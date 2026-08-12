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Sanidad instala sistemas para mejorar la atención a pacientes con discapacidad auditiva en Canarias

Los dispositivos permiten a usuarios de audífonos e implantes cocleares escuchar con mayor claridad en los mostradores de los centros de salud

Señalización de buble auditivo

Señalización de buble auditivo / LP/DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha incorporado bucles de inducción magnética en centros de salud de todas las islas para facilitar la comunicación con las personas con discapacidad auditiva. La medida busca reducir las dificultades que pueden encontrar los usuarios de audífonos e implantes cocleares cuando acuden a los puntos de información y admisión.

La iniciativa ha sido impulsada por la Dirección General del Paciente y Cronicidad, en coordinación con las Gerencias de Atención Primaria del Archipiélago. Con estos dispositivos, el sonido puede llegar al usuario con mayor nitidez y evitando interferencias provocadas por el ruido ambiental, la reverberación o la distancia con la persona que habla.

La incorporación de esta tecnología se enmarca en las medidas que desarrolla el SCS para eliminar barreras en el acceso a la sanidad pública y avanzar hacia una atención adaptada a las necesidades de cada paciente.

Cinco dispositivos en Gran Canaria y otros cinco en Tenerife

Los equipos se han repartido entre las islas siguiendo criterios de accesibilidad y equilibrio territorial. Gran Canaria y Tenerife cuentan con cinco dispositivos cada una, mientras que Lanzarote, Fuerteventura y La Palma disponen de dos por isla.

A ellos se suman un bucle de inducción magnética en La Gomera y otro en El Hierro, lo que permite extender el sistema a todo el Archipiélago.

Además de facilitar la escucha, esta tecnología permite mantener conversaciones con un volumen de voz moderado, algo especialmente relevante en espacios donde se intercambia información personal. Su utilización está indicada para mostradores, recepciones y otros lugares de atención al público en los que el ruido de fondo o las características acústicas pueden dificultar la comunicación.

Señalización en un centro de salud

Señalización en un centro de salud / LP/DLP

Así funcionan los bucles de inducción magnética

El funcionamiento se basa en la emisión de señales magnéticas inalámbricas que pueden ser captadas por audífonos e implantes cocleares compatibles. De esta forma, el sonido llega directamente al dispositivo de la persona usuaria, reduciendo las interferencias externas.

El sistema dispone de un micrófono encargado de recoger el sonido y de un amplificador conversor. La combinación permite obtener una señal más limpia e inteligible incluso cuando existe ruido de fondo, eco o una determinada distancia entre los interlocutores.

Los espacios que disponen de esta tecnología pueden reconocerse mediante el símbolo de un oído acompañado de una «T», que indica a las personas usuarias que tienen disponible un sistema de inducción magnética.

Una medida dentro de la estrategia de atención al paciente

La instalación forma parte de la Estrategia de Atención Sanitaria Centrada en la Persona 2025-2029, desarrollada por la Dirección General del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud.

Entre sus líneas de actuación figura precisamente la reducción de barreras que puedan dificultar la atención sanitaria. El objetivo es mejorar tanto la accesibilidad de los espacios como la comunicación y la transmisión de información entre profesionales y pacientes.

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Con la extensión de los bucles magnéticos a centros de salud de las siete islas, el SCS pretende que las personas con discapacidad auditiva puedan desenvolverse con mayor autonomía durante su paso por los servicios sanitarios y mantener una comunicación más clara y segura cuando necesiten realizar gestiones o recibir información.

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