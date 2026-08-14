Multa de 200 euros por esta práctica habitual al circular con el patinete para evitar el tráfico: la Guardia Civil pone el foco en los conductores canarios
Tráfico advierte de las sanciones a las que se pueden enfrentar los conductores de estos vehículos
Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) se han convertido en una alternativa de movilidad cada vez más utilizada, especialmente en las ciudades. Estos vehículos permiten a los usuarios moverse por la ciudad más rápido, aunque también deben cumplir una serie de obligaciones para evitar sanciones económicas.
"Los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos con una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h", explica la DGT
La DGT deja clara las prohibiciones a los VMP
La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los vehículos de movilidad personal (VMP) tienen prohibido circular por:
- Aceras
- Zonas peatonales
- Pasos de travesía
- Autopistas y autovías
- Vías interurbanas
- Túneles urbanos
Circular con un patinete eléctrico o la bicicleta por una zona prohibida puede suponer una sanción económica de 200 euros.
Al volante ni alcohol ni drogas
Los conductores de estos vehículos, están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas que el resto de conductores y tienen prohibido circular bajo los efectos de las drogas.
Conducir bajo los efectos del alcohol puede acarrear sanciones entre 500 y 1.000 euros, dependido de la infracción cometido. Al igual que dar positivo en drogas, en este caso la sanción es de 1.000 euros. Además, incumplir la normativa puede hacer que el vehículo quede inmovilizado por los agentes de tráfico.
Quienes cometan estas infracciones solo se enfrenta a multas económicas, sin pérdida de puntos porque estos vehículos no exigen un carné de con conducir para su uso.
Elementos obligatorios
La normativa también establece que los VMP deben contar con determinados elementos de seguridad:
- Sistema de frenado.
- Dispositivo acústico de advertencia (timbre).
- Luces y elementos reflectantes delanteros y traseros.
Además, la DGT recomienda utilizar casco y contar con un seguro de responsabilidad civil. También recuerda la prohibición del uso del teléfono móvil mientras se circula o cualquier otro dispositivo electrónico que puede provocar distracciones a los usuarios.
Cumplir con la normativa es clave para garantizar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico. Además, en las calles hay colectivos vulnerables y respetar la ley es clave para evitar riesgos innecesarios.
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