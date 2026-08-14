Adiós a los sobres de kétchup: Canarias se adapta a la nueva ley europea de envases

Los pequeños sobres de kétchup, mayonesa o azúcar que acompañan a diario las consumiciones en bares y restaurantes de Canarias tienen fecha de caducidad. También cambiarán algunos de los pequeños envases de productos de higiene que los turistas encuentran al llegar a una habitación de hotel. La nueva normativa europea sobre envases y residuos inicia un calendario de restricciones que transformará progresivamente algunos de los formatos de un solo uso más habituales.

Los cambios tendrán una incidencia especialmente visible en un territorio como Canarias, donde la actividad turística y hostelera tiene un importante peso. Sin embargo, los consumidores no se encontrarán con la desaparición de estos productos de un día para otro: las diferentes medidas se introducirán progresivamente y 2030 será uno de los años fundamentales.

Los bares y restaurantes canarios tendrán que adaptarse

Uno de los cambios más reconocibles llegará el 1 de enero de 2030. A partir de entonces, determinados envases monodosis de plástico de un solo uso dejarán de utilizarse en el consumo dentro de establecimientos del denominado canal horeca, que engloba hoteles, restaurantes y cafeterías.

En la práctica, esto afectará a formatos habituales para servir salsas, condimentos, azúcar y otros productos. Los tradicionales sobres individuales que aparecen junto a una hamburguesa, unas papas o un café tendrán que dar paso a otras alternativas en los supuestos contemplados por la normativa.

La medida no implica, sin embargo, la desaparición generalizada de estos formatos de los supermercados. Las restricciones establecidas para la hostelería y el consumo dentro de los establecimientos no equivalen a una prohibición absoluta de todas las porciones individuales comercializadas en tiendas.

También habrá cambios en los hoteles de Canarias

La transformación llegará igualmente a los establecimientos hoteleros, otro de los ámbitos en los que las nuevas obligaciones serán especialmente perceptibles en las Islas.

Determinados pequeños envases individuales de productos cosméticos y de higiene utilizados habitualmente en los alojamientos tendrán que adaptarse a las restricciones europeas. El objetivo es reducir la cantidad de recipientes de un solo uso que se convierten rápidamente en residuos.

Pero los primeros cambios que podrán apreciar los consumidores llegarán antes de 2030.

Desde el 12 de febrero de 2027, los establecimientos de comida para llevar deberán permitir que el cliente acuda con su propio táper, vaso o recipiente reutilizable para recoger el pedido.

Llevar el táper de casa será una opción

Un año después se dará otro paso. Desde el 12 de febrero de 2028, estos negocios tendrán que ofrecer también una alternativa reutilizable para llevarse los alimentos o bebidas.

El sistema podrá funcionar mediante un depósito: el consumidor recibe el recipiente y recupera posteriormente la cantidad entregada cuando lo devuelve.

Ese mismo año se introducirán además nuevas exigencias para otros productos. Algunos elementos asociados a los alimentos, como determinadas bolsas de té o etiquetas adhesivas de frutas, deberán utilizar materiales compatibles con el tratamiento de los residuos orgánicos.

2030: el año clave

La transformación será mucho más profunda a partir de 2030. Además de las restricciones a las monodosis en hostelería, la normativa europea pretende reducir los envoltorios innecesarios y el volumen de los envases.

Entre las medidas previstas figura limitar determinados embalajes que contienen una cantidad desproporcionada de espacio vacío. En los formatos afectados, ese espacio no podrá superar el 50 %.

También se restringirán determinados envases de plástico de un solo uso destinados a frutas y verduras frescas de menos de 1,5 kilos, dentro de la estrategia comunitaria para disminuir la generación de residuos.

La normativa fija asimismo objetivos progresivos de reducción de los envases de plástico durante la próxima década.

Reciclar también será diferente

Los hogares canarios también notarán cambios a la hora de separar sus residuos. Para facilitar la identificación del contenedor adecuado, Europa contempla implantar un sistema armonizado de etiquetado.

Los envases incorporarán símbolos asociados al material del que están fabricados y estos tendrán su correspondencia en los recipientes destinados a su recogida. El objetivo es que el consumidor pueda identificar con mayor facilidad dónde debe depositar cada residuo.

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El calendario dibuja así una transformación progresiva de numerosos hábitos que actualmente pasan inadvertidos. Desde llevar un táper propio para recoger comida en Canarias hasta dejar de encontrar el pequeño sobre de kétchup sobre la mesa de un restaurante, la reducción de los envases de un solo uso llegará poco a poco a la vida cotidiana de las Islas.