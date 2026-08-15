La Aemet anuncia un respiro en Canarias este sábado: aunque esta isla rozará los 34 grados

Canarias amanecerá este sábado, 15 de agosto, con un descenso generalizado de las temperaturas que permitirá dejar atrás parte del calor de los últimos días, aunque el alivio no será completo. Los termómetros todavía podrán alcanzar o superar los 30 grados en amplias zonas del Archipiélago y llegar puntualmente a los 34 grados, especialmente en el sureste de Gran Canaria.

La jornada estará marcada también por el regreso de las nubes a las vertientes norte de las islas de mayor relieve, donde incluso existe una baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías. A ello se sumará el alisio, que soplará con fuerza en determinadas zonas y podrá dejar rachas localmente muy fuertes, sobre todo durante la madrugada.

Las temperaturas comienzan a bajar

El cambio más significativo estará en los termómetros. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera un descenso ligero en las costas y Lanzarote y moderado o localmente notable en otras zonas, especialmente en las medianías orientadas al sur y al oeste.

Pese a esa bajada, el calor continuará presente. En el sureste de Gran Canaria las máximas podrán situarse entre los 32 y 33 grados e incluso alcanzar puntualmente los 34 grados. Las noches tampoco serán frescas en esta zona, con mínimas que se mantendrán entre los 24 y los 26 grados.

En Tenerife, La Gomera y El Hierro todavía podrán alcanzarse los 30 grados en determinados sectores, mientras que Fuerteventura podría registrar hasta 32 grados de manera puntual en el sureste.

Previsión por islas para este sábado

LANZAROTE

Cielos nubosos en el norte y oeste con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Se alcanzarán localmente los 30 °C en el sureste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior del sur, especialmente de madrugada y durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Arrecife: 23 / 30 °C.

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas en el norte y oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas en ligero descenso, moderado en el sureste, donde todavía se alcanzarán los 30 °C y no se descartan los 32 °C localmente. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte al sur de Jandía, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la madrugada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Puerto del Rosario: 22 / 27 °C.

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos por debajo de 900-1.200 metros en el norte, sin descartar lloviznas en medianías desde el anochecer. En el resto, poco nuboso o despejado con algún intervalo ocasional en el sur durante las primeras horas. Temperaturas en descenso en medianías y cumbres, localmente notable en las orientadas al sur y oeste. En el resto, ligero descenso, salvo en las costas del norte, donde habrá pocos cambios.

Se podrán alcanzar 30-32 °C en la cuenca de Tejeda y en zonas bajas y de interior de las vertientes sur y oeste. En el sureste, las mínimas apenas bajarán de 24-26 °C. Viento moderado del nordeste, fuerte en los litorales del sureste y oeste, con probables rachas localmente muy fuertes, especialmente de madrugada. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Las Palmas de Gran Canaria: 23 / 27 °C.

TENERIFE

Nuboso en el norte con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte. En el resto, poco nuboso o despejado, salvo intervalos durante la tarde en las medianías del sur.

Temperaturas en descenso en medianías y cumbres, especialmente en las orientadas al sur y oeste, donde localmente será notable. En el resto, predominarán los ligeros descensos, excepto en las costas del norte. Todavía se podrán alcanzar los 30 °C en zonas bajas del sur y de la fachada sureste del área metropolitana, donde las temperaturas nocturnas durante la madrugada apenas bajarán de 24-26 °C, así como en la vertiente sur.

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste y en la vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada. Brisas en costas del suroeste. En altas cotas del Teide, viento moderado con intervalos de fuerte del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de Tenerife: 22 / 29 °C.

LA GOMERA

Nuboso en el norte, por debajo de 800-1.000 metros, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte. En el resto, poco nuboso o despejado. Temperaturas en descenso en zonas de interior, ligero en las costas del sur y con pocos cambios en el resto.

Todavía se pueden alcanzar los 30 °C en zonas bajas de la vertiente sur, donde las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 24-26 °C durante la madrugada. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste, con probables rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

San Sebastián de La Gomera: 22 / 27 °C.

LA PALMA

Cielos nubosos en el norte y este con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, con apertura de algunos claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos.

Temperaturas en descenso en zonas de interior, especialmente en medianías orientadas al oeste. En las costas del oeste, ligeros descensos y pocos cambios en el resto. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los litorales del sureste y noroeste, donde no se descartan rachas muy fuertes, especialmente durante la madrugada. Brisas en costas del oeste. En altas cotas de La Caldera de Taburiente, viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

Santa Cruz de La Palma: 21 / 27 °C.

EL HIERRO

Intervalos nubosos en el norte, por debajo de 800-1.100 metros, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte, con predominio de cielos nubosos durante las horas nocturnas. En el resto, poco nuboso o despejado.

Temperaturas en descenso en zonas de interior, ligero en las costas del sur y con pocos cambios en el resto. Todavía se pueden alcanzar los 30 °C en zonas bajas de la vertiente sur, donde las temperaturas nocturnas apenas bajarán de 24-26 °C durante la madrugada.

Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en los litorales del nordeste, sur y oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes, especialmente durante la madrugada. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas:

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