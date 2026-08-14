La Ley de Bienestar Animal lo confirma: los hoteles canarios no pueden prohibir la entrada de mascotas sino cumplen este requisito obligatorio
La normativa permite a los establecimientos decidir si admiten o no mascotas
Durante las vacaciones de verano, muchos propietarios de animales de compañía buscan alojamientos en los que poder hospedarse junto a sus perros o gastos. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es si los hoteles están obligados a aceptar mascotas o pueden impedir su entrada.
La Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales tiene como objetivo garantizar el bienestar de los animales y, para ello, recoge una serie de prohibiciones y evitar situaciones de abandono o aislamiento
Los hoteles no están obligados a aceptar mascotas
El artículo 29 de la Ley de Bienestar Animal señala que "los establecimientos públicos y privados, alojamientos hoteleros, restaurantes, bares y en general cualesquiera otros en los que se consuman bebidas y comidas, podrán facilitar la entrada de animales de compañía que no constituyan un riesgo para las personas, otros animales y las cosas, a zonas no destinadas a la elaboración, almacenamiento o manipulación de alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre salud pública, o de las ordenanzas municipales o normativa específica".
La normativa no establece que todos los hoteles deban permitir la entrada de animales de compañía. Es decir, cada alojamiento puede establecer su propia política respecto al acceso de mascotas.
Eso sí, los hoteles o establecimientos que no permitan la entrada o estancia de animales de compañía deben mostrar un distintivo visible desde el exterior que informe de esta prohibición tal y como recoge la ley. "En caso de no admitir la entrada y estancia del animal deberán mostrar un distintivo que lo indique, visible desde el exterior del establecimiento".
Los establecimientos como bares y restaurantes deben cumplir las mismas obligaciones que el sector hotelero es este caso.
La clave está en informarse antes de viajar
Aunque cada vez son más los alojamientos que ofrecen opciones para viajar con mascotas, la Ley de Bienestar Animal no garantiza el acceso de perros y gatos a todos los hoteles. Por ello, se recomienda a los dueños consultar la condiciones del alojamiento y confirmar si se permite la estancia de mascotas antes de realizar el desplazamiento.
En la prevención está la clave e informarse es fundamental antes de iniciar las vacaciones de verano con tu mascota.
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