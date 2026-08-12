Canarias afronta el miércoles del eclipse solar con nubes y calor, según la Aemet

Canarias vivirá este miércoles, 12 de agosto, día del eclipse solar, una jornada marcada por el contraste entre los cielos más cubiertos del norte de las islas montañosas y el ambiente más despejado del resto del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé además temperaturas que podrían alcanzar los 32 grados en puntos de Fuerteventura y Gran Canaria, mientras que el viento del nordeste ganará intensidad durante la segunda mitad del día.

La situación será especialmente variable en las zonas expuestas al régimen de alisios. Mientras que las vertientes septentrionales conservarán intervalos nubosos, en las áreas del sur y otras zonas orientadas al este y oeste predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

AEMET también contempla la posibilidad de lloviznas débiles y dispersas a primeras horas en medianías del norte de las islas de mayor relieve. Estas precipitaciones, en caso de producirse, serán de carácter puntual y tenderán a desaparecer a medida que avance la jornada, informa Efe.

El norte seguirá bajo la influencia de los alisios

La nubosidad se concentrará principalmente en las vertientes orientadas al norte de las islas montañosas. En Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma se esperan cielos cubiertos en cotas relativamente bajas durante las primeras horas, aunque las nubes perderán presencia o se romperán parcialmente durante el día.

En Gran Canaria, la nubosidad se situará por debajo de aproximadamente 800-900 metros en el norte. AEMET no descarta alguna llovizna dispersa en medianías durante la mañana, antes de que los claros ganen terreno durante las horas centrales.

En Tenerife, las nubes aparecerán por debajo de los 1.000-1.200 metros, con una baja probabilidad de precipitaciones débiles a primeras horas. En La Palma se espera una situación parecida en las zonas norte y este, aunque durante la tarde se abrirán claros más amplios.

La Gomera mantendrá también nubosidad en el norte, por debajo de los 900-1.100 metros, mientras que El Hierro tendrá intervalos nubosos en las zonas septentrionales situadas por debajo de los 800-1.000 metros.

En las islas orientales, el panorama será algo diferente. Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos principalmente en algunas zonas costeras durante la madrugada, con tendencia a cielos poco nubosos durante el día. En ambas islas también podrán aparecer nubes medias y altas.

Hasta 32 grados en Fuerteventura y Gran Canaria

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general, aunque AEMET contempla ligeros ascensos de las máximas en medianías y cumbres de las islas de mayor relieve.

El episodio de calor será especialmente apreciable en determinados puntos de las islas orientales y de Gran Canaria. En Fuerteventura se podrán alcanzar los 32 grados en áreas del interior sur y en las costas del sureste. Puerto del Rosario tendrá una temperatura prevista de entre 22 y 28 grados.

En Lanzarote, Arrecife se moverá entre los 22 y 29 grados, aunque localmente se podrían alcanzar los 30 grados en el sureste de la isla.

Gran Canaria será uno de los territorios donde más se notará el contraste térmico entre zonas. AEMET prevé entre 30 y 32 grados en medianías de las vertientes oeste, sur y este, así como en la cuenca de Tejeda. En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión sitúa las temperaturas entre 23 y 26 grados.

En Tenerife también se podrán alcanzar los 30 grados en medianías orientadas al sur y en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana. En Santa Cruz de Tenerife se esperan 24 grados de mínima y 30 de máxima.

En La Gomera, San Sebastián tendrá entre 24 y 28 grados, mientras que Santa Cruz de La Palma registrará valores previstos de 22 a 27 grados.

El Hierro presentará el ambiente más fresco de las capitales insulares. En Valverde se esperan temperaturas de entre 17 y 21 grados.

El viento será uno de los protagonistas

El otro elemento meteorológico destacado de este miércoles será el viento del nordeste, que soplará con intensidad moderada y presentará intervalos fuertes en diferentes puntos del Archipiélago.

La situación tenderá a intensificarse durante la segunda mitad del día, especialmente en determinadas vertientes y extremos de las islas. En algunas zonas expuestas no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes, con especial atención a Gran Canaria.

En Lanzarote, el viento será moderado del nordeste, aunque podrá ser fuerte en el interior del sur durante la segunda parte de la jornada. A últimas horas existe una baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes.

Fuerteventura tendrá viento del nordeste moderado, ocasionalmente fuerte al sur de Jandía. En esta zona también existe la posibilidad de rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día.

En Gran Canaria, las zonas más expuestas serán los extremos sureste y oeste. Allí son probables rachas localmente muy fuertes durante la tarde. En las costas del sur se esperan además brisas.

Tenerife tendrá viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en los extremos sureste y oeste y en la vertiente sur del área metropolitana. También podrán aparecer rachas puntualmente muy fuertes.

En La Gomera, el viento aumentará en las vertientes este y oeste durante la segunda mitad de la jornada, mientras que en La Palma será ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. El Hierro tendrá intervalos fuertes en sus extremos este y oeste.

Así será el tiempo en cada isla

Lanzarote

La isla tendrá nubes en el norte durante las primeras horas, con tendencia a abrirse durante el día. El resto del territorio permanecerá poco nuboso, aunque se esperan intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas cambiarán poco. Arrecife tendrá una mínima de 22 grados y una máxima de 29, con posibilidad de alcanzar los 30 grados localmente en el sureste.

El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en el interior sur durante la tarde.

Fuerteventura

Los intervalos nubosos aparecerán principalmente en los litorales este y oeste durante las primeras horas y tenderán a desaparecer. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos.

Puerto del Rosario tendrá entre 22 y 28 grados, aunque se podrán alcanzar los 32 grados en zonas del interior sur y costas del sureste.

El viento será moderado del nordeste y podrá ser fuerte al sur de Jandía.

Gran Canaria

El norte permanecerá nuboso por debajo de los 800-900 metros, con posibilidad de alguna llovizna en medianías durante la mañana. Los claros aumentarán al mediodía.

En el resto de la isla dominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas alcanzarán 30-32 grados en diferentes medianías, además de la cuenca de Tejeda.

Las Palmas de Gran Canaria tendrá 23 grados de mínima y 26 de máxima.

El viento será fuerte en algunos extremos y podrá dejar rachas muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

Tenerife

Las nubes se concentrarán en el norte, por debajo de los 1.000-1.200 metros. Existe una baja posibilidad de lloviznas en medianías durante las primeras horas.

El sur permanecerá poco nuboso o despejado. Las temperaturas apenas cambiarán, aunque las máximas podrán subir ligeramente en medianías.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 24 grados y una máxima de 30.

El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en zonas expuestas y posibilidad de alguna racha puntualmente muy fuerte.

La Gomera

La nubosidad estará presente en el norte por debajo de los 900-1.100 metros, mientras que el resto de la isla tendrá cielos poco nubosos o despejados.

San Sebastián de La Gomera registrará temperaturas de entre 24 y 28 grados.

El viento del nordeste aumentará en las vertientes este y oeste durante la segunda mitad del día y podría dejar rachas muy fuertes a últimas horas.

La Palma

La nubosidad afectará principalmente al norte y este, con cotas inferiores a 1.000-1.200 metros. Existe una baja probabilidad de lloviznas en medianías durante la mañana.

Durante la tarde se esperan amplios claros. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque las máximas podrían subir ligeramente en medianías y cumbres.

Santa Cruz de La Palma tendrá entre 22 y 27 grados.

El viento del nordeste será moderado y ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste.

El Hierro

El norte tendrá intervalos nubosos, especialmente durante las horas nocturnas, mientras que el resto de la isla permanecerá poco nuboso.

Valverde será la capital insular con las temperaturas más bajas, con 17 grados de mínima y 21 de máxima.

El viento soplará del nordeste con intervalos fuertes en los extremos este y oeste, donde también existe posibilidad de rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día.

El estado de la mar también empeorará

La situación marítima estará condicionada por el viento del norte o nordeste, que alcanzará fuerza 4 o 5 y podrá arreciar hasta fuerza 6.

AEMET prevé marejada que aumentará a fuerte marejada, mientras que el mar de fondo del norte alcanzará entre uno y dos metros.

Estas condiciones aconsejan prestar especial atención a la evolución de la predicción para quienes tengan previsto realizar actividades en el mar, especialmente en las zonas más expuestas al régimen de viento.

La predicción marítima oficial de AEMET ofrece información específica sobre las condiciones previstas en las aguas de Canarias y permite consultar tanto el viento como el estado del oleaje.