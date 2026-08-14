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Televisión Canaria ofrecerá en directo el debut del CD Tenerife frente a la SD Eibar este domingo 16 de agosto

El conjunto blanquiazul arranca su andadura en la Liga HyperMotion 2026/27 con un exigente duelo en tierras vascas

Partido amistoso entre el CD Tenerife y el Tamaraceite

Partido amistoso entre el CD Tenerife y el Tamaraceite / Andrés Gutiérrez

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El CD Tenerife echa a andar de forma oficial este domingo, 16 de agosto, en la Liga HyperMotion 2026-2027. El conjunto insular visitará la SD Eibar en el Estadio Municipal de Ipurúa en un choque que se podrá seguir en directo en todo el Archipiélago a través de la señal de Televisión Canaria, su portal web rtvc.es y la plataforma digital Canarias Play.

Los blanquiazules llegan a esta primera jornada de la competición regular avalados por las buenas sensaciones del tramo final de la pretemporada, en el que conquistaron el Trofeo Villa de Leganés.

Un completo despliegue de 40 minutos de previa y postpartido

La programación especial de la cadena pública autonómica comenzará a las 15:20 horas (hora canaria), cuarenta minutos antes del pitido inicial programado para las 16:00 horas.

Durante el espacio previo, la retransmisión analizará los onces iniciales y contará con las impresiones en directo de ambos técnicos, Jokin Aranbarri por el bando armero y Álvaro Cervera al frente del cuadro chicharrero.

El equipo de deportes desplazado a tierras vascas estará integrado por:

  • Narración: Dani Álvarez.
  • Comentarios analíticos: Aarón Darias.
  • Inalámbrico a pie de campo: Gabri Hernández.

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Al concluir el encuentro, Televisión Canaria recogerá las reacciones en zona mixta y el análisis de los protagonistas antes de despedir la emisión. Asimismo, la redacción de deportes volcará el seguimiento del duelo en las ediciones del Telenoticias 2 del sábado y el Telenoticias 1 del domingo.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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