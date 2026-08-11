El terremoto de Colombia plantea una duda en Canarias: ¿puede un tsunami llegar desde América?

Colombia trata de recuperarse de uno de los terremotos más graves de las últimas décadas. El seísmo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto ha dejado numerosos fallecidos y cuantiosos daños en viviendas e infraestructuras, mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda y evalúan el alcance de la destrucción sobre el terreno.

El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a unos 96 kilómetros de profundidad, según el Servicio Geológico Colombiano. Las sacudidas se sintieron en numerosas regiones del país y provocaron daños en ciudades como Cali, Pereira o Manizales.

Una tragedia de semejante magnitud vuelve a plantear, a miles de kilómetros de distancia, una pregunta recurrente en un territorio insular como Canarias: ¿puede un tsunami originado en América atravesar el Atlántico y alcanzar el archipiélago?

La primera respuesta debe quedar clara: el terremoto ocurrido en Colombia no supone una amenaza de tsunami para Canarias.

La Dirección General Marítima de Colombia evaluó el seísmo pocos minutos después y concluyó que no reunía las características necesarias para generar un tsunami ni siquiera en la costa pacífica colombiana. El boletín oficial determinó que no existía amenaza y que no eran necesarias más acciones relacionadas con este riesgo.

No todos los grandes terremotos provocan tsunamis

Una magnitud elevada no significa automáticamente que vaya a producirse un maremoto.

Personas caminan frente a una edificación afectada tras un fuerte temblor este lunes, en Manizales (Colombia) / John Jairo Bonilla / EFE

Para generar un tsunami, un terremoto debe provocar un desplazamiento significativo de una gran masa de agua, generalmente como consecuencia de una deformación rápida del fondo marino. Por eso son especialmente relevantes factores como el lugar en el que ocurre el seísmo, su profundidad y el mecanismo mediante el que se rompe la falla.

En el terremoto colombiano, las autoridades especializadas han descartado ese escenario. Además, el fenómeno ocurrió en el oeste del país, asociado al ámbito del Pacífico, por lo que no debe confundirse con los posibles focos atlánticos que podrían tener consecuencias para Canarias.

¿Podría llegar entonces un tsunami desde América a Canarias?

Sí existe esa posibilidad desde el punto de vista físico, pero tendría que darse un evento completamente diferente y con las condiciones necesarias para generar un tsunami en el Atlántico.

No es únicamente una hipótesis teórica. El Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos establece una zona denominada "Atlántico Lejano", que se extiende entre el Caribe y la costa de Norteamérica hasta el meridiano 30 oeste. Es decir, el sistema español contempla terremotos muy alejados de Canarias a la hora de determinar si pueden representar una amenaza para las costas españolas.

Esto no significa que cualquier terremoto ocurrido en el continente americano pueda alcanzar las Islas. Tendría que producirse en el Atlántico o en una zona conectada con él, ser capaz de desplazar suficiente volumen de agua y generar ondas que se propagasen hacia Canarias.

El terremoto de Colombia de este lunes no responde a ese escenario.

Un grupo de persona fue captado este 10 de agosto al buscar en medio de los escombros de un inmueble colapsado este lunes en Cali (Colombia), tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país, con epicentro en la zona del Pacífico. EFE/Ernesto Guzmán. Se amplia texto y se añaden fotos del día y video editado sin locución / ERNESTO GUZMAN JR / EFE

Canarias está incluida en el sistema de alerta

El riesgo de maremotos forma parte de la planificación española de emergencias. El Plan Estatal divide además el litoral canario en diferentes áreas de aviso: Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro cuentan con tramos específicos dentro del protocolo de la Red Sísmica Nacional.

El objetivo del sistema es detectar terremotos susceptibles de generar un maremoto, valorar la posible amenaza y trasladar los avisos a Protección Civil y a los servicios de emergencia para que puedan alertar a la población si fuera necesario.

Por tanto, la tragedia ocurrida en Colombia sirve para recordar una diferencia fundamental: un gran terremoto puede causar enormes pérdidas humanas y materiales sin generar necesariamente un tsunami.

Y aunque un maremoto originado al otro lado del Atlántico podría llegar hipotéticamente a Canarias si se reunieran determinadas condiciones, no existe actualmente ninguna amenaza para las Islas relacionada con el terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia.