Luz Reverón, portavoz del PP y diputada en el Parlamento de Canarias: "Antes era una obviedad presentar unos presupuestos, ahora no"

Luz Reverón González portavoz del Grupo Parlamentario Popular y diputada en el Parlamento de Canarias desde 2017. Licenciada en Derecho y funcionaria del Cabildo de Tenerife, fue teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife y actualmente preside la Comisión de Economía, Industria y Comercio.

Si tuviera que poner una nota del 0 al 10 al curso político que termina, ¿cuál sería y qué le ha faltado para llegar al sobresaliente?

Le pondría un notable alto, porque ha sido un periodo intenso donde hemos debatido muchísimas cuestiones, pero siempre queda margen para mejorar. Hay que mejorar el tema de la vivienda, la simplificación administrativa y conseguir los recursos que nos tienen que venir del Estado y no nos vienen.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su grupo parlamentario durante este periodo?

El diálogo y, sobre todo, la estabilidad que le hemos dado al Parlamento y al Gobierno de Canarias. Siempre hemos pensado en mejorar la vida de los canarios y esa ha sido nuestra consigna. Además, la Consejería de Hacienda en manos del Partido Popular, el Gobierno de Canarias ha sido capaz de presentar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que antes parecía algo habitual, pero hoy ya no lo es.

¿Qué iniciativa, debate o propuesta se les ha quedado pendiente y les habría gustado sacar adelante antes del cierre del curso?

Siempre queda pendiente seguir mejorando la vida de los canarios. Todos somos conscientes de que los canarios necesitan una vivienda y se están adoptando medidas que seguiremos impulsando. También la agilización o simplificación administrativa es muy necesaria porque el ciudadano se enfrenta continuamente a trámites y papeles.

¿Cuál ha sido el mayor error del Gobierno de Canarias durante este año político?

No me gusta hablar de errores. Me gusta hablar de retos y creo que tenemos muchos por delante, seguir mejorando los servicios públicos esenciales y conseguir que el Gobierno de Pedro Sánchez nos haga caso.

¿Y en qué asunto reconoce que el Ejecutivo ha acertado, aunque le cueste admitirlo?

No me cuesta admitirlo porque el Ejecutivo ha trabajado y sigue trabajando para mejorar la vida de los canarios. Quedan muchas cosas por hacer, pero ese es el objetivo en el que está empeñado.

¿Ha habido algún momento del curso político en el que haya pensado: "Tierra, trágame"?

No. En mi grupo tenemos muy claro que estamos aquí para mejorar la vida de los canarios. Además, de lo que estoy orgullosa es de que en este Parlamento no se palpa la conflictividad que existe en el Congreso de los Diputados. Con diálogo, esfuerzo y pensando en el interés general siempre conseguiremos lo mejor para los canarios.

¿Con qué diputado de otro grupo parlamentario se iría a tomar un café o una cerveza para intentar alcanzar un acuerdo?

Con cualquiera de los portavoces y también con cualquiera de los 70 diputados. Creo que me llevo bien con todos y no tengo preferencia por ninguno, porque con diálogo siempre se intenta llegar a acuerdos.

¿Qué compañero o compañera de otro partido le ha sorprendido positivamente durante este curso?

Somos quince diputados y me sorprenden todos cada día, sobre todo en las sesiones plenarias y en las reuniones de grupo, porque cada uno aporta lo mejor para Canarias.

¿Qué tema cree que preocupa mucho a la ciudadanía canaria, pero todavía no ocupa espacio en la agenda parlamentaria?

La vivienda sigue siendo uno de los grandes debates. En el último pleno aprobamos la ley de simplificación y agilización de licencias urbanísticas para facilitar la construcción de viviendas. Aunque quedan herramientas por desarrollar, como la actualización de la Ley del Suelo.

¿Qué hábito, objeto o manía resulta imprescindible para sobrevivir a las largas sesiones parlamentarias?

Lo primero es tener capacidad de escucha, porque hay que escuchar lo que dicen el resto de los grupos parlamentarios. Y, por supuesto, café con mucha leche condensada.

Complete la frase: "El próximo curso político será un éxito si Canarias consigue…".

...lograr lo mismo que los últimos tres años, aprobar los Presupuestos Generales Autonómicos. Además de seguir mejorando la situación de nuestras pymes y autónomos. De la mano de Manuel Domínguez se han consolidado medidas como la Cuota Cero de Autónomos, el Plan Concilia y el programa +52, entre otras iniciativas.

El Gobierno de Canarias ha respaldado la propuesta de financiación autonómica, mientras las comunidades gobernadas por el PP solicitaron aplazar el debate para analizarla con más detalle. Cuando ambas posiciones no coinciden, ¿qué pesa más para el PP canario: la estrategia nacional del partido o la calculadora de los intereses de las Islas?

Ninguna de las dos, porque hablar de los intereses de las Islas no es una cuestión de calculadora, sino de pensar en las necesidades de los canarios. Mi partido político, en Canarias y en cualquier otro sitio, siempre va a luchar por los intereses de los ciudadanos a los que gobierna.