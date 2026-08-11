Canarias alcanza su mayor oferta de plazas de formación sanitaria con 492 para el próximo curso

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ofertará 492 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) para el curso 2026-2027, la cifra más alta de su historia, según la convocatoria publicada este lunes, 10 de agosto, en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La oferta supone 27 plazas más que en la convocatoria de 2025, un incremento del 5,81%, por encima del crecimiento medio registrado a nivel nacional, situado en el 3,9%. En comparación con 2018, el número de plazas de formación sanitaria especializada en Canarias ha aumentado en 168.

La convocatoria refuerza especialmente algunas de las áreas consideradas estratégicas para el futuro del sistema sanitario, entre ellas la Atención Primaria, las Urgencias y Emergencias y la Salud Mental.

En Medicina Familiar y Comunitaria se ofertarán 98 plazas MIR, seis más que el año anterior, lo que representa un aumento del 6,5%. También crece la formación de Enfermería Familiar y Comunitaria, que contará con 34 plazas EIR, cuatro más que en la convocatoria anterior, un 13% más.

El doble de plazas en Medicina de Urgencias y Emergencias

Otra de las novedades es el aumento de la capacidad formativa en la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, incorporada por primera vez en la oferta del SCS en 2025. Para el próximo curso se pasa de tres a seis plazas, duplicando así la oferta.

La convocatoria contempla formación en un total de 55 especialidades y mantiene también el refuerzo de las áreas relacionadas con la Salud Mental. En este ámbito se ofertan 41 plazas, distribuidas entre Psiquiatría, con 12; Psicología Clínica, con 10; y Enfermería de Salud Mental, con 17. A ellas se suman dos plazas de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.

El SCS también amplía plazas en especialidades como Neurología, Medicina Interna y Neurofisiología Clínica, además de aprovechar parte de la capacidad docente ya acreditada en distintas unidades.

Lanzarote suma 23 plazas y consolida su peso docente

Dentro de la estrategia de descentralización de la formación sanitaria, Lanzarote contará con 23 plazas de formación especializada, consolidándose como uno de los principales núcleos docentes de las islas no capitalinas.

La Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria ofertará ocho plazas MIR y cuatro EIR. A ellas se suman dos plazas de Medicina Geriátrica y otras dos de Enfermería Geriátrica, además de tres plazas de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona).

La convocatoria contempla formación en 55 especialidades y mantiene el refuerzo de las áreas relacionadas con la salud mental

El Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa ampliará asimismo su actividad docente con plazas en cinco especialidades, entre ellas Anestesiología y Reanimación, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología y Medicina Interna.

La ampliación de la oferta en Lanzarote se enmarca en el objetivo del SCS de aumentar la formación de especialistas fuera de las islas capitalinas y favorecer la incorporación posterior de profesionales al sistema sanitario canario.

360 plazas para médicos y 102 para enfermeros

Por titulaciones, la mayor parte de las plazas corresponden a Medicina, con 360 MIR, mientras que Enfermería concentra otras 102 plazas. La oferta se completa con 15 plazas para Farmacia, 10 para Psicología, cuatro para Radiofísica Hospitalaria y una para Biología.

En total, las 492 plazas previstas para el próximo curso suponen un nuevo máximo para el sistema sanitario canario y orientan buena parte del crecimiento hacia áreas con una elevada demanda prevista de profesionales, especialmente la Atención Primaria, las Urgencias, la Salud Mental y la asistencia en las islas no capitalinas.