los 32 °C. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 23 / 26

TENERIFE

Cielos nubosos en el norte, con tendencia a intervalos nubosos durante la jornada. En el resto de zonas, predominarán los cielos poco nubosos, con algún intervalo ocasional en la vertiente sur. No se descartan lloviznas débiles en el nordeste durante las horas nocturnas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios.

Existe la posibilidad de alcanzar localmente los 30 °C en medianías orientadas al sur y en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y oeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 / 29

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte, con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla, cielos poco nubosos. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o con un ligero descenso en zonas interiores de la vertiente sur. Viento moderado del nordeste. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 24 / 29

LA PALMA

Cielos nubosos en el norte y este, con tendencia a quedar poco nubosos a partir de la tarde. En el resto, cielos poco nubosos con algunos intervalos ocasionales. Durante las primeras y últimas horas del día no se descartan lloviznas débiles en el nordeste. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente, mientras que las máximas permanecerán sin cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 20 / 26

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte, mientras que en el resto de zonas predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso y las máximas se mantendrán sin cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos este y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 18 / 24