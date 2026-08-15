Ignacio Cembrero: «Trump y Marruecos se hacen favores y se apoyan mutuamente»

Hace dos semanas Marruecos bautizó la autopista que cruza el Sáhara Occidental con el nombre de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. ¿Qué ha cambiado en las relaciones entre ambos países?

Desde que Donald Trump es presidente ha estado estrechando relaciones ambos países. Prueba de ello es lo que pasó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la resolución que se aprobó a finales de octubre era muy favorable a los intereses de Marruecos [Estados Unidos avaló ante la ONUel plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental]. Por lo que Marruecos, para congraciarse con Trump, multiplica los gestos. El último ha sido esta autovía que tiene 1.055 kilómetros y que va de Tiznit hasta la ciudad de Dakhla.

Es decir, las relaciones ahora son más visibles, por así decirlo.

Las relaciones no solamente son más visibles, sino que son más estrechas desde que Trump está en la Casa Blanca, se hacen favores mutuamente y se apoyan mutuamente. Marruecos ha apoyado a Estados Unidos en todo el despliegue que quiere hacer de la fuerza especial en Gaza, por ejemplo, entre otras muchas cosas.

"Quieren convertir la zona de Dakhla en una meca turística, pero no es un sitio fácilmente comunicado"

En el caso del despliegue económico que está haciendo Marruecos sobre el Sáhara Occidental. ¿Se está viendo también ese apoyo por parte de Estados Unidos, por ejemplo, con empresas estadounidenses?

Por ahora no, ya veremos en el futuro. En Marruecos hay poca inversión extranjera y menos todavía en el Sáhara, pero quizás las cosas evolucionen. Marruecos es un país que tiene 10 millones de habitantes menos que España, pero que tiene un PIB equivalente a la Comunidad Valenciana. Por tanto, no es un país próspero y no es un país que tenga un gran desarrollo económico, aunque ha hecho un gran esfuerzo en infraestructuras en los últimos años.

No obstante, las relaciones estrechas entre ambos países vienen de lejos, ¿no? Como poco desde la Guerra Fría.

Desde mucho antes en realidad. Los marroquíes dicen, aunque hay alguna duda sobre eso, que Marruecos fue el primer país que reconoció la independencia de Estados Unidos. En cualquier caso, fue de los primeros. La relación siempre ha sido buena, pero cuando ha dado un salto cualitativo es desde que Trump está en la Casa Blanca.

La inversión extranjera todavía es débil, pero sí que es verdad que hay multinacionales como pueden ser HeidelbergCement y Western Union que han empezado a interesarse por estos territorios en disputa.

Claro que lo incentiva. Marruecos quiere que haya cuanta más inversión extranjera en el Sáhara mejor, porque es una forma de confirmar que es suyo, pero repito, hay poca inversión en el Sáhara. La hay sobre todo en lo que se refiere a la búsqueda de hidrocarburos y fosfatos. Aparte, es un territorio muy poco poblado, es decir, hablamos de un territorio que tiene la mitad de la extensión de España y tiene aproximadamente solo 600.000 habitantes.

Representantes de Ryanair en su estreno de las rutas a Dakhla, en el Sáhara Occidental / Cedida

¿Se podría decir que ese intento de desarrollo es algo más propagandístico que algo real?

En cuanto a inversiones extranjeras, desde luego. Lo que pasa es que Marruecos hace bastantes esfuerzos en el Sáhara en muchos aspectos, para la defensa militar del Sáhara, pero también para el desarrollo de las infraestructuras. Es el caso de la carretera que se inauguró hace un par de semanas y que lleva el nombre de Donald Trump.

Otro sector que se ha visibilizado recientemente es el de los rodajes de cine con el reciente estreno de La Odisea.

Marruecos es una meca del cine, atrae a muchísima gente para rodar películas porque es barato, tiene bonitos paisajes; y efectivamente La Odisea, una pequeña parte, fue rodada en Dakhla, en el sur del Sáhara Occidental, lo que ha suscitado algunas protestas, pero sin consecuencias.

"La intención es demostrar que el Sáhara no es un territorio ocupado, que es un lugar que miman y cuidan"

El turismo ha comenzado a ver un despegue en el último año. El año pasado la llegada de visitantes creció un 50%.

Están incentivando mucho la zona de Dakhla, quieren convertirla en una meca turística para el surf, para las playas. Pero por ahora es difícil llegar porque hay muy pocos vuelos. Está ahora volando a Ryanair desde un par de sitios con una ocupación muy baja. Hay también algún vuelo desde Francia, pero no es un sitio que esté fácilmente comunicado. El turismo en Marruecos es barato y en Dakhla los hoteles etcétera son especialmente económicos.

Con todos estos incentivos, ¿buscan transmitir a los países occidentales que el Sáhara es marroquí, que es parte de ellos?

Sí. En eso están. Excepto Francia, ningún país europeo lo ha reconocido como tal, pero una mayoría, empezando por España desde 2022, apoyan el plan de autonomía que ofrece Marruecos para el Sáhara, que era un plan muy escueto y muy virrioso; aunque últimamente lo han mejorado un poquito ampliándolo de tres folios a creo que 30 o 40 folios. Pero vamos, sigue siendo un plan que no no es comparable con las autonomías que hay en España o los landers de Alemania.

¿Qué papel está teniendo España en este proceso económico que se está viendo?

En el plano económico yo diría que ninguno, aparte de los vuelos de Binter Canarias y de Ryanair no hay, que yo sepa, inversión española en el Sáhara Occidental. Lo que sí hay es un apoyo diplomático decidido desde el 2022 a la propuesta marroquí de otorgar una restringida autonomía al Sáhara Occidental siempre que quede bajo soberanía de Marruecos.

2El Sáhara es un territorio cuyas riquezas son escasas, con poca mano de obra y pocos consumidores"

Ese giro que hubo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en 2022, ¿no se ha plasmado en otro tipo de cuestiones?

Se ha plasmado en un apoyo diplomático en muchos ámbitos en Naciones Unidas. En este país las empresas invierten donde quieren y prácticamente no hay inversión en este caso. Lo que ha habido es pesca, pero está interrumpida desde 2024. El acuerdo con la Unión Europea ha sido anulado por el Tribunal de Justicia de la UE y no se ha renovado.

Este expansionismo económico que se está haciendo sobre estos territorios, ¿es compatible con la fuerte presencia militar, los focos de guerrilla que hay con el Frente Polisario o teniendo en cuenta que no controlan todo el territorio?

No lo llamaría expansionismo económico. Hay un intento de desarrollar sobre todo la ciudad de Dakhla para el turismo, pero de ahí no pasa en absoluto. Efectivamente hay un gran despliegue del ejército marroquí, de las fuerzas de seguridad marroquí, de la policía, de los antidisturbios, etcétera. Dentro del territorio y sobre todo a lo largo del muro defensivo que construyeron en los años 80 para defenderse de los ataques del Frente Polisario.

¿Todo ese despliegue es una de las complicaciones que tiene Marruecos para que llegue inversión extranjera?

Más que el conflicto, que es de muy baja intensidad, diría que hay una cierta inseguridad jurídica. Para Estados Unidos y para Francia ya no son territorios ocupados, pero sí, eso influye. Aparte de eso, es un territorio cuyas riquezas son escasas. Hasta ahora, aparte del fosfato, no se ha encontrado ni petróleo, ni gas, ni nada por el estilo. Además, repito, está muy poco poblado, con poca mano de obra, pocos consumidores. Con lo cual, tampoco es un destino muy atractivo para invertir. A menos que encuentres gas o petróleo.

Entonces, ¿cuál es la principal motivación de Marruecos para intentar invertir en esta zona?

Controlar y sobre todo demostrar que no es un territorio ocupado, que es un territorio al que mima, al que cuida y que intenta desarrollar y que ahí invierte en infraestructuras, crea falsos puestos de funcionario para pagar a la gente y que esté contenta. Esa es la política del Estado marroquí.

Una de las cosas que decían los personas que entraron a Ceuta estos días era que no querían que les devolvieran a Marruecos porque los iban a llevar al Sáhara.

A los marroquíes en ningún caso los van a llevar al Sáhara, pueden llevar a los subsaharianos para alejarles y que se les quite las ganas de volver a intentar entrar en Ceuta, pero desde luego a los marroquíes no les llevan al Sáhara en absoluto. No conozco ningún caso. Solo con los subsaharianos han podido hacerlo o dejarlos tirados en algún lugar cerca de la frontera con Argelia animándoles a cruzarla y pasar.

¿Con qué motivo hacen estos movimientos? ¿Esto favorecería la ruta canaria de la migración?

Alejarles de Ceuta. La ruta canaria ha caído mucho. Marruecos sí que ha hecho un esfuerzo desde 2022 y la inmigración irregular hacia Canarias que parte del Sáhara y del sur de Marruecos ha caído mucho. Los datos están publicados en el Ministerio de Interior y se ve cómo ha ido bajando año por año.