¿Cuánto durará el eclipse de este 12 de agosto? El momento clave será mucho más breve de lo que parece

La cuenta atrás ha terminado. Este miércoles, 12 de agosto, el cielo será protagonista con un eclipse solar que atravesará España de oeste a este y que permitirá contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. Sin embargo, aunque el eclipse se prolongará durante varias horas, el instante en el que la Luna consiga ocultar por completo al Sol será mucho más breve.

En total, el eclipse tendrá una duración de 264 minutos, algo menos de cuatro horas y media, según los datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). Este periodo comprende las distintas fases del fenómeno y no debe confundirse con la totalidad, es decir, el intervalo durante el cual el disco solar queda completamente oculto detrás de la Luna.

Apenas unos minutos de oscuridad total

En España, la fase de totalidad no superará los dos minutos, aunque su duración exacta variará dependiendo del lugar desde el que se contemple el fenómeno. Será alrededor de las 20.30 horas, con diferencias en función de la ubicación del observador, cuando llegue uno de los momentos culminantes de la jornada y la Luna cubra completamente el Sol en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad.

La trayectoria del eclipse atravesará España desde Galicia hasta Baleares. Fuera del territorio nacional, también podrá observarse como total desde determinadas áreas de Groenlandia e Islandia, el océano Atlántico, el extremo septentrional de Siberia y una pequeña zona de Portugal.

En buena parte del resto del hemisferio norte el espectáculo será diferente. Determinadas regiones de Estados Unidos, Canadá, Europa y el noroeste de África podrán contemplar el fenómeno de manera parcial.

Un cielo en el que aparecerán planetas y estrellas

La llegada de la totalidad modificará durante unos instantes el aspecto habitual del cielo. Aunque la oscuridad no será absoluta, la disminución de la luz solar permitirá que algunos de los objetos más brillantes del firmamento puedan hacerse visibles.

Entre los planetas que tendrán más posibilidades de distinguirse se encuentran Venus y Júpiter. También podría ser posible localizar a Mercurio, Marte y Saturno si las condiciones de observación son favorables.

La brevedad de la totalidad contrasta con algunos de los grandes eclipses registrados en las últimas décadas. El eclipse solar total más largo desde 2001 se produjo el 22 de julio de 2009, cuando la totalidad alcanzó los seis minutos y 38,86 segundos durante un recorrido que atravesó zonas de India, Nepal, Bangladés y China antes de continuar sobre el Pacífico.

Este siglo también ha dejado fenómenos menos habituales. El 3 de noviembre de 2013 y el 20 de abril de 2023 tuvieron lugar dos eclipses considerados híbridos, denominación que reciben aquellos que pasan de anulares a totales durante el desplazamiento de la sombra lunar sobre la superficie terrestre.

Los eclipses totales no existirán para siempre

El espectáculo que podrá contemplarse este 12 de agosto es, además, un fenómeno con una fecha de caducidad astronómica. La razón está en la relación entre la Tierra y su satélite: la Luna se aleja de nuestro planeta una media de aproximadamente 3,8 centímetros cada año.

«Vivimos en un período privilegiado de la historia del Sistema Solar», explica el presidente de la Comisión Científica del Trío de Eclipses y director del Observatorio Astronómico Nacional, Rafael Bachiller. En un pasado muy remoto, señala, los eclipses totales podían prolongarse durante más tiempo que actualmente, mientras que dentro de aproximadamente 600 millones de años dejarán de producirse.

El progresivo alejamiento hará que, visto desde la Tierra, el tamaño aparente de la Luna sea cada vez menor. Llegará un momento en el que ni siquiera las posiciones orbitales más favorables permitirán que su disco sea lo suficientemente grande como para cubrir por completo el Sol.

A partir de entonces, los eclipses totales desaparecerán y únicamente podrán producirse eclipses anulares, en los que permanece visible alrededor de la Luna el característico anillo luminoso del Sol.

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Para Bachiller, esta circunstancia recuerda hasta qué punto el fenómeno que puede observarse actualmente responde a una coincidencia excepcional. Aunque los eclipses puedan parecer acontecimientos permanentes, que el Sol y la Luna tengan desde la Tierra tamaños aparentes prácticamente iguales es una extraordinaria casualidad geométrica.