La DGT lo confirma: el error que muchos usuarios canarios de autocaravanas cometen junto a la playa y puede acabar en sanción

El turismo de autocaravana continúa creciendo y se ha convertido en un plan perfecto para quienes buscan viajar y pasar unos días con la casa sobre ruedas. Sin embargo, los viajeros deben conocer una diferencia clave antes de estacionar su autocaravana en cualquier espacio.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado la normativa que regula el uso de las autocaravanas y las furgonetas camperizadas en España. La nueva Instrucción PROT 2026/04 sustituye a la de 2023 e introduce importantes cambios.

La nueva normativa mantiene que las autocaravanas pueden estacionar en las mismas condiciones que cualquier otro vehículo, respetando siempre la normativa establecida. Sin embargo, son los ordenanzas municipales las que puede establecer límites tanto para "las zonas de acampada como el tiempo de estacionamiento prolongado".

Los errores más comunes que pueden costar una multa a los usuarios de autocaravanas / Neomotor

La gran diferencia está entre estacionar y acampar

La clave está en si la actividad se mantiene dentro del propio vehículo o si ocupa espacio exterior. Para que una autocaravana se considere correctamente estacionada debe cumplir varias condiciones:

Permanecer apoyada únicamente sobre sus ruedas

No ocupar más espacio del propio vehículo cerrado

No desplegar elementos exteriores

No emitir ruidos o fluidos al exterior

En el caso de que los pasajeros extraigan mesas, sillas, toldos o realicen actividades fuera del vehículo, dejara de considerarse estacionamiento y pase a ser una acampada.

¿Se puede dormir en una autocaravana cerca de una playa?

Dormir dentro de una autocaravana correctamente estacionada puede estar permitido, pero no significa que se pueda aparcar en cualquier zona del litoral. La ley de costas prohíbe la circulación y el estacionamiento no autorizado de vehículos sobre las playas, así como los campamentos o acampadas en la arena.

Es decir, situar una caravana en la playa para pasar la noche no está permitivo salvo que exista una autorización específica. Por otro lado, aparcar cerca del mar dependerá de la señalización existente y de la normativa municipal.

Multas por incumplir la normativa

Uno de los errores más habituales entre algunos usuarios de autocaravanas es instalarse como si se tratara de un camping. Determinadas acciones mencionadas anteriormente pueden hacer que la situación sea considerada una acampada y no un estacionamiento.

Las sanciones por incumplir la normativa, especialmente en zonas protegidas o de costa, pueden alcanzar elevadas cifras económicas. Además, los ayuntamientos pueden establecer sus propias ordenanzas con restricciones específicas.

Tráfico insiste a quienes viajan en autocaravana que cumplir con la normativa y la señalización es fundamental para garantizar la convivencia con el resto de usuarios y evitar sanciones económicas.