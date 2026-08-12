Multa de 200 euros por viajar mal sentado en los asientos del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia de los pasajeros canarios

Una de las principales causas de accidente es el exceso de velocidad al volante. Sin embargo, adoptar una postura correcta en el interior del vehículo es clave para evitar lesiones. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que no solo basta con llevar el cinturón abrochado, sino que todos los ocupantes deben viajar correctamente sentados y en una posición segura.

Además, nunca se deben superar las plazas permitidas en un vehículo. "El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de las plazas que tenga autorizadas, que, en los de servicio público y en los autobuses, deberá estar señalado en placas colocadas en su interior, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasarse, entre viajeros y equipaje, la masa máxima autorizada para el vehículo".

El RGC lo deja claro

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación establece que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".

Por lo tanto, el conductor es el responsable de que tanto él como el resto de pasajeros adopten una postura correcta en el interior del vehículo para garantizar la seguridad. Incumplir con la normativa puede acarrear sanciones de 200 euros.

También deben encargarse de cumplir con la normativa para los menores

La normativa es clara y estricta con los menores. Los menores deben viajar con un Sistema de Retención Infantil (SRI) adecuado a su talla y peso, al menos hasta alcanzar los 1,35 metros de altura.

No utilizar correctamente estos sistemas puede considerarse una infracción grave y está sancionado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.

Los menores siempre deben usar los sistemas de retención infantil adecuados / Adobe Stock.

La importancia de la postura en el vehículo

Viajar con los pies en el salpicadero, ir tumbado o llevar una postura en la que los sistemas de seguridad pierdan la eficacia puede derivar en grandes lesiones en el caso de sufrir un siniestro vial. La DGT insisten en que todos los ocupantes del vehículo deben:

Llevar el cinturón de seguridad

Adoptar una postura correcta

Utilizar sistemas de retención adecuados para los menores

para los menores No superar el número de plazas autorizadas en el vehículo

Aunque puede parecer algo normal, muchos conductores son sancionados por no adoptar la postura correcta al volante. Un simple gesto puede garantizar la seguridad vial y evitar sanciones económicas.