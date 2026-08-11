Multas de 200 euros para los repartidores en bicicleta por no llevar estos elementos obligatorios: la DGT avisa del cambio desde el 1 de octubre a los canarios

Los repartidores que utilizan un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) como medio de transporte en el trabajo tendrán que adaptarse a una nueva normativa de tráfico a partir del próximo 1 de octubre de 2026.

La reforma del Reglamento General de Circulación, aprobada mediante el Real Decreto 518/2026, establece que las personas que desarrollen una actividad profesional sobre bicicleta deberán cumplir una serie de obligaciones. El objetivo es garantizar la seguridad y mejorar la visibilidad de uno de los colectivos más vulnerables de la vía.

El casco obligatorio

A partir del 1 de octubre, los repartidores que utilicen la bicicleta como medio de transporte en su trabajo deberán llevar casco homologado y colocado correctamente en cualquier tipo de vía. Esta obligación afecta tanto a los repartidores de comida como a profesionales mensajeros o personal que utilicen un VMP para su jornada laboral.

Chaleco reflectante

La nueva normativa también introduce la obligación de utilizar un chaleco reflectante de alta visibilidad mientras se desarrolla la actividad profesional. El objetivo es aumentar la visibilidad de los trabajadores y reducir los riesgos de atropellos o accidentes, especialmente en zonas urbanas con mucho tráfico.

El chaleco será obligatorio independientemente de si el desplazamiento se realiza de día o de noche y en cualquier tipo de vías. Desde la DGT recuerdan que "si repartes en un VMP, mejor protegido: casco y chaleco reflectante siempre".

Multas por no cumplir con la reforma

No cumplir con estas obligaciones será considerado una infracción grave y podrá acarrear una multa de 200 euros. Además, las sanciones son independientes. Es decir, un repartidor que circule sin casco y sin chaleco podría enfrentarse a hasta 400 euros de sanción en un mismo control.

La nueva normativa entrará en vigor el 1 de octubre de 2026. A partir de ahí, quienes no cumplan con las obligaciones se enfrentan a sanciones económicas.