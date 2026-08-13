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El serio aviso de la jefa de sala del 112 Canarias: "No seas estadística"

Laura Cobas pide respetar los límites de velocidad y advierte del peligro de permanecer dentro de un vehículo cerrado durante el verano

El aviso del 112 Canarias para evitar tragedias este verano

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112 Canarias

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Aarón Cabrera Artiles

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El 112 Canarias ha difundido un contundente mensaje para prevenir accidentes y emergencias durante el verano. Laura Cobas, jefa de sala del servicio de emergencias, recuerda la necesidad de extremar las precauciones tanto en los desplazamientos por carretera como ante las altas temperaturas.

"Este verano mantén la precaución en tus desplazamientos", señala Cobas en el vídeo publicado por el organismo. Entre sus principales recomendaciones se encuentra respetar los límites de velocidad y conducir con prudencia para evitar que un trayecto termine en una emergencia.

La responsable del 112 también alerta del peligro que supone permanecer en el interior de un vehículo estacionado durante los días de calor. La temperatura puede aumentar rápidamente debido a la falta de ventilación, incluso aunque la parada sea breve.

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La advertencia resulta especialmente importante para menores, personas mayores y animales, que nunca deben permanecer solos dentro de un coche cerrado. El vídeo concluye con una llamada directa a la responsabilidad: "Cuídate y no seas estadística".

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