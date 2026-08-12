Los lugares de Canarias donde algunos turistas se piden matrimonio y no convencen

Hay quien imagina una pedida de matrimonio frente al mar, al atardecer o en un rincón especial. Y luego están quienes eligen una fuente de centro comercial, una calle rodeada de apartamentos turísticos o una explanada junto a un festival.

Una creadora canaria ha convertido esas escenas en un particular ranking de los que, a su juicio, son algunos de los peores lugares donde turistas se han pedido matrimonio en Canarias.

El vídeo, cargado de humor e ironía, se fija en tres localizaciones de Tenerife y Lanzarote que han aparecido repetidamente en redes sociales y que, según su autora, tienen poco de románticas.

Una fuente en plena Milla de Oro de Tenerife

El tercer puesto del ranking se lo lleva la fuente del centro comercial Safari, en plena Milla de Oro del sur de Tenerife.

La creadora bromea con el hecho de que algunas parejas elijan ese punto para una pedida de mano pese a tener la carretera prácticamente delante y el tráfico pasando a escasos metros.

“Es lo más antirromántico”, comenta en el vídeo, sorprendida además por la cantidad de grabaciones similares que asegura haber visto en redes.

Según explica, tras encontrarse con una primera pedida en ese lugar comenzó a recibir más vídeos de parejas que repetían prácticamente la misma escena.

La estampa incluso le sirve para lanzar otra observación en clave humorística: ahora entiende por qué algunas turistas aparecen especialmente arregladas en la zona, “como si fuera una graduación”, por si llega el momento de la gran pregunta.

Playa Blanca también entra en el ranking

El segundo puesto viaja hasta Lanzarote.

La creadora sitúa otra de las escenas en Playa Blanca, en un entorno que describe como rodeado de alojamientos turísticos y con la pedida realizada prácticamente en plena calle.

Eso sí, concede al menos un punto a favor: “al menos se ve el mar”.

El tono del vídeo no pretende sentar cátedra sobre cómo debe ser una pedida de matrimonio, sino jugar precisamente con ese contraste entre la importancia del momento y unos escenarios que, para ella, resultan inesperadamente cotidianos.

El número uno: una pedida junto a un festival

El primer puesto es el que más incredulidad le provoca.

En este caso, la escena muestra a una pareja de chicos en lo que parece ser una zona de aparcamiento o una explanada de tierra próxima a un festival.

La creadora reconoce que, al principio, pensó que podía tratarse de una broma entre amigos.

El ambiente festivo, la ropa, las copas en la mano y el entorno le hicieron pensar que quizá no hablaban en serio.

Pero cambió de idea al entrar en los comentarios y comprobar que otros usuarios felicitaban a la pareja y que, según pudo ver después en sus perfiles, mantenían una relación.

Su conclusión es tan clara como irónica: espera que, después de aquello, hubiera una segunda pedida “en un sitio mínimamente bonito”.

El debate eterno: ¿importa el lugar o importa la persona?

Más allá de la broma, el vídeo toca una cuestión bastante universal.

Para unos, una pedida de matrimonio necesita un escenario espectacular. Para otros, basta con que el momento tenga sentido para la pareja, aunque sea delante de una carretera, en una calle turística o junto a un festival.

Y la propia creadora acaba reconociéndolo con una frase que rebaja toda la crítica: “cada uno con sus gustos”.

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Quizá esa sea precisamente la clave. Lo que para unos es el sitio menos romántico de Canarias puede convertirse para otros en el lugar donde empezó una nueva etapa.