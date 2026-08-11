El Servicio Canario de la Salud actualiza la guía de enfermería para la prevención de la enfermedad vascular aterosclerótica

La Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha actualizado el documento que regula los cuidados de enfermería para la prevención y el control de la enfermedad vascular aterosclerótica (EVA). La guía establece un marco común para la atención de esta patología desde Atención Primaria y fija criterios para homogeneizar las intervenciones de los profesionales.

El documento centra el abordaje en la valoración integral de los pacientes, la estratificación del riesgo cardiovascular y la promoción de hábitos saludables.

También incorpora pautas sobre los principales factores de riesgo y sobre la planificación de intervenciones enfermeras mediante una metodología estandarizada, con el objetivo de favorecer el autocuidado y reducir la morbimortalidad asociada a la EVA.

Guía cuidados de Enfermería prevención y control de la EVA, / LP/DLP

Valoración del riesgo y hábitos saludables

La guía se divide en dos grandes capítulos. El primero, denominado Metodología de cuidados de Enfermería en la prevención y control de la enfermedad vascular aterosclerótica, desarrolla la valoración de los pacientes, los diagnósticos, los resultados esperados y las intervenciones de Enfermería dentro de la prevención y el seguimiento de esta enfermedad.

Este apartado también recoge recomendaciones sobre alimentación saludable, reducción del consumo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes, obesidad y dislipemias. A estos factores suma la prevención del sedentarismo y del consumo de tabaco y otros productos relacionados con la nicotina, dentro de una estrategia que sitúa los hábitos de vida entre los principales campos de actuación desde Atención Primaria.

Planes de cuidados para cada paciente, el segundo capítulo

El segundo capítulo, Planes de cuidados en la prevención y control de la EVA, profundiza en las pautas relacionadas con una alimentación saludable. El contenido analiza los nutrientes, sus funciones y las necesidades nutricionales según los diferentes colectivos de pacientes.

La guía incorpora además planes de cuidados orientados a la alimentación como herramienta para prevenir y controlar la enfermedad vascular. De esta forma, el documento combina recomendaciones generales sobre estilos de vida con intervenciones adaptadas a las necesidades de las personas que presentan factores de riesgo o una enfermedad cardiovascular ya establecida.

Programa de prevención y control de la enfermedad vascular aterosclerótica de Canarias

La actualización se integra en el programa de prevención y control de la enfermedad vascular aterosclerótica de Canarias, cuya última revisión data de 2023. Ese programa organiza la atención desde el cribado de los factores de riesgo hasta la valoración inicial y el seguimiento de cada paciente en función de su nivel de riesgo o de la presencia de enfermedad.

El SCS plantea un modelo asistencial compartido entre Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Enfermería, Farmacia y otros perfiles vinculados a la salud cardiovascular. La finalidad consiste en que los distintos profesionales trabajen con objetivos comunes, criterios homogéneos y pautas definidas para el seguimiento.

Coordinación y continuidad asistencial

La guía refuerza así la coordinación entre los distintos niveles sanitarios, especialmente en una enfermedad cuyo control requiere tanto prevención como seguimiento de los factores de riesgo. La Atención Primaria ocupa un papel central por su capacidad para detectar esos factores y actuar sobre hábitos y enfermedades asociadas.

El documento persigue además una mayor continuidad en la atención al paciente cardiovascular mediante criterios compartidos entre los profesionales que participan en su asistencia. El objetivo final se centra en mejorar la coordinación, mantener unos estándares comunes de cuidados y favorecer la prevención y el control de la enfermedad vascular aterosclerótica en Canarias.