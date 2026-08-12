Eclipse solar en Canarias: recomiendan que los menores de edad no vean el fenómeno aunque usen las gafas especiales

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto podrá contemplarse desde Canarias, pero las autoridades insisten en que la observación debe realizarse con las máximas precauciones para evitar daños en la vista. El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa ha difundido una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante un fenómeno astronómico que ha despertado un notable interés.

El principal mensaje es sencillo: no se debe mirar directamente al Sol sin protección ocular específica. Las gafas de sol convencionales y otros métodos caseros no sirven para proteger los ojos frente a la radiación solar durante un eclipse.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) también establece que la observación directa durante las fases parciales debe realizarse únicamente mediante filtros solares adecuados y recuerda que las gafas diseñadas específicamente para eclipses deben cumplir la norma EN ISO 12312-2:2015.

Dos puntos de observación en Lanzarote y La Graciosa

Para facilitar que la ciudadanía pueda seguir el eclipse con material apropiado, el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Canarias instalará dos carpas de observación pública.

Una estará situada en La Santa, en Lanzarote, mientras que la segunda se ubicará en la plaza del puerto de Caleta de Sebo, en La Graciosa. En ambos emplazamientos, el personal del museo proporcionará gafas de eclipse certificadas a las personas que se acerquen para observar el fenómeno.

La iniciativa permitirá disponer de un punto de observación preparado y, sobre todo, evitar que quienes no tengan material adecuado recurran a métodos improvisados.

Varadero de La Santa, en la costa del municipio de Tinajo. / C. P. L.

El eclipse del 12 de agosto forma parte de una sucesión de fenómenos astronómicos especialmente destacada para España. Según el IGN, el país podrá disfrutar de dos eclipses solares totales y uno anular entre 2026 y 2028. El fenómeno de este miércoles será total en una franja de España, mientras que en otras zonas se observará de forma parcial.

Las gafas de eclipse deben estar homologadas

Una de las principales recomendaciones de las autoridades es utilizar exclusivamente gafas de eclipse que incorporen el certificado EN ISO 12312-2:2015 y el marcado CE.

Esta norma establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los filtros destinados a la observación directa del Sol. No debe confundirse con la normativa aplicable a las gafas de sol habituales: el IGN especifica que la ISO 12312-2 es la que corresponde a los productos destinados a mirar directamente al Sol.

Por este motivo, el Consorcio de Seguridad y Emergencias desaconseja utilizar alternativas que puedan parecer útiles pero que no ofrecen una protección suficiente. Entre ellas figuran las radiografías, las gafas de sol normales, los plásticos, los discos compactos, los cristales ahumados y las máscaras de soldador que no estén específicamente diseñadas y certificadas para este tipo de observación.

CACERES. GAFAS DE SOL ECLIPSE SOLIDARIAS BANCO DE ALIMENTOS / Carlos Gil / EXT

Tampoco deben utilizarse filtros que no estén homologados en prismáticos o telescopios. El IGN advierte de que los instrumentos ópticos pueden concentrar la radiación solar y provocar lesiones oculares si no disponen del filtro solar específico instalado correctamente.

No basta con ponerse las gafas: hay que revisar su estado

Disponer de unas gafas certificadas tampoco significa que puedan utilizarse en cualquier circunstancia. Antes de colocarlas, es necesario comprobar que el filtro no presenta arañazos, dobleces, perforaciones u otros desperfectos.

Las gafas deben cubrir completamente el campo de visión y encontrarse en perfecto estado. Si presentan algún daño, deben desecharse y sustituirse por otras que cumplan las condiciones de seguridad.

El propio IGN recomienda inspeccionar los filtros antes de cada utilización, ya que cualquier deterioro puede comprometer la protección frente a la intensa radiación solar.

Además, las autoridades recomiendan no mantener la mirada fija en el Sol durante más de un minuto seguido, incluso cuando se están utilizando gafas homologadas. La indicación es realizar pausas para descansar la vista antes de volver a observar el fenómeno.

Por qué mirar al Sol puede provocar lesiones

La advertencia no responde únicamente a una cuestión de precaución. Observar directamente el Sol puede provocar lesiones en la retina, incluida la denominada retinopatía solar. La exposición intensa puede dañar la zona central de la retina y ocasionar alteraciones de la visión que, en algunos casos, pueden llegar a ser permanentes.

Una particularidad importante del eclipse que podrá observarse desde Canarias es que el Sol no quedará completamente oculto. El Consorcio señala que desde las islas el fenómeno tendrá carácter parcial, con una ocultación aproximada del 73-74%.

Esto significa que, aunque el cielo se oscurezca notablemente y el fenómeno resulte llamativo, siempre quedará parte del disco solar visible. Por tanto, la protección ocular no debe retirarse en ningún momento durante la observación directa.

Esta circunstancia diferencia la situación de las zonas donde se produzca la totalidad. El IGN recuerda que únicamente durante la fase de totalidad, cuando el disco solar está completamente cubierto, existe un breve periodo en el que puede observarse sin protección.

Especial precaución con los menores

El Consorcio de Seguridad y Emergencias también pone el foco en los menores de edad, a quienes no recomienda observar directamente el eclipse debido al riesgo de sufrir daños en la retina.

El IGN señala igualmente que los niños pueden quitarse accidentalmente las gafas o mirar al Sol sin protección, por lo que requieren una supervisión especial durante este tipo de actividades.

En cualquier caso, quienes participen en las observaciones públicas o contemplen el eclipse desde otros puntos de Lanzarote y La Graciosa deberán seguir las indicaciones de seguridad y utilizar únicamente material certificado.

El fenómeno podrá consultarse además mediante el visualizador oficial del eclipse del Instituto Geográfico Nacional, que permite conocer cómo evolucionará desde cada municipio y comprobar sus diferentes fases.