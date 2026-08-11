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Última advertencia de Sanidad antes del eclipse: cómo proteger la vista

La Consejería de Sanidad recalca la importancia de usar gafas homologadas y certificadas para evitar daños oculares graves e irreversibles durante el eclipse solar del 12 de agosto

El eclipse total de Sol que oscurecerá España el 12 de agosto: hora, mapa y mejores lugares para verlo

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Sara Fernández García / PI STUDIO

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Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), recuerda las principales medidas de prevención para reducir los riesgos para la salud durante la observación del eclipse solar del 12 de agosto. La recomendación principal se centra en evitar la exposición directa de los ojos al sol sin una protección específica.

Sanidad advierte de que mirar directamente al sol, incluso cuando permanece parcialmente cubierto, puede causar una lesión retiniana potencialmente irreversible. Para observar el fenómeno con seguridad, el organismo sanitario señala que solo deben utilizarse gafas especiales para eclipses que cumplan la normativa correspondiente.

Recomendaciones eclipse solar de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Recomendaciones eclipse solar de Sanidad del Gobierno de Canarias. / LP/DLP

Las gafas de sol convencionales no sirven

Las gafas de sol habituales, aunque tengan cristales muy oscuros, no ofrecen protección suficiente para mirar directamente al sol. El SCS tampoco considera seguros otros materiales como radiografías, CDs o DVDs, cristales ahumados, filtros caseros, gafas 3D de cine o lentes oscuras sin certificación.

La Consejería subraya que el grado de oscuridad del material no determina su seguridad. La protección depende de su certificación y del cumplimiento de los requisitos específicos para la observación directa del sol. Por este motivo, recomienda revisar varias características antes de comprar unas gafas destinadas al eclipse.

Marcado CE y norma de seguridad: norma ISO 12312-2:2015

Las gafas deben incluir el marcado CE, obligatorio para este tipo de productos y mediante el cual el fabricante declara el cumplimiento de la normativa europea aplicable. Sanidad también recomienda comprobar la referencia a la norma EN ISO 12312-2:2015, o ISO 12312-2:2015, que fija los requisitos aplicables a los filtros destinados a la observación directa del sol.

El producto también debe identificar claramente al fabricante o importador e incorporar instrucciones y advertencias de uso. El filtro necesita encontrarse en buen estado, sin rayaduras, roturas, burbujas, zonas claras ni otros defectos visibles que puedan afectar a la protección.

Cinco pautas durante la observación

Los especialistas recomiendan colocarse las gafas antes de dirigir la mirada al sol y mantenerlas puestas durante toda la observación. Durante las fases parciales del eclipse, tanto antes como después de la totalidad, la protección ocular debe permanecer colocada.

También aconsejan una vigilancia especial de niños, niñas y personas mayores para evitar observaciones directas sin protección. Las gafas dañadas, rayadas, dobladas o antiguas no deben utilizarse cuando no resulte posible comprobar su estado o verificar que cumplen la normativa.

Cámaras, prismáticos y telescopios necesitan filtros específicos

El SCS también advierte contra la observación del sol a través de cámaras, prismáticos o telescopios sin la protección correspondiente. Estos dispositivos requieren filtros solares específicos y las gafas destinadas a la observación directa no sustituyen esos sistemas.

Noticias relacionadas y más

Las recomendaciones de Sanidad buscan reducir el riesgo de daños oculares durante el eclipse del 12 de agosto, con especial atención a la elección de unas gafas certificadas, su correcto estado de conservación y su uso durante todo el periodo en el que exista exposición directa al sol.

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