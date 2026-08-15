Luis Campos, diputado en el Parlamento por Nueva Canarias-Bloque Canarista: «El error del Ejecutivo es no escuchar a la oposición»

¿Qué nota le da al curso político que termina y qué le ha faltado para el sobresaliente?

Desde el punto de vista del trabajo parlamentario podríamos colocarle un ocho porque ha habido muchísima actividad. Pero en cuanto a resultados, sinceramente para nosotros sería un suspenso porque no ha habido voluntad por parte del Gobierno de aceptar propuestas ni de colaborar para resolver los problemas de Canarias. No ha habido nunca una respuesta a nuestras propuestas.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su grupo parlamentario durante este periodo?

Es difícil hablar de logros cuando presentamos cientos de iniciativas por todas las vías y lo que recibimos siempre es el rechazo. Aun así, creo que uno de nuestros grandes logros ha sido convertirnos en la voz de una parte importante de la ciudadanía y colocar en la agenda temas como el fracaso en vivienda o los problemas en sanidad.

¿Qué iniciativa, debate o propuesta se les ha quedado pendiente y les habría gustado sacar adelante ?

La propuesta de poner en marcha un plan canario de alquiler seguro, con el Gobierno como principal avalista. Nos la rechazaron varias veces, a pesar de que es un modelo que funciona en otros lugares como Euskadi.

¿Cuál ha sido el mayor error del Gobierno de Canarias durante este año político?

Uno de los más importantes ha sido no escuchar a la oposición y rechazar sistemáticamente todo lo que proponemos, lo que supone también despreciar las demandas de cientos de miles de votantes. Otro de los grandes errores fue la gestión absolutamente desastrosa del crucero con el hantavirus. Lo intentaron justificar como una defensa de la ciudadanía de Canarias, cuando en realidad quedó demostrado que nuestro sistema sanitario estaba a la altura.

¿Y en qué asunto reconoce que el Ejecutivo ha acertado?

Me cuesta reconocer aciertos, pero diría que al inicio de la legislatura el impulso del Pacto Canario por la Migración fue un momento positivo. Fue aprobado por todos los grupos excepto por Vox, aunque luego no tuvo continuidad.

¿Ha habido algún momento del curso político en el que haya pensado: «Tierra, trágame»?

Sinceramente no recuerdo un momento claro . Sí es verdad que a veces, con perspectiva, pienso que podría haber afrontado alguna intervención con más calma. Como anécdota, recuerdo una vez que se me rompió el cinturón y tuve que intervenir desde el escaño.

¿Con qué diputado de otro grupo parlamentario se iría a tomar un café o una cerveza para intentar alcanzar un acuerdo?

Me llevo bien con todos los diputados y diputadas. Para intentar alcanzar acuerdos, suelo entenderme bastante con Chano Franquis (PSOE) y en algunas ocasiones con José Miguel Barragán (CC).

¿Qué compañero o compañera de otro partido le ha sorprendido positivamente en este curso?

Si tuviera que elegir a alguien de otro partido diría que Nira Fierro (PSOE).

¿Qué título de película le pondría al curso político?

Podríamos titularlo Lo que el viento se llevó, porque ha sido una legislatura perdida pese a tenerlo todo a favor. A pesar del crecimiento económico y el récord en llegada de turistas no estamos mejor que hace tres años. Y eso convierte esta etapa en una oportunidad desaprovechada.

¿Qué tema cree que preocupa a la ciudadanía, pero no está presente en la agenda parlamentaria?

El miedo a perder derechos y la calidad democrática, y es un tema que debería ocupar más espacio.

¿Qué hábito o manía resulta imprescindible para sobrevivir a las largas sesiones parlamentarias?

El café es imprescindible. También los pasillos del Parlamento donde se cierran la mayoría de acuerdos.

Complete la frase: «El próximo curso político será un éxito si Canarias consigue…».

...consigue un Gobierno que escuche, que no desprecie a la oposición y que refuerce los servicios públicos.