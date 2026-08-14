El calor intenso continúa en Canarias con máximas de 37 grados y calima este viernes

Canarias afronta este viernes una jornada marcada por la combinación de temperaturas elevadas, nubosidad en las zonas del norte de las islas montañosas, calima en altura y viento alisio, que soplará con especial intensidad en determinados litorales. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros volverán a superar los 34 grados en distintos puntos del Archipiélago y podrán alcanzar localmente los 37 ºC en Gran Canaria.

La situación será especialmente cálida en las medianías orientadas al sur y oeste de las islas, así como en algunas zonas interiores. Al mismo tiempo, el viento del noreste contribuirá a generar condiciones más adversas en determinados sectores de la costa, con rachas localmente muy fuertes, sobre todo durante la madrugada y a partir de la tarde.

La previsión de AEMET contempla además temperaturas nocturnas elevadas en los lugares más afectados por el calor. En el sureste de Gran Canaria, por ejemplo, las mínimas podrían quedarse entre 26 y 28 ºC, lo que dificultará el descanso durante la noche.

Calor intenso en las medianías y zonas interiores

Aunque las temperaturas previstas no serán iguales en todas las islas ni en todos los municipios, el calor volverá a ser uno de los principales protagonistas de la jornada.

La AEMET señala que se superarán los 34 ºC en la cuenca de Tejeda, en las medianías orientadas al sur y oeste de Gran Canaria y en el sureste de la isla, donde de manera puntual se podrían alcanzar los 37 ºC.

También existe posibilidad de llegar a los 34 ºC en las medianías del sur de Tenerife y en el sureste de Fuerteventura. La previsión no descarta además valores de ese nivel en zonas bajas e interiores del sur del área metropolitana de Tenerife, el sur de La Gomera y el sureste de El Hierro.

El calor no quedará limitado a las horas centrales. En las áreas donde las temperaturas sean más altas, las noches continuarán siendo especialmente cálidas. Las mínimas apenas descenderán de 26-28 ºC en algunos puntos del sureste de Gran Canaria, mientras que en sectores de Tenerife, La Gomera y El Hierro las temperaturas nocturnas también se mantendrán elevadas.

Esta diferencia entre las zonas costeras y las medianías vuelve a ser uno de los rasgos principales de la jornada. Mientras algunos municipios costeros tendrán máximas en torno a los 27-32 ºC, determinadas áreas interiores y orientadas al sur soportarán valores notablemente superiores.

Nubosidad en el norte y cielos más despejados en el resto

El estado del cielo también estará condicionado por el régimen de alisios. En las zonas bajas del norte de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos, aunque se espera que se abran claros durante las horas centrales del día.

En cambio, las zonas altas y buena parte de las vertientes sur presentarán cielos poco nubosos o despejados.

En Lanzarote y Fuerteventura predominarán igualmente los cielos poco nubosos o despejados, aunque habrá algunos intervalos de nubes bajas en las zonas del norte y oeste. La calima permanecerá presente en altura en ambas islas.

En Gran Canaria y Tenerife también se espera ligera calima en altura, más apreciable en las zonas altas. Según AEMET, tenderá a retirarse hacia el final de la jornada.

En La Gomera y El Hierro se prevé una evolución similar, con presencia de polvo en altura y una progresiva desaparición durante la segunda mitad del día.

El alisio soplará con fuerza en varias islas

El otro elemento meteorológico destacado será el viento. El alisio soplará fuerte en diferentes sectores del Archipiélago, especialmente en los litorales sureste y noroeste de las islas de mayor relieve.

En estos puntos existe posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes, con especial incidencia durante la madrugada y, de nuevo, desde la tarde.

Gran Canaria será una de las islas donde el viento tendrá mayor protagonismo. AEMET prevé alisio fuerte en los litorales del sureste y oeste, con posibles rachas muy fuertes. En las costas del sur predominarán las brisas.

En Tenerife se esperan intervalos de viento fuerte en los extremos sureste y noroeste y también en la vertiente sur del área metropolitana. En estas zonas tampoco se descartan rachas puntualmente muy fuertes, sobre todo durante la madrugada.

La Gomera tendrá alisio fuerte en las vertientes este y oeste, mientras que en La Palma se esperan las mayores intensidades en los litorales del sureste y noroeste.

El Hierro también tendrá viento fuerte en diferentes sectores costeros, concretamente en los litorales del nordeste, sur y oeste, con posibilidad de rachas muy fuertes durante la madrugada y a partir de la tarde.

En Fuerteventura el alisio podrá ser ocasionalmente fuerte en el sur de Jandía, donde tampoco se descartan rachas muy fuertes.

Así será el tiempo este viernes en Lanzarote

En Lanzarote, AEMET prevé cielos nubosos en las zonas norte y oeste, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La calima permanecerá en altura y las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto a jornadas anteriores. En el sureste se alcanzarán los 30-32 ºC.

El viento será de componente alisio y tendrá intervalos fuertes en el interior del sur de la isla, especialmente durante la madrugada y durante la tarde.

En Arrecife, la previsión sitúa la temperatura entre 22 ºC de mínima y 30 ºC de máxima.

Fuerteventura: hasta 34 grados en el interior y el sureste

Fuerteventura tendrá una jornada mayoritariamente despejada, aunque se esperan intervalos de nubes bajas durante la noche en las zonas norte y oeste.

La isla también tendrá calima en altura y temperaturas con pocos cambios. Los valores máximos llegarán a unos 32 ºC en zonas del interior sur y en las costas del sureste, aunque existe probabilidad de alcanzar localmente los 34 ºC.

El alisio soplará con intensidad variable y podrá ser fuerte en el sur de Jandía. En este sector existe posibilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes.

En Puerto del Rosario, AEMET prevé una mínima de 22 ºC y una máxima de 28 ºC.

Gran Canaria concentrará los valores más altos

Gran Canaria será la isla donde se esperan algunos de los valores térmicos más elevados del día.

Los cielos estarán nubosos por debajo de los 500-700 metros en el norte, mientras que en el resto predominarán las condiciones poco nubosas o despejadas.

La calima será ligera en altura, aunque tendrá mayor presencia en las zonas altas y tenderá a retirarse al final del día.

Las temperaturas máximas podrán superar los 34 ºC en la cuenca de Tejeda, las medianías orientadas al sur y oeste y el sureste, con máximas puntuales de hasta 37 ºC. En el noroeste se podrán alcanzar los 32 ºC.

En las áreas más expuestas al calor, las noches serán también muy cálidas, con mínimas que apenas bajarán de los 26-28 ºC, especialmente en el sureste y en zonas interiores con poca ventilación.

Las Palmas de Gran Canaria tendrá una mínima prevista de 23 ºC y una máxima de 27 ºC.

El viento será fuerte en los litorales del sureste y oeste, con probables rachas muy fuertes durante la madrugada y desde la tarde.

Tenerife superará los 30 grados en amplias zonas

En Tenerife, la nubosidad se concentrará principalmente en el nordeste, por debajo de los 600-800 metros, aunque se abrirán claros durante las horas diurnas. También habrá nubes bajas en sectores de la vertiente norte.

El resto de la isla tendrá cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas presentarán pocos cambios en las costas y en las zonas interiores orientadas al norte. En otros sectores habrá un ligero ascenso de las mínimas y un ligero descenso de las máximas.

Las medianías del sur y oeste podrán alcanzar los 34 ºC. También se prevén valores superiores a 30-32 ºC en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana.

Las mínimas podrán quedarse entre 24 y 26 ºC en los puntos más afectados.

En Santa Cruz de Tenerife se esperan 25 ºC de mínima y 32 ºC de máxima.

El viento tendrá intervalos fuertes en los extremos sureste y noroeste y en la vertiente sur del área metropolitana. En estos sectores existe riesgo de rachas puntualmente muy fuertes, principalmente durante la madrugada.

En las altas cotas del Teide soplará viento moderado del oeste.

La Gomera tendrá calor en las medianías del sur

La Gomera tendrá cielos nubosos en el norte por debajo de los 500-700 metros, con apertura de claros durante la tarde. El resto de la isla presentará cielos poco nubosos o despejados.

La calima en altura será ligera y tenderá a desaparecer durante la segunda mitad del día.

Las máximas apenas variarán, mientras que las mínimas subirán ligeramente en la mitad sur.

En las medianías y cumbres orientadas al sur se alcanzarán los 30-32 ºC y no se descartan localmente los 34 ºC.

En las zonas bajas del sur, las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 24-26 ºC.

San Sebastián de La Gomera tendrá una previsión de 25 ºC de mínima y 29 ºC de máxima.

El alisio será fuerte en las vertientes este y oeste, con probables rachas ocasionalmente muy fuertes. En las costas del sur se esperan brisas.

La Palma tendrá máximas de 32 grados

La Palma tendrá nubosidad en el norte y este, por debajo de los 600-800 metros, con claros durante las horas centrales. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. Las máximas alcanzarán los 30-32 ºC en las medianías y cumbres orientadas al oeste.

El alisio será fuerte en los litorales del sureste y noroeste y podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada.

Santa Cruz de La Palma tendrá una previsión de 23 ºC de mínima y 28 ºC de máxima.

En las costas del oeste aparecerán brisas, mientras que en las zonas altas de la Caldera de Taburiente el viento será moderado del oeste.

El Hierro: hasta 34 grados en el sureste

El Hierro tendrá intervalos nubosos en el norte, especialmente durante las horas nocturnas, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

La calima será ligera en altura y tenderá a retirarse durante la segunda mitad del día.

Las temperaturas permanecerán con pocos cambios. En las medianías y cumbres orientadas al sur se alcanzarán los 30-32 ºC, con posibilidad de llegar puntualmente a 34 ºC en el sureste.

En las zonas bajas del sur, las mínimas no bajarán demasiado y se situarán entre 24 y 26 ºC.

En Valverde, la previsión apunta a 19 ºC de mínima y 27 ºC de máxima.

El alisio será fuerte en los litorales del nordeste, sur y oeste, con posibles rachas muy fuertes durante la madrugada y desde la tarde. En las costas del suroeste predominarán las brisas.

También habrá viento y oleaje en el mar

La situación meteorológica no solo afectará a tierra. En las aguas del Archipiélago, AEMET prevé viento del noreste de fuerza 4 a 6, con marejada o fuerte marejada.

Además, las aguas costeras de La Palma, Tenerife y La Gomera tendrán mar de fondo del noreste de entre uno y dos metros.