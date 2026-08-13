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El laboratorio canario que incorpora IA y realidad virtual para la formación médica

El laboratorio MOTIVA del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil lleva más de 15 años formando a sanitarios en técnicas mínimamente invasivas gracias a la simulación

Laboratorio Motiva en el Complejo Hospitalario Insular- Materno Infantil en Las Palmas de Gran Canaria.

Laboratorio Motiva en el Complejo Hospitalario Insular- Materno Infantil en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

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Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

El Laboratorio MOTIVA del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, forma desde hace más de 15 años a residentes y profesionales sanitarios en técnicas mínimamente invasivas mediante sistemas de simulación. La iniciativa permite practicar procedimientos clínicos antes de su aplicación directa sobre pacientes.

El proyecto nació en 2009 dentro de una colaboración con el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (iUIBS) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a través de la Cátedra de Tecnologías Médicas. Su objetivo se centra en que residentes y especialistas aprendan o perfeccionen estas técnicas con simuladores antes de afrontar su uso en un caso clínico real.

Cinco simuladores para practicar distintos servicios

En la actualidad, el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil dispone de cinco simuladores. Los equipos permiten practicar técnicas relacionadas con servicios como Obstetricia y Ginecología, Urología, Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, Nefrología, Radiología Intervencionista, Neumología y Cirugía Torácica.

La formación también abarca procedimientos vinculados con Traumatología, Rehabilitación, Anestesia, Medicina Intensiva, Medicina Interna y Pediatría. El planteamiento del laboratorio busca que estudiantes, residentes y especialistas ganen experiencia y destreza antes de enfrentarse a situaciones clínicas con pacientes.

Laboratorio MOTIVA: innovación tecnológica e investigación

Además de su función formativa, MOTIVA desarrolla líneas de innovación tecnológica e investigación. Entre ellas figura la incorporación de aplicaciones con inteligencia artificial capaces de aprender de cada actuación que realiza el usuario sobre el simulador virtual, con el objetivo de optimizar su curva de aprendizaje.

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El laboratorio también trabaja con aplicaciones de realidad virtual inmersiva destinadas a la educación ante determinadas situaciones con pacientes. De esta forma, el proyecto combina la práctica mediante simuladores con nuevas herramientas tecnológicas orientadas al entrenamiento de profesionales sanitarios.

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