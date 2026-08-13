Tiempo este jueves en Canarias: vuelve el fuerte calor con hasta 37 grados en Gran Canaria

Canarias afrontará este jueves una jornada marcada por el ascenso de las temperaturas, la presencia de nubosidad en las zonas del norte y el viento del nordeste, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El ambiente será especialmente cálido en medianías y cumbres de varias islas, donde los termómetros volverán a situarse claramente por encima de los valores habituales de las costas.

La subida térmica será más apreciable en las zonas altas y medianías de las islas de mayor relieve, mientras que en las áreas costeras los cambios serán más limitados. Gran Canaria será la isla donde se esperan los valores más elevados, con registros de entre 34 y 36 grados en diferentes puntos de las vertientes oeste, sur y sureste, y con posibilidad de superar localmente los 37 grados en la cuenca de Tejeda.

En Fuerteventura también se podrán alcanzar los 32 grados en el interior del sur y en zonas de la costa sureste, sin descartar valores puntuales de 34 grados. En Tenerife, las medianías orientadas al este, sur y oeste podrán llegar a los 30-32 grados, mientras que localmente se podrían alcanzar los 34.

La predicción oficial de AEMET contempla, además, rachas de viento localmente muy fuertes en determinados puntos de las islas, especialmente en extremos costeros expuestos y zonas donde el flujo del nordeste se acelera. La agencia mantiene en su web la información actualizada sobre predicción y posibles avisos meteorológicos.

Nubosidad en el norte y cielos más despejados en el resto

La situación atmosférica presentará un claro contraste entre las vertientes septentrionales y el resto del Archipiélago. Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, aunque se espera que las nubes pierdan presencia a lo largo del día en algunos puntos.

En Lanzarote y Fuerteventura, los intervalos nubosos tenderán a desaparecer durante las horas diurnas y dejarán paso a cielos poco nubosos. En las demás islas, la nubosidad será más persistente en las vertientes norte, mientras que las cumbres y buena parte del resto del territorio disfrutarán de cielos poco nubosos o despejados.

La presencia de nubes bajas estará relacionada principalmente con el régimen de alisios, habitual en Canarias durante el verano. En Gran Canaria se situarán por debajo de los 500-700 metros en la vertiente norte; en Tenerife y La Gomera, por debajo de unos 700-800 metros, y en La Palma podrán aparecer hasta aproximadamente los 800-900 metros.

En El Hierro, los intervalos nubosos se concentrarán principalmente en el norte y serán más abundantes durante las horas nocturnas.

En las zonas altas de Gran Canaria también se prevé ligera calima, un fenómeno que puede reducir la visibilidad y dar al cielo una tonalidad más blanquecina.

Gran Canaria tendrá las temperaturas más altas

Gran Canaria concentrará los registros más elevados de la jornada. AEMET prevé un ascenso ligero de las temperaturas en general, aunque este será moderado en medianías y zonas altas orientadas al sur.

En las vertientes oeste, sur y sureste, así como en la cuenca de Tejeda, se esperan valores de entre 34 y 36 grados, con posibilidad de superar los 37 grados de manera puntual.

En Las Palmas de Gran Canaria, en cambio, la previsión es más contenida, con una mínima de 23 grados y una máxima de 27.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, aunque aumentará a fuerte en los litorales del sureste y oeste. En estas áreas pueden registrarse rachas localmente muy fuertes. Las costas del sur tendrán además presencia de brisas.

Lanzarote tendrá hasta 31 grados en Arrecife

En Lanzarote, los cielos presentarán intervalos nubosos en el norte y oeste durante las primeras horas, aunque la nubosidad tenderá a disminuir durante el día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer nubes medias y altas durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con ligeros ascensos de las máximas. En el sureste de la isla se podrán alcanzar localmente los 30 grados.

En Arrecife, AEMET prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 31 grados.

El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el interior sur durante las primeras y últimas horas del día. En esos momentos existe una baja probabilidad de que se produzca alguna racha localmente muy fuerte.

Fuerteventura rozará los 34 grados en algunos puntos

Fuerteventura tendrá una evolución parecida. Los intervalos nubosos aparecerán principalmente en el oeste durante las primeras y últimas horas, mientras que el resto de la jornada tenderá a estar poco nuboso.

Las temperaturas mínimas apenas cambiarán, pero las máximas subirán ligeramente. En el interior sur y las costas del sureste se podrán alcanzar los 32 grados y no se descarta que, de manera puntual, se llegue a los 34.

Puerto del Rosario tendrá una mínima prevista de 22 grados y una máxima de 29 grados.

El viento del nordeste será moderado y podrá soplar con mayor intensidad al sur de Jandía. En esta zona tampoco se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes.

Tenerife: hasta 34 grados en las medianías del sur

En Tenerife, las nubes se concentrarán en el norte, principalmente por debajo de los 700-800 metros. Durante el día podrán abrirse algunos claros. Las cumbres y buena parte de las vertientes restantes tendrán cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas permanecerán sin grandes cambios en las costas, mientras que subirán entre ligeramente y moderadamente en medianías y zonas altas.

Los valores de 30 a 32 grados serán posibles en medianías orientadas al este, sur y oeste, así como en zonas bajas del sur del área metropolitana. En medianías del sur se podrían alcanzar localmente los 34 grados.

Santa Cruz de Tenerife tendrá una mínima de 22 grados y una máxima de 31.

El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste de la isla y en la vertiente sur del área metropolitana. Las rachas puntualmente muy fuertes serán más probables durante la segunda mitad del día. En las costas del suroeste se esperan brisas.

La Gomera y La Palma también registrarán calor en las medianías

En La Gomera, el norte permanecerá nuboso por debajo de los 700-800 metros, aunque se abrirán claros durante la tarde. El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas subirán de forma ligera a moderada en medianías y zonas altas, sobre todo en las orientadas al sur. En estas áreas se alcanzarán 30-32 grados, con posibilidad de llegar puntualmente a 34.

San Sebastián de La Gomera tendrá una mínima de 22 grados y una máxima de 27.

El viento del nordeste será moderado, pero aumentará a fuerte en las vertientes este y oeste. AEMET contempla rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día.

En La Palma, la nubosidad se concentrará en el norte y este, por debajo de los 800-900 metros, y tenderá a abrirse por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables en la costa y subirán ligeramente o de forma moderada en medianías y cumbres.

Las zonas altas y de medianías orientadas al oeste podrán alcanzar los 30 grados. En Santa Cruz de La Palma se esperan 20 grados de mínima y 26 de máxima.

El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los litorales sureste y noroeste, donde también pueden registrarse rachas muy fuertes, sobre todo durante la segunda mitad de la jornada.

El Hierro tendrá temperaturas más suaves

El Hierro será una de las islas con registros más moderados. Los intervalos nubosos se localizarán principalmente en el norte y habrá mayor presencia de nubes durante la noche. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas cambiarán poco en las zonas costeras, mientras que subirán entre ligeramente y moderadamente en medianías y zonas altas. En las áreas orientadas al sur se podrán alcanzar 30-32 grados.

En Valverde se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 23, los valores más bajos de las capitales insulares incluidos en la previsión facilitada.

El viento del nordeste será moderado y fuerte en los litorales este y oeste, con posibilidad de rachas muy fuertes, especialmente durante la segunda mitad del día. Las costas del suroeste tendrán brisas.

Viento y oleaje marcarán también la jornada en el mar

El tiempo en Canarias no solo estará condicionado por las temperaturas. En el entorno marítimo, la previsión apunta a viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, con marejada o fuerte marejada.

Además, se espera mar de fondo del norte con una altura de entre uno y dos metros. Estas condiciones deberán ser tenidas en cuenta por quienes tengan previsto realizar actividades náuticas, especialmente en zonas expuestas al viento y al oleaje.