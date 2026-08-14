Adrián Sets, actor: «El estreno de 'Sal de mi Playlist' en Televisión Canaria es un logro para el audiovisual hecho en las Islas"

‘Sal de mi Playlist’ se estrena en Televisión Canaria el próximo 20 de agosto a las 22:15 horas, tras convertirse en una de las series más vistas de la plataforma digital Canarias Play. La serie, de ocho episodios de 30 minutos, entrelaza las historias de diez jóvenes y aborda temas como la juventud, las segundas oportunidades y la búsqueda de identidad, con Canarias como escenario y la música como hilo conductor. En su estreno se ofrecerán los cuatro primeros episodios y, la semana siguiente, el jueves 27 de agosto, los cuatro restantes, con una emisión especial dividida en dos jornadas.

La ficción, producida por Televisión Canaria y Glow Films Entertainment, retrata las historias de unos personajes que atraviesan momentos decisivos de sus vidas y cuyas historias se van cruzando a lo largo de los episodios. Uno de los personajes que relaciona varias de estas historias es Luka, interpretado por Neda Badel, un productor musical que entra en contacto con distintos protagonistas. Entre ellos, también, se encuentra Richi, al que da vida Adrián Sets, un joven marcado por la pérdida de su madre que busca respuestas sobre lo ocurrido.

Con motivo del estreno en Televisión Canaria, ambos actores repasan la experiencia de formar parte de la serie, la relación con sus personajes y el significado de que una producción nacida en Canarias llegue ahora a un público más amplio.

'Sal de mi Playlist' se ha situado entre las producciones más vistas de Canarias Play, la plataforma digital de Televisión Canaria. ¿Les ha sorprendido esta acogida? ¿Qué creen que ha hecho que 'Sal de mi Playlist' conecte de una manera tan especial con el público?

Neda Badel (en adelante N): Sinceramente, aunque no suelo funcionar con expectativas, en el fondo sabía que la serie iba a llegar a mucha gente, pero ha sido una gran sorpresa que esté siendo mucha más de la que imaginé en principio. La acogida ha sido muy grande y eso me llena de orgullo. Especialmente por mi autoexigencia como artista y porque es la primera vez que ejerzo como actor. El orgullo y la sorpresa aumentaron todavía más cuando me llegó la noticia de que estábamos en el primer puesto de Canarias Play.

A nivel personal, me sienta muy bien y me hace tener todavía más confianza y esperanza en mí mismo como actor. Me dan muchas ganas de seguir trabajando esa parte de mi carrera profesional. Algo que priorizo mucho en mis canciones es conseguir que la gente sienta cosas relacionadas con su propia vida, y comprobar que también puedo conseguirlo a través de la actuación me hace ilusión.

Creo que también demuestra que los productos de calidad están mucho más cerca de lo que pensamos. No hace falta irse siempre a producciones gigantescas para encontrar historias, actores y artistas con mucho talento. Lo que espero a partir de ahora es que se siga dando oportunidades a personas por lo que son capaces de hacer y por su talento, independientemente de la cantidad de seguidores que tengan. Creo que hay muchísimo talento esperando una oportunidad y sería precioso que cada vez se descubriese más.

Adrián Sets (en adelante A): Creo que todos los del equipo nos centramos en poner nuestra mejor energía al proyecto, convencidos de que eso haría que algún día llegasen los méritos y las bendiciones. En mi caso, la entrada al proyecto ya fue una de esas bendiciones, pues llegó en el último momento, poco antes de empezar a rodar. Todo el equipo me recibió con los brazos abiertos y sentirme ya integrado desde el primer día ayudó a que construyéramos algo muy veraz.

El hecho de que recibamos una opinión, un reconocimiento o un halago hace que se nos llene el alma. Igual que saber que una persona se ha tomado tiempo para disfrutar y apreciar ‘Sal de mi Playlist’. Sin duda, lo que más me satisface es ver el reclamo de todo tipo de público para una segunda temporada. Muchos espectadores reportan que la primera les dejó con ganas de saber más.

Después de este recorrido en Canarias Play, ¿qué supone para ustedes que ‘Sal de mi Playlist’ llegue ahora a Televisión Canaria y a un público mucho más amplio?

N: Para mí, que la serie llegue ahora a la Televisión Canaria supone un paso muy importante para todos. Es un orgullo ver cómo el trabajo, el esfuerzo y la ilusión que hemos puesto durante tanto tiempo siguen creciendo y llegando cada vez a más gente. También es muy bonito comprobar el apoyo que hemos recibido desde el principio y la visibilidad que este proyecto aporta a todos los artistas que formamos parte de él. En definitiva, creo que es un paso muy importante para todos nosotros y solo puedo sentirme agradecido de haber formado parte de esta aventura y de que ahora pueda llegar a un público mucho más amplio.

A: Para mí, el hecho de poder ver este proyecto en Televisión Canaria supone un logro al estar un paso más cerca de poder compartir esta historia con cada vez más personas, dejar que empaticen con quien se sientan identificadas y poner sobre la mesa y en los salones de las familias canarias una producción en la que el local esta vez es protagonista.

Un fotograma de la serie. / E. D.

¿Qué fue lo que más les conquistó de sus personajes y qué creen que el público descubrirá en ellos?

N: Lo primero que me llamó la atención de Luka fue su relación con la música, porque es un mundo con el que me siento muy identificado. Sin embargo, lo que realmente me conquistó del personaje fue el reto de interpretarlo.

Yo me considero una persona muy cercana, sociable, que siempre intenta hacer sonreír y disfrutar a quienes le rodean. Luka, en cambio, es todo lo contrario. Precisamente por eso disfruté tanto interpretándolo. Me obligó a salir de mi zona de confort y a entender una forma de pensar y de actuar muy diferentes a la mía. Creo que el público irá descubriendo poco a poco todas las capas del personaje y entenderá por qué es como es.

A: La nobleza de Richi es algo que me llamó mucho la atención. Es muy suyo desde el principio, pero terminé viendo mucha luz en los gestos que tiene con quién él cree que los merece. Desde este jueves creo que el público no tardará en comprobarlo.

Si tuvieran que convencer a alguien para ver ‘Sal de mi Playlist’, ¿qué le dirían sin hacer spoiler?

N: Pues lo primero que le diría es que lo más probable es que se sienta identificado con más de un personaje, porque cada uno vive situaciones y emociones muy diferentes. También le diría que va a disfrutar mucho, tanto de la imagen de la serie como de la interpretación de todos los actores, ya que creo que todo el equipo ha hecho un trabajo increíble. Y, sobre todo, estoy convencido de que, cuando termine de verla, se va a quedar con ganas de una segunda temporada.

A: El hecho de que esta serie coral narre y entre en los distintos universos de cada personaje hace que sea difícil no empatizar con ciertas situaciones. Una vez te adentras en la serie, se acaba convirtiendo en experiencia más que en entretenimiento.

La música es un elemento clave en ‘Sal de mi Playlist’. Neda, además de productor musical, interpreta a Luka, un personaje muy ligado a este mundo, y Adrián forma parte de esta historia desde su personaje. ¿Cómo creen que la música ayuda a contar lo que viven los personajes y qué papel juega en la narrativa de la serie?

N: Por la parte que me corresponde como compositor de algunas de las canciones de la serie, siempre pienso que podría haber hecho algunas cosas de otra manera para que encajaran todavía mejor con la historia. Soy bastante perfeccionista en ese sentido. Aun así, creo que el resultado final transmite muy bien las emociones y acompaña la narrativa de la serie, ayudando a reforzar lo que viven los personajes en cada momento.

A: Neda y yo compartimos una pasión por la música especial, al ser ambos productores de la misma edad en géneros diferentes. Tanto dentro como fuera del set hemos charlado sobre ello, soliendo llegar a la conclusión de que estamos muy agradecidos por formar parte de un proyecto que anima de alguna forma a unir ambas disciplinas.

En este caso, que Neda haya compuesto gran parte de la BSO de la serie hace que tenga un sonido y carácter únicos. Sé que también ha habido una selección previa muy meticulosa por parte de Eddy Cardellach (el director), que creo que ha sido vital para conectar y darle unos códigos a la serie.

La serie habla de sueños, de segundas oportunidades y de encontrar el propio camino. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a los jóvenes que la vean?

N: Creo que el tiempo y la comunicación pueden curar muchas cosas. Desde los problemas de pareja a los conflictos familiares, los problemas con las amistades e, incluso, la relación que tenemos con los sueños que perseguimos desde pequeños.

Si tuviera que resumir mi mensaje en una frase sería: “Ten paciencia, todo llega cuando tiene que llegar, sobre todo si trabajas con constancia para conseguirlo. Habrá momentos difíciles y otros en los que parezca que nada avanza, pero nunca dejes de luchar. Todo pasa por algo”.

A: En mi caso me emociona bastante pensar en momentos en los que los personajes se ven apoyados por la familia que eligieron, cuando se muestra que solo hace falta un poco de amor y ánimo para enderezar a alguien. Creo que el mensaje que me gustaría que llegase a los más jóvenes es el de “saber elegir de quién te rodeas y, llegado el momento, dejarte ayudar".

‘Sal de mi Playlist’ nace desde Canarias, con talento, localizaciones e identidad propia. ¿Qué creen que aporta ese sello canario a la historia y a la forma de contarla?

N: Pues diría que es un generador de confianza y esperanza de que en Canarias se pueden crear grandes proyectos con resultados increíblemente satisfactorios y concisos.

Creo que para toda la gente que ha reconocido que Sal de mi Playlist es un proyecto hecho en Canarias, con talento canario, ha sido motivo de un enorme orgullo. Y ojalá este tipo de producciones sigan apareciendo, porque demuestran la gran cantidad de talento que hay en Canarias.

A: Precisamente uno de los puntos más fuertes que tiene este proyecto para mí es el hecho de tratar la identidad del pueblo canario con total normalidad. Véase en el acento de cada uno, en las localizaciones o en las expresiones que usan los personajes. Creo que en este caso viene integrado con cada persona del equipo, sin necesidad de evidenciar literalmente el hecho de que estamos en Canarias dentro del universo de la serie.

Para terminar, si sus vidas tuvieran ahora una playlist, ¿qué canción no podría faltar?

N: Pues podría decirte infinidad de canciones, así que me voy a permitir hacer un pequeño Top 15 (aunque me dejo muchísimas fuera): Toda la discografía de Michael Jackson; ‘Moving On’, de Aquilo; toda la discografía de Queen; ‘Best for You and Me’, de Helado Negro; ‘Tank’, de Seatbealts; ‘Toxicity’, de System of a Down; toda la discografía de Panic At The Disco; ‘Amsterdam y Tomorrow Is Closed’, de Nothing But Thieves; ‘Floated By’ y ‘Memory Box’, de Peter Cat Recording Co; toda la discografía de Jack Johnson; ‘Love Again’, de Melt; ‘Change the World’, ‘Cocaine’ y ‘Circus’, de Eric Clapton; ‘Pride’, de Brahny; toda la discografía de The Beatles; y ‘Last Dance’, de Leisure.

Muy a mi pesar, son poquísimas canciones para todo lo que escucho. Si siguiera, acabaría haciendo una lista prácticamente infinita, así que creo que es mejor dejarlo aquí (se ríe).

Noticias relacionadas

A: Últimamente me veo influenciado por distintos sonidos. Desde The Queen of Bass hasta la escena más under de la isla. Últimamente no paro de escuchar ‘Nonchalant’, de Dibben.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife