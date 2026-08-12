El calor apretará mañana jueves en Canarias: Gran Canaria superará los 34 grados

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este jueves 13 de agosto un nuevo ascenso de las temperaturas en Canarias, especialmente en medianías y zonas altas de las islas montañosas.

El calor será más intenso en Gran Canaria, donde se superarán los 34 °C en cumbres y medianías orientadas al este, sur y oeste. También se alcanzarán los 32 °C en el interior sur de Fuerteventura y en medianías del sur de Tenerife.

En el resto de zonas las temperaturas experimentarán pocos cambios, mientras que en medianías y áreas elevadas el ascenso será ligero o moderado.

El cielo estará nuboso en el norte de las islas. En Lanzarote y Fuerteventura la nubosidad tenderá a disminuir hasta quedar poco nuboso, mientras que en el resto de las islas se mantendrán intervalos nubosos. En cumbres y demás vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El viento soplará moderado del nordeste, aunque será fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En estas zonas serán probables las rachas localmente muy fuertes, uno de los fenómenos más destacados de la jornada junto al repunte térmico.

LANZAROTE — Nubes al norte y más claros durante el día

El norte comenzará con cielos nubosos, aunque la nubosidad tenderá a disminuir y dará paso a un ambiente poco nuboso. En el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas registrarán pocos cambios. El viento será moderado del nordeste.

Arrecife: 22 / 29 °C

FUERTEVENTURA — Hasta 32 °C en el interior sur

El norte amanecerá con mayor nubosidad, tendiendo posteriormente a cielos poco nubosos. Las temperaturas se mantendrán estables en general, aunque en el interior sur podrán alcanzarse los 32 °C. El viento soplará moderado del nordeste.

Puerto del Rosario: 22 / 30 °C

GRAN CANARIA — Más de 34 °C y rachas muy fuertes

El norte presentará cielos nubosos, con tendencia a intervalos durante el día. En cumbres y vertientes del sur predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán en medianías y zonas altas. Se superarán los 34 °C en cumbres y medianías del este, sur y oeste. El viento será fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde serán probables las rachas localmente muy fuertes.

Día de calor en el Charco de San Lorenzo (Moya) / José Pérez Curbelo

TENERIFE — Hasta 32 °C en medianías del sur

El norte tendrá cielos nubosos, con tendencia a intervalos durante la jornada. En cumbres y vertientes del sur habrá más claros. Las temperaturas subirán de forma ligera o moderada en medianías y zonas altas. En las medianías del sur podrán alcanzarse los 32 °C. El viento soplará fuerte en los extremos sureste y noroeste, con probables rachas localmente muy fuertes.

LA GOMERA — Ascenso térmico y viento fuerte

El norte mantendrá intervalos nubosos, mientras que en cumbres y vertientes del sur predominarán los cielos poco nubosos. Las temperaturas subirán en medianías y zonas altas. El viento del nordeste será fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde podrán registrarse rachas localmente muy fuertes.

LA PALMA — Más calor en medianías y cumbres

El norte presentará cielos nubosos, con intervalos durante buena parte de la jornada. En las zonas altas y el resto de vertientes predominará un ambiente poco nuboso o despejado. Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado ascenso en medianías y cumbres. El viento podrá soplar con fuerza en los extremos sureste y noroeste.

Santa Cruz de La Palma: 20 / 27 °C

EL HIERRO — Temperaturas en ascenso y rachas fuertes

El norte tendrá intervalos nubosos, mientras que en cumbres y vertientes del sur habrá más claros. Las temperaturas subirán ligeramente en medianías y zonas altas. El viento del nordeste será fuerte en los extremos sureste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes.

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Valverde: 17 / 21 °C