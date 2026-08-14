El calor da una tregua este sábado en Canarias, pero aún se rozarán los 34 grados en Gran Canaria

Las temperaturas bajarán de forma generalizada el sábado, 15 de agosto, en buena parte de Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El descenso en esta jornada de festivo nacional será especialmente apreciable en las zonas de interior de las islas de mayor relieve y en Fuerteventura, con mayor incidencia en las medianías orientadas al sur y al oeste.

La bajada térmica supondrá un alivio respecto a los valores registrados en jornadas anteriores, aunque el calor seguirá presente. La previsión apunta a que todavía se alcanzarán los 30 grados en amplias zonas de Canarias, mientras que en el sureste de Gran Canaria las temperaturas máximas podrían situarse entre los 32 y 33 grados, con posibilidad de alcanzar localmente los 34 °C.

El descenso será más moderado en las zonas costeras y en Lanzarote, mientras que en determinados puntos de medianías podrá ser moderado e incluso notable. En las costas del norte de las islas de mayor relieve se esperan pocos cambios.

La jornada estará marcada también por el régimen de alisios, que soplará con intervalos de fuerte en diferentes vertientes y litorales. En algunas zonas expuestas no se descartan rachas localmente muy fuertes, sobre todo durante la madrugada.

Nubosidad en el norte y cielos más despejados en el resto

El estado del cielo presentará diferencias importantes entre las vertientes norte y sur del Archipiélago. En las islas de mayor relieve predominarán los cielos nubosos en el norte, especialmente durante las primeras horas del día y en zonas de medianías.

La Aemet contempla una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías expuestas al alisio. En el resto de las islas y vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque pueden aparecer algunos intervalos de nubes bajas.

En Lanzarote y Fuerteventura el panorama será, en general, más estable, con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos nubosos en las zonas norte y oeste.

Lanzarote: hasta 30 grados en el sureste

En Lanzarote se esperan cielos nubosos en el norte y oeste, con apertura de claros durante las horas centrales del día. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso generalizado, aunque el ambiente seguirá siendo cálido. En el sureste de Lanzarote se podrán alcanzar los 30 grados.

El viento alisio soplará con intervalos de fuerte en el interior del sur, especialmente durante la madrugada y también a lo largo de la tarde.

En Arrecife, la previsión sitúa la temperatura mínima en 22 grados y la máxima en 30 °C.

Fuerteventura: bajada térmica y viento fuerte en Jandía

Fuerteventura tendrá una jornada mayoritariamente despejada o poco nubosa. Durante la noche podrán aparecer intervalos de nubes bajas en las zonas norte y oeste.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que será moderado en el sureste de la isla. Pese a esta bajada, se alcanzarán todavía los 30 grados en algunos puntos.

El viento será otro de los elementos destacados. El alisio podrá soplar ocasionalmente fuerte al sur de Jandía, donde existe la posibilidad de que se registren rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada.

En Puerto del Rosario, los valores previstos oscilarán entre los 22 y los 27 grados.

Gran Canaria mantiene los valores más altos

Gran Canaria será una de las islas donde el calor seguirá siendo más acusado. La Aemet prevé predominio de cielos nubosos por debajo de los 900-1.200 metros en el norte, con posibilidad de lloviznas en medianías a partir del anochecer.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas bajarán en medianías y cumbres, con descensos localmente notables en las zonas orientadas al sur y oeste. En las demás áreas el descenso será ligero, mientras que en las costas del norte apenas habrá cambios.

A pesar de la bajada general, se podrán alcanzar entre 30 y 32 grados en la cuenca de Tejeda y en zonas bajas e interiores de las vertientes sur y oeste. En el sureste, las temperaturas mínimas nocturnas se mantendrán elevadas, con valores de entre 24 y 26 grados.

El alisio soplará fuerte en los litorales del sureste y oeste y podrán producirse rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada. En las costas del sur se esperan brisas.

En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión apunta a una mínima de 22 °C y una máxima de 27 °C.

Tenerife: calor todavía presente en el sur

En Tenerife habrá cielos nubosos en el norte y una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo en las medianías expuestas. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque durante la tarde podrán aparecer intervalos nubosos en las medianías del sur.

Las temperaturas descenderán en medianías y cumbres, especialmente en las vertientes sur y oeste, donde el descenso podrá ser notable. En el resto predominarán las bajadas ligeras y las costas del norte mantendrán valores similares.

El calor seguirá siendo significativo en determinadas zonas. Se podrán alcanzar 30 grados en áreas bajas del sureste del área metropolitana y en la vertiente sur. Además, durante la madrugada las temperaturas mínimas en esos puntos apenas bajarán de los 24-26 grados.

El viento alisio tendrá intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste y en la vertiente sur del área metropolitana. La Aemet no descarta rachas puntualmente muy fuertes, sobre todo de madrugada. En las costas del suroeste habrá brisas.

En las zonas altas del Teide soplará viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte.

En Santa Cruz de Tenerife, las temperaturas oscilarán entre 24 y 30 grados.

La Palma tendrá más nubosidad en el norte y este

La Palma registrará cielos nubosos en el norte y este, con una pequeña posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las medianías expuestas. Durante las horas centrales se abrirán algunos claros.

En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas descenderán principalmente en las zonas de interior, con especial incidencia en las medianías orientadas al oeste. En las costas occidentales se esperan ligeras bajadas, mientras que en el resto habrá pocos cambios.

El alisio tendrá intervalos fuertes en los litorales del sureste y noroeste, donde también podrían registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada. En las costas del oeste habrá brisas.

En las zonas altas de la Caldera de Taburiente, el viento será moderado del oeste.

Santa Cruz de La Palma tendrá una jornada más fresca, con una mínima de 22 grados y una máxima de 26 °C.

La Gomera: 30 grados en el sur

La Gomera tendrá cielos nubosos en el norte durante la primera mitad de la jornada, principalmente por debajo de los 800-1.000 metros. Existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en las medianías expuestas.

En el resto de la isla los cielos estarán poco nubosos o despejados.

Las temperaturas bajarán en las zonas de interior y lo harán ligeramente en las costas del sur. En el resto habrá pocos cambios. La vertiente sur seguirá registrando valores elevados, con máximas que podrán alcanzar los 30 grados en zonas bajas.

Durante la madrugada, las mínimas en esa zona apenas descenderán de los 24-26 grados.

El alisio soplará con intervalos fuertes en las vertientes este y oeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente de madrugada. En las costas del sur se esperan brisas.

En San Sebastián de La Gomera, la previsión contempla 23 grados de mínima y 29 de máxima.

El Hierro: descenso en el interior y temperaturas más suaves

En El Hierro aparecerán intervalos nubosos en el norte durante la primera mitad del día, por debajo de los 800-1.100 metros, con una baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en las medianías expuestas. Durante la noche predominarán los cielos nubosos en esta zona.

En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas descenderán en las zonas de interior, mientras que en las costas del sur la bajada será ligera y en otras zonas habrá pocos cambios. La vertiente sur seguirá siendo la más cálida, con máximas de hasta 30 grados en áreas bajas y mínimas nocturnas de 24-26 grados.

El alisio soplará con intervalos fuertes en los litorales del nordeste, sur y oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada. En las costas del suroeste habrá brisas.

Valverde será uno de los puntos con temperaturas más moderadas del Archipiélago, con 19 grados de mínima y 24 de máxima.