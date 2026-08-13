Los camellos ‘Martín’ y 'Federico' se convierten en protagonistas del eclipse solar en Canarias

Canarias vivió ayer miércoles, 12 de agosto, una de esas jornadas en las que el cielo se convirtió en el principal escenario. El eclipse solar de 2026, que pudo observarse de forma parcial desde el Archipiélago (alrededor de un 70%), reunió a residentes y visitantes en distintos puntos de las Islas y dejó numerosas imágenes del fenómeno.

Entre ellas, una de las que más ha llamado la atención tiene como protagonistas al güelfo (cría de camello) ‘Martín’, de siete meses de vida, su cuidador, el camellero Luis Martín, y la fotógrafa canaria Rosa García. A este nuevo trabajo viral de la creadora se suma también otro del momento astronómico que ha tenido gran repercusión, el del fotógrafo lanzaroteño Juan Méndez, quien también eligió a un cuidador y su camello para inmortalizar el eclipse solar.

La escena de Rosa García fue captada en el Vallito de Uga, en el municipio de Yaiza, con el eclipse como telón de fondo. "Hay momentos que solo ocurren una vez. Y hoy, el eclipse visto desde Lanzarote nos regaló uno", detalló el miércoles Rosa García en sus redes sociales.

Temor a las nubes en el cielo

En el caso de las instantáneas de Juan Méndez, los protagonistas son el camello 'Federico' y su cuidador, Antonio Morales. Las fotos planificadas por este profesional se realizaron en Papagayo, también en el municipio de Yaiza. El fotógrafo admitió que tenía "miedo de que las nubes fastidiaran el momento", pero sin embargo, "todo salió como tenía en mente y estoy muy contento de haber podido llevar a cabo la fotografía con el camello, tan representativo de la isla. Este eclipse era muy esperado y salió todo muy bien". Agradeció al camellero su colaboración en esta iniciativa.

La elección del animal tiene un significado especial en Lanzarote, donde los camellos —en realidad, dromedarios, al disponer de una sola joroba— forman parte de la memoria y del paisaje de la isla desde hace generaciones.

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) había previsto que el eclipse del 12 de agosto se observara desde las islas con una ocultación de entre el 66% y el 74% del disco solar, mientras que en buena parte de la Península Ibérica el fenómeno fue total.

"Vivir el eclipse en Lanzarote es otra historia"

Juan Méndez, que incluso ha llegado a publicar fotografías en la prestigiosa revista National Geographic, ha vuelto a sorprender con su trabajo, que de nuevo quedará en la retina de quienes lo contemplen.

"Hoy el cielo nos regala uno de esos momentos que quedarán para la historia. Y para representarlo quería que Lanzarote también estuviera presente", ha explicado en su cuenta de Instagram el fotógrafo lanzaroteño.

"Bajo la silueta de un camello, uno de los animales más ligados a la historia y al paisaje de nuestra isla, el Sol y la Luna se encuentran sobre una tierra marcada por volcanes, fuego y tradición", ha destacado. Confiesa que había pensado esa fotografía "durante mucho tiempo, donde cielo y tierra se unen durante apenas unos instantes". Juan Méndez lo tiene claro: "Porque un eclipse puede verse desde muchos lugares… pero vivirlo desde Lanzarote es otra historia".

Una fotografía del eclipse con un símbolo de Lanzarote

Las imágenes tomadas en Uga y Papagayo unen dos elementos muy reconocibles: el fenómeno astronómico y uno de los animales que más ha contribuido a explicar la evolución de la actividad agrícola de Lanzarote.

La elección no fue casual. El dromedario ha estado estrechamente ligado durante décadas a las labores del campo de Lanzarote. Antes de que la mecanización y los vehículos industriales se generalizaran, estos animales eran utilizados para arar terrenos y trasladar diferentes tipos de mercancías, desde productos agrícolas hasta barricas de vino.

Eclipse solar con camello en Lanzarote / Rosa García

Esa relación entre el hombre, el animal y el territorio todavía puede apreciarse en algunos de los paisajes más característicos de la isla. La Geria es uno de los ejemplos más conocidos de cómo las técnicas agrícolas tradicionales se adaptaron a un territorio marcado por la presencia de ceniza y materiales volcánicos.

En este contexto, las creaciones de Rosa García y Juan Méndez ante el eclipse adquieren también una dimensión vinculada a la propia identidad de Lanzarote: un animal asociado al trabajo del campo aparece ahora frente a un fenómeno astronómico observado por miles de personas.

El precedente de ‘El camello y la Luna’

La fotografía del eclipse no es el primer trabajo de Rosa García en el que un camello comparte protagonismo con otro elemento del cielo.

En 2022, la fotógrafa realizó una de sus imágenes más conocidas junto a un camellero y un ejemplar de estos animales. Para conseguir aquella fotografía tuvo que esperar más de un año hasta encontrar las condiciones que buscaba.

La escena se produjo a las 18.00 horas del 7 de noviembre, coincidiendo con la luna llena de ese mes. García bautizó la serie El camello y la Luna, una colección que buscaba precisamente unir el paisaje y la tradición de Lanzarote con la observación del cielo.

Serie 'El camello y la luna' / Rosa García

Aquella luna llena recibe tradicionalmente el nombre de Luna de Castor, una denominación procedente de la época del año en la que, según las tradiciones asociadas a este nombre, los castores construían sus refugios antes de la llegada del invierno.

La fotógrafa ha desarrollado buena parte de su trabajo alrededor de la relación entre los paisajes de Lanzarote y los efectos de la luz. Es especialmente conocida por utilizar la técnica del lightpainting, con la que crea composiciones durante la propia exposición fotográfica mediante el movimiento de diferentes fuentes luminosas.

Una de las características que definen su trabajo es que estas imágenes se realizan directamente ante la cámara, sin recurrir a inteligencia artificial, fotomontajes ni manipulaciones digitales posteriores.

Exposición 'Yaiza es luz', de la fotógrafa Rosa García / La Provincia

La técnica, sin embargo, no fue la utilizada para las fotografías del eclipse del 12 de agosto. Durante este mes, García también ha mostrado parte de su trabajo en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas de Yaiza, dentro de una exposición dedicada a fotografías de Lanzarote realizadas mediante lightpainting. La programación cultural municipal de Yaiza recoge la muestra ‘Yaiza es luz’, centrada en paisajes de Yaiza y Lanzarote.

El eclipse reunió a miles de espectadores en Lanzarote

El eclipse llevó a miles de espectadores a diferentes puntos de Lanzarote para contemplar el paso de la Luna por delante del Sol.

Uno de los lugares que concentró mayor afluencia fue el paseo marítimo de La Santa, en Tinajo, donde se instaló una de las denominadas Atalayas Cósmicas promovidas por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

Espectadores, ayer miércoles, en La Santa (Tinajo), para ver el eclipse en el oeste de Lanzarote / La Provincia

La policía local de Tinajo cifra en más de 4.000 personas las que acudieron a La Santa para ver el eclipse.

El despliegue formó parte de un programa que permitió seguir el eclipse desde ocho puntos de observación, uno por isla, con la participación de distintas instituciones científicas y divulgativas. Entre los objetivos estaba acercar la astronomía a la ciudadanía y favorecer una observación segura.

Espectadores, ayer, en la zona de las Salinas de Janubio, en el sur de Lanzarote, para ver el eclipse solar. / La Provincia

Otro de los lugares donde acudieron los espectadores en Lanzarote fueron el entorno de las Salinas de Janubio y El Golfo, ambos en el municipio de Yaiza, y el Mirador del Río (Haría).