El director del Instituto Astrofísico de Canarias explica qué será "lo verdaderamente especial" del eclipse

El director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Valentín Martínez Pillet, sitúa en la observación directa de la corona solar el principal atractivo del eclipse total de este miércoles 12 de agosto.

"Lo verdaderamente especial" será, según explica, "poder contemplar la corona solar con nuestros propios ojos", una región de la atmósfera exterior del Sol que normalmente permanece oculta por el brillo del cielo.

El fenómeno también ofrecerá una oportunidad para la investigación. Un equipo internacional instalará cinco telescopios profesionales en el Cerro del Otero, en Palencia, con el objetivo de obtener imágenes de la corona durante los 104 segundos de totalidad. Martínez Pillet considera este despliegue la actividad científica más relevante de las organizadas en España en torno al eclipse por el número de investigadores, instrumentos y medios implicados.

Se hace de noche todos los días, eso no puede ser lo especial. Lo que es especial es que vemos la corona solar con nuestros ojos Valentín Martínez Pillet — Director del Instituto Astrofísico de Canarias.

El físico solar resta protagonismo a otros efectos asociados habitualmente a estos fenómenos, como el descenso de la temperatura, la oscuridad repentina o los cambios en el comportamiento de los animales. "Se hace de noche todos los días, eso no puede ser lo especial. Lo que es especial es que vemos la corona solar con nuestros ojos", afirma.

La explicación se encuentra en el propio brillo de la atmósfera terrestre. "El azul del cielo no nos deja ver esa corona solar, pero justo en el eclipse se apaga ese azul y aparece toda la corona", señala. Esa posibilidad no solo ofrece una imagen poco habitual, sino que permite observar una zona del Sol donde se originan fenómenos con capacidad para afectar directamente a la Tierra.

La corona y la meteorología espacial

La corona solar está dominada por campos magnéticos en constante movimiento. Su interacción puede provocar grandes liberaciones de energía que, cuando alcanzan nuestro planeta, originan tormentas geomagnéticas y fenómenos como las auroras boreales.

Esas alteraciones también pueden afectar a las comunicaciones, los sistemas GPS y las redes eléctricas, además de obligar a modificar rutas aéreas en regiones polares. "Todo eso se origina en la corona solar. Con lo cual entenderla es fundamental para poder predecirla. Tenemos que ser hombres del tiempo, hombres del tiempo de la meteorología espacial, de cara al futuro", explica el director del IAC.

Un modelo del IAC frente a la corona real: este es el aspecto que debería presentar el eclipse

El Instituto de Astrofísica de Canarias desarrolló mediante un superordenador un modelo que permite predecir el aspecto que debería presentar la corona solar durante el eclipse. Los investigadores utilizarán las imágenes obtenidas desde Palencia para comprobar la precisión de esa simulación.

"De ese modelo va a salir una predicción de cómo va a ser la corona. Lo que vamos a hacer en Palencia con cinco telescopios profesionales es tomar imágenes y compararlas con la predicción para comprobar hasta qué punto los modelos actuales son capaces de reproducir lo que ocurre en la atmósfera exterior del Sol", explica Martínez Pillet.

El resultado permitirá identificar las fortalezas y limitaciones de los modelos: "Al compararla veremos dónde hemos acertado y dónde nuestra teoría falla".

Un ensayo para el eclipse de 2027

El experimento de Palencia forma parte de un proyecto científico de mayor alcance que tendrá su principal desarrollo durante el eclipse total de Sol de 2027, visible desde el sur de España, el norte de África y Oriente Medio. El proyecto NATE (North African Telescope Eclipse), liderado por el IAC, plantea el despliegue de diez equipos de observación en distintos puntos de Marruecos.

La estrategia busca seguir la sombra de la Luna y obtener imágenes de la corona durante un periodo más prolongado. En Palencia participarán investigadores españoles, estadounidenses y marroquíes, que prepararán los cinco telescopios científicos para que permanezcan orientados y alineados en el momento de la totalidad.

Después de tres eclipses: "Estoy absolutamente emocionado"

Junto a los instrumentos destinados a la investigación, el dispositivo contará con otros telescopios para retransmitir el eclipse y acercar el fenómeno al público. También formará parte del despliegue un telescopio recuperado del Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, que sirvió para observar el anterior eclipse solar total visible en España hace más de un siglo.

Martínez Pillet, que presenció tres eclipses totales, subraya también la dimensión personal del fenómeno. "Estoy absolutamente emocionado", reconoce. A su juicio, la experiencia visual de la totalidad resulta difícil de reproducir mediante fotografías: "Lo que se ve con los ojos es muchísimo más impresionante. No hay imagen que transmita lo que se ve a simple vista".

Una ventana excepcional al Sol: "Nadie se lo debería perder"

El eclipse permitirá así unir observación pública e investigación científica durante un breve intervalo de 104 segundos. Para el IAC, ese tiempo servirá para comparar la corona real con los modelos teóricos y avanzar en la comprensión de una región del Sol vinculada directamente con la meteorología espacial.

"Nadie se lo debería perder", concluye Valentín Martínez Pillet, que confía además en que el fenómeno acerque la astronomía a miles de personas y despierte nuevas vocaciones científicas.