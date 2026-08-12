El Colegio Oficial de Biólogos denuncia que solo el 3% de plazas sanitarias canarias se reservan para su especialidad

El Colegio Oficial de Biólogos de Canarias (COBCAN) ha denunciado que entre 2010 y 2025 menos del 3% de las plazas de formación sanitaria convocadas en Canarias en especialidades multidisciplinares fueron destinadas a titulados en Biología, frente al 97% adjudicado a Medicina y Farmacia.

El colegio profesional ha remitido una carta a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y a responsables de su departamento para reclamar que se revise el reparto de las plazas de Biólogo Interno Residente (BIR) y que se reconozca como personal sanitario a los biólogos que trabajan en genética y reproducción asistida en los hospitales públicos.

Según el análisis realizado por el COBCAN, y del que ha informado este miércoles en un comunicado, sobre las convocatorias de los últimos quince años, se ofertaron 135 plazas en Análisis Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología y Microbiología, especialidades a las que pueden concurrir titulados de diferentes disciplinas.

De ellas, únicamente cuatro fueron destinadas a titulados en Biología, mientras que 71, el 51,82%, correspondieron a Medicina y 62, el 45,26%, a Farmacia.

Ni criterios objetivos ni carácter multidisciplinar

El COBCAN ha considerado que esta distribución no responde a criterios objetivos ni al carácter multidisciplinar de estas especialidades y sostiene que se ha mantenido en el tiempo una práctica que favorece a determinadas titulaciones.

La entidad vincula este desequilibrio, entre otros factores, a que las jefaturas de los servicios hospitalarios que participan en la determinación de las plazas y especialidades ofertadas están ocupadas mayoritariamente por profesionales de Medicina y Farmacia.

El colegio ha recordado que la oferta anual de formación sanitaria especializada parte de las solicitudes formuladas por las comunidades autónomas en función de las necesidades de sus sistemas sanitarios, por lo que ha reclamado a la Consejería de Sanidad que revise la configuración de las plazas ofertadas en Canarias.

Contratados como técnicos superiores

El COBCAN también ha denunciado la situación laboral de los biólogos que desempeñan funciones de genética y reproducción asistida en hospitales públicos de las islas y que, según ha señalado, continúan contratados como técnicos superiores de las áreas de gestión y servicios pese a desarrollar funciones sanitarias equiparables a las de los facultativos especialistas de área.

Esta clasificación, ha añadido el colegio profesional, repercute en sus posibilidades de desarrollo profesional y en sus condiciones retributivas, y ha recordado que comunidades como Navarra reconocen desde hace décadas a biólogos y biólogos clínicos dentro de sus estamentos sanitarios.

Por último, el Colegio Oficial de Biólogos de Canarias ha solicitado una reunión con la consejera de Sanidad para abordar ambas reivindicaciones y ha advertido del "hartazgo" existente entre estos profesionales ante una situación que, afirma, se mantiene pese a los intentos anteriores por modificarla.