Canarias rechaza participar en el triaje de menores migrantes por ser competencia del Estado

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reiteró el rechazo de la comunidad autónoma a formar parte en los procedimientos de triaje de menores migrantes no acompañados al considerar que esa función corresponde al Estado, en aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Delgado respondió así a preguntas de los periodistas después de que la delegación del Gobierno solicitase a la designación de representantes en los procesos de identificación y determinación de edad que se realizan en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE).

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, defendió la necesidad de cumplir con la normativa europea que exige durante el triaje de menores migrantes irregulares esté presente "alguien que defienda el interés superior del menor", quien, "por tanto, no puede ser la fuerza policial que lleva la gestión de ese CATE" sino la comunidad autónoma porque tiene esas competencias.

La consejera sostuvo en la rueda de prensa celebrada para presentar la III edición del encuentro estatal de migraciones Migradmi, que el Ejecutivo autonómico no asumirá competencias que, a su juicio, corresponden al Estado por tratarse de actuaciones vinculadas al control fronterizo y a la entrada de personas migrantes en el país.

"El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el competente para hacer el triaje es el competente en la entrada al país. La entrada al país, la frontera, es competencia del Estado", afirmó Delgado, quien añadió que Canarias velará "a posteriori" porque "se respeten los derechos de esos menores", aunque sin participar directamente en esos procedimientos. A su vez indicó que la Dirección General de Infancia mantuvo recientemente una reunión con la Delegación del Gobierno y con brigadas policiales de extranjería para abordar esta cuestión.

Según explicó el Ejecutivo canario, es necesario que cada menor que llega al Archipiélago pase por un procedimiento de triaje y, reclama que se lleve a cabo en caso de que no se haya realizado previamente.

Consenso y gestión del pacto

Delgado recordó además que el próximo 26 de agosto, acudirá a una reunión bilateral convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la aplicación del pacto migratorio europeo, A raíz de la suspensión de la XIV conferencia sectorial prevista sobre esta materia por falta de asistentes tras la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

La consejera solicita la presencia del Ministerio de Juventud e Infancia en ese encuentro con el objetivo de aclarar quién debe asumir la representación legal de los menores durante esos procedimientos. El Gobierno de Canarias remitió tres cartas al Ministerio de Inclusión para reclamar información sobre las reformas legislativas necesarias para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el 12 de junio.

Según Delgado, España todavía no adaptó su normativa interna para aplicar la normativa comunitaria y concretar el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. "Nosotros podríamos asumir competencias, sí, pero las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera", sentenció la consejera.