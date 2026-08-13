Pancho se convierte en embajador de la seguridad vial: las claves para llevar a los niños protegidos en el coche

La seguridad de los más pequeños durante los desplazamientos en coche vuelve a estar en el centro de una campaña de concienciación de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV).

Esta vez cuenta con un protagonista muy particular: Pancho, el perro que se ha convertido en una imagen habitual de las acciones divulgativas difundidas en redes sociales por Bernardo Hernández, de AIPSEV, a través de la cuenta @bernardo_h.curbelo.

“Pancho viaja seguro a contramarcha” es el mensaje principal de una de las creatividades de la campaña. En ella, el animal aparece sentado y sujeto en una silla instalada en sentido contrario a la marcha dentro de un vehículo, una imagen utilizada para llamar la atención sobre las recomendaciones de seguridad dirigidas realmente a los niños y niñas que viajan en coche.

“Aquí estoy más protegido para viajar”, señala otro de los mensajes que acompaña a Pancho. La campaña completa la imagen con una advertencia que resume su objetivo: “La seguridad también es parte del viaje”.

Viajar a contramarcha el mayor tiempo posible

Una de las principales recomendaciones difundidas por AIPSEV se refiere a la orientación de los Sistemas de Retención Infantil (SRI). La asociación aconseja utilizar las sillas a contramarcha durante el mayor tiempo posible, siempre dentro de los límites de estatura establecidos por el fabricante del dispositivo.

“Usa siempre a contramarcha. Es la posición más segura. Recomendado el mayor tiempo posible, según la estatura permitida por el fabricante”, recoge la campaña. Precisamente esta recomendación es la que protagoniza la imagen de Pancho, situado en una silla instalada en sentido contrario al de circulación del vehículo.

No todas las sillas sirven para todos los menores. Otra de las indicaciones de AIPSEV es escoger el SRI teniendo en cuenta las características de cada niño. La campaña recuerda que debe seleccionarse en función de su edad, peso y altura, además de comprobar que el dispositivo se encuentra debidamente homologado conforme a la normativa correspondiente.

La importancia de instalar correctamente la silla

AIPSEV también pone el foco en uno de los errores que pueden comprometer el funcionamiento de un sistema de retención: una instalación incorrecta. “Sigue siempre las instrucciones del fabricante y verifica que quede bien instalado en el auto”, indica uno de los mensajes divulgativos.

La duración del recorrido tampoco debe servir de excusa para relajar las medidas de seguridad. “Usa siempre el arnés. Incluso en trayectos cortos”, advierte la campaña.

Bernardo recuerda asimismo que el arnés debe quedar correctamente ajustado, ni demasiado suelto ni excesivamente apretado. Su utilización forma parte de las medidas básicas que deben mantenerse en cada desplazamiento, con independencia de que se trate de un viaje largo o de apenas unos minutos.

No cambiar de silla antes de tiempo

Otra de las advertencias se dirige a las familias que se plantean cambiar al menor a una silla diferente antes de que haya llegado el momento adecuado. La campaña recomienda no retirar un sistema de retención antes de tiempo y realizar el cambio a la siguiente silla atendiendo al crecimiento del niño y a los límites de peso o altura establecidos para el dispositivo que está utilizando.

“Un SRI bien usado salva vidas”

La campaña concluye con un mensaje sencillo que pretende acompañar a las familias en todos sus desplazamientos: “Viaja seguro, llega tranquilo”. AIPSEV resume su recomendación en otra frase directa: “Un SRI bien usado salva vidas. Cada viaje cuenta”.

Con Pancho como reclamo visual y protagonista de las publicaciones, la asociación busca trasladar de una manera cercana varias pautas fundamentales: escoger el sistema adecuado, instalarlo correctamente, utilizar siempre el arnés, evitar cambios prematuros de silla y mantener a los menores a contramarcha durante el mayor tiempo permitido por el dispositivo. Porque, como recuerda Pancho desde su particular asiento en el coche, la seguridad también forma parte del viaje.