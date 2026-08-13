La Aemet avisa de otro día de calor en Canarias: hasta 34 °C y rachas muy fuertes mañana viernes

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes 14 de agosto una jornada todavía marcada por el calor en Canarias, aunque las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso respecto a días anteriores.

Los valores más elevados volverán a concentrarse en Gran Canaria, donde podrán alcanzarse los 34 °C en medianías orientadas al este, sur y oeste.

El calor también seguirá presente en otras islas. En el interior sur de Fuerteventura y en las medianías del sur de Tenerife y La Gomera se esperan temperaturas de entre 30 y 32 °C.

Las temperaturas mínimas, por su parte, registrarán algún ligero ascenso, mientras que las máximas tenderán a bajar ligeramente de forma general.

En cuanto al cielo, predominará la nubosidad en el norte de las islas montañosas, aunque durante las horas centrales se abrirá algún claro. En Lanzarote y Fuerteventura habrá cielos poco nubosos, con intervalos en el norte y oeste.

En las zonas altas y en el resto de vertientes del archipiélago dominarán los cielos poco nubosos o despejados.

El viento será otro de los elementos destacados. Soplará moderado del nordeste, aunque alcanzará intensidad fuerte en los litorales sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. En estas zonas serán probables las rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

Día de calor en el sur de Gran Canaria (05/08/26) / Andrés Cruz

LANZAROTE — Sol con intervalos nubosos en el norte

Predominarán los cielos poco nubosos, aunque habrá intervalos de nubes en el norte durante parte de la jornada. Las temperaturas experimentarán pocos cambios, con ligero descenso de las máximas. El viento soplará moderado del nordeste.

FUERTEVENTURA — Hasta 32 °C en el interior sur

Cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos en el norte y oeste. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente, aunque en el interior sur podrán alcanzarse entre 30 y 32 °C. El viento será moderado del nordeste.

GRAN CANARIA — Hasta 34 °C y rachas muy fuertes

El norte tendrá cielos nubosos, con apertura de algún claro durante las horas centrales. En las cumbres y el resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas bajarán ligeramente, aunque todavía podrán alcanzarse los 34 °C en medianías del este, sur y oeste. El viento será fuerte en los litorales sureste y noroeste, donde serán probables las rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

TENERIFE — Hasta 32 °C en medianías del sur

El norte permanecerá nuboso durante parte del día, aunque se abrirán claros en las horas centrales. En zonas altas y vertientes meridionales predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las medianías del sur podrán registrar entre 30 y 32 °C. El viento del nordeste será fuerte en los litorales sureste y noroeste, con probables rachas localmente muy fuertes.

LA GOMERA — Calor en medianías del sur y viento fuerte

Habrá cielos nubosos en el norte, con algunos claros durante las horas centrales, mientras que en el resto predominará el ambiente poco nuboso o despejado. Las medianías del sur podrán alcanzar entre 30 y 32 °C. El viento será fuerte en los sectores costeros sureste y noroeste, donde podrán producirse rachas localmente muy fuertes.

LA PALMA — Nubes al norte y rachas fuertes en zonas expuestas

Predominarán los cielos nubosos en el norte, con apertura de claros durante las horas centrales. En zonas altas y resto de vertientes habrá cielos poco nubosos o despejados. Las máximas experimentarán un ligero descenso. El viento del nordeste soplará fuerte en los litorales sureste y noroeste, con probables rachas localmente muy fuertes durante la madrugada.

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EL HIERRO — Menos calor y viento intenso en costas expuestas

El norte tendrá mayor presencia de nubosidad, con algunos claros en las horas centrales. En las zonas altas y vertientes restantes predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las máximas descenderán ligeramente. El viento soplará fuerte en los sectores costeros sureste y noroeste, donde serán probables rachas localmente muy fuertes.