Canarias exige un papel protagonista en el diseño de las políticas migratorias de la UE

El Gobierno de Canarias reincide una vez más en la necesidad de que los territorios frontera tengan voz y protagonismo en el diseño de las políticas migratorias, dentro de España como de la Unión Europea (UE). Esta implicación es especialmente relevante tras los sucesos ocurridos en Ceuta con la entrada de unas 72.000 personas procedentes de Marruecos y con un balance de casi 200 muertes, "demuestra que Europa necesita un protocolo coordinado de respuesta ante crisis migratorias extraordinarias en sus fronteras exteriores", señaló el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo.

En palabras de Caraballo, "no podemos improvisar cada vez que se produce una situación de esta magnitud, sino que deben estar definidos de antemano los mecanismos de coordinación entre la Unión Europea, el Estado y los territorios frontera: saber quién toma las decisiones, qué recursos se activan, cómo se garantiza la atención humanitaria y la protección de los menores y cómo opera la solidaridad de los territorios".

Canarias, "lleva años reclamando pasar de la gestión de emergencias a la anticipación", reiteró Caraballo. Un protocolo europeo concreto para situaciones de crisis o llegadas extraordinarias, permitiría, a todas las administraciones saber desde el primer momento como maniobrar y cuáles son las obligaciones de cada autonomía, para evitar de esta forma, las reiteradas situaciones vividas en Canarias y por último en Ceuta.

Diálogo con Europa

Por estas razones, el gobierno insular, insta a Bruselas a diseñar medidas específicas para quienes están en primera línea de la gestión migratoria y reclama "más solidaridad, financiación, protección real a los menores y un enfoque atlántico del reto migratorio". Eso no será posible,"sin que las regiones que somos la frontera exterior de la UE tengamos presencia y podamos tener voz en los proyectos que se ponen en marcha desde las instituciones comunitarias" subrayó Caraballo.

El viceconsejero criticó además que ni el Gobierno español ni la Comisión Europea toman en cuenta a estos territorios periféricos al momento de establecer políticas migratorias para la comunidad. Una costumbre que saltó a la vista cuando se disponía a la elaboración del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor hace dos meses. "Nos dejan fuera del diseño, no se nos aporta ninguna información, a pesar de que somos la gran puerta de entrada del continente africano en Europa" apunta el viceconsejero. Por mucho que pueda afectar a las fronteras canarias directamente, el Gobierno de España, tampoco contó con el Archipiélago para establecer planes nacionales ejecutables en las crisis.

Taller de inteligencia colectiva

Este fue uno de los asuntos abordados en el taller de inteligencia colectiva, celebrado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en colaboración con el Gobierno de Canarias. Dentro de las conclusiones extraídas del taller, se entendía que las Islas no podían ser únicamente espectadoras en procesos que protagonizan. Por el contrario, la experiencia operativa y humanitaria en primera línea debe traducirse en una "presencia estable" en los foros de decisión nacionales y europeos donde se define la política migratoria: con diálogos de la UE con países terceros, acuerdos sobre la Ruta Atlántica y mecanismos de coordinación con el Gobierno central.

El IEAM subraya que este fenómeno no puede entenderse, ni gestionarse estrictamente como una crisis exclusivamente canaria, española o europea. Es la manifestación de un sistema regional complejo, atravesado por conflictos e inseguridad, pero también por factores socioeconómicos, expectativas juveniles, lazos familiares y redes migratorias. A ello se suman la política de visados, la cooperación en seguridad, la economía informal y las redes de tráfico ilícito.

Algunas de las conclusiones del foro denominado Ruta Atlántica, Sahel y Canarias condujeron a la propuesta de estrategias y operativas que reforzaran la coherencia de las respuestas públicas frente a las dinámicas migratorias que vinculan África y Canarias. El enfoque cambia de la contención a medidas anticipatorias de la migración; reducir vulnerabilidades al atacar las economías criminales y ofrecer vías seguras alternativas. El encuentro reunió a representantes institucionales, fuerzas de seguridad, sociedad civil e investigadores de Europa y África, además de expertos en rutas migratorias, entre otros.

Frente a este escenario, los expertos defienden la necesidad de una estrategia de larga duración para reducir la rentabilidad de las actividades criminales, garantizando continuidad en la protección a lo largo de los corredores, con mayor posibilidad de acceder al viejo continente de manera legal y circular. Otros puntos importantes fueron: invertir en formación y empleo a nivel territorial, involucrar a las familias y a las diásporas, proteger específicamente a las mujeres y a los menores, y anticipar los efectos no intencionados de los acuerdos migratorios.

Canarias puede desempeñar un papel estratégico dada su posición en primera línea de la Ruta Atlántica y, -amplia experiencia en el manejo de crisis humanitarias- reafirma a las Islas como un eje articulador para el diálogo. Cumpliendo un rol particular gracias a la anticipación, cooperación descentralizada y generación de conocimiento entre Europa, España y África Occidental.