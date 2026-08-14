Las Perseidas aún serán visibles hasta final de mes

Tras el eclipse solar aún hay razones para mirar al cielo. Canarias es uno de los puntos privilegiados del mapamundi para observar otro fenómeno astronómico que cada año despierta el interés de miles de personas: la lluvia de Perseidas o las Lágrimas de San Lorenzo. Este año, pese a que el máximo de actividad ha coincidido con el esperado eclipse solar –fue durante la madrugada del 13 de agosto–, aún hay oportunidades para cazar un meteoro cruzando la cúpula celeste y pedirle un deseo.

En concreto, la Tierra seguirá cruzando los restos del cometa Swift-Tuttle –origen de esta lluvia de estrellas– hasta el próximo 24 de agosto. Y aunque la probabilidad de ver una de estas luces atravesando el cielo en una hora será cada vez menor, el cosmos brinda un plan de verano para disfrutar de las maravillas naturales de la naturaleza. Además, en estos días la Luna se encuentra en fase creciente, así que su bajo brillo permitirá contemplar mejor este espectáculo.

Un agujero de gusano cósmico

Las Perseidas ocurren cada año cuando nuestro planeta se adentra en una de las tantas nubes de fragmentos rocosos que el cometa 109/Swift-Tuttle, un gran cuerpo helado de 26 kilómetros de diámetro (el doble de grande que el que acabó con los dinosaurios), ha ido perdiendo a lo largo de su vida. Y es que cuando esta roca se acerca demasiado al Astro Rey, cada 133 años, libera trozos de su cola en forma de partículas muy pequeñas, del tamaño de un grano de arena o incluso más diminutos.

Los científicos creen que a, día de hoy, la Tierra puede estar atravesando los fragmentos que dejó en el año 1800 o 1900, convirtiendo al fenómeno no solo en una fuente de admiración y contemplación, sino también en una suerte de túnel de gusano que une el presente con el pasado.

Una cita recurrente desde el medievo

El cometa fue descubierto en 1862 por los astrónomos estadounidenses Lewis Swift y Horace Parnell Tuttle, pero ya mucho antes la humanidad se había maravillado por los pequeños retazos verdes que recorren el cielo cada verano. De hecho, mucho antes la sociedad renacentista y del medievo ya se citaba para mirar al cielo nocturno los primeros días de agosto para captar esta lluvia de fulgores y pedir deseos.

Fue tal la popularidad que adquirió el evento que los católicos quisieron incluirlo también en la tradición cristiana. Es así como pasó a denominarse Lágrimas de San Lorenzo, asociándolo al llanto que habría depositado el santo al ser quemado en una parrilla. San Lorenzo es el mártir más famoso de la Iglesia de Roma,

Al menos desde entonces el cometa ha estado girando alrededor del Sol, completando una órbita muy elíptica cada 135 años. La última vez que se acercó a la estrella que corona el sistema solar fue en 1992, y no volverá a hacerlo hasta bien entrado el próximo siglo: en 2126.

¿Dónde ver las Perseidas en Canarias?

Las Perseidas se pueden ver atravesando el cielo desde casi cualquier punto que esté lo suficientemente oscuro. En Canarias, muchos se aventuran al Parque Nacional del Teide o a otras zonas de cumbre de las Islas pensando que es el mejor lugar para contemplarlas. No se equivocan, pero no es la única alternativa, ni necesariamente se requiere llegar hasta la cumbre para disfrutar del espectáculo astronómico.

Los científicos insisten en que cualquier otro lugar con cielos despejados y sin contaminación lumínica puede ser un lugar idóneo para observar el fenómeno astronómico. Lo único que hay que hacer es adaptar la vista a la oscuridad, contemplar las estrellas y esperar. Se aconseja, además, llevar ropa de abrigo y preparar un lugar cómodo para echarse en el suelo, ya que por la noche hace mucho frío.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días, Canarias estará afectada por un aumento de temperaturas y la entrada de calima hasta el viernes. A partir del fin de semana, el alisio soplará con fuerza y las temperaturas caerán. Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve e incluso existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías.

¿Hacia dónde mirar?

Una vez instalado, lo más importante es ubicar la constelación de Perseo en el cielo. En ese lugar se encuentra el radiante, la dirección desde la cual parecen irradiarse la bóveda celeste. Desde su origen es mucho más difícil ver una estrella fugaz. Por eso, los astrónomos recomiendan mirar hacia cualquier otro punto en el cielo nocturno.

Según los cálculos de los modelos estándares, la actividad de las Perseidas se sitúa alrededor de los 100 meteoros a la hora. Además, son muy rápidas, más que las Gemínidas –la lluvia de estrellas del invierno por antonomasia–. Según los científicos, un meteoro puede tardar apenas un minuto en desaparecer en la inmensidad del cosmos.

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Durante todas las lluvias de estrellas, amateurs de la Astronomía realizan conteos de los meteoros y las envían a la Organización Internacional de Meteoros (IMO) para calcular las tasas de actividad de dichas lluvias. El propósito de este tipo de iniciativas es conseguir que, de una manera sencilla, el público general también pueda participar y entienda este fenómeno astronómico.