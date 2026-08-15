Pedro Herrera, veterano de la Audiencia Provincial de Las Palmas, opta al Tribunal Supremo

El magistrado Pedro Joaquín Herrera Puentes opta a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, lo que, asegura, supondría "poner un colofón" a una carrera de 34 años en la judicatura, 17 de ellos con experiencia específica en la jurisdicción penal y en órganos colegiados. "Vi que era un momento oportuno para poder optar a una de esas tres plazas que salen ahora para la Sala Segunda", explica.

Nacido el 18 de noviembre de 1964 en Porcuna (Jaén), un municipio del interior andaluz del que presume con orgullo, Herrera se considera también plenamente «canarión» tras pasar gran parte de su vida en el Archipiélago. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada e ingresó en la carrera judicial en 1991, ascendiendo a la categoría de magistrado en 1998. Desde entonces, ha desarrollado buena parte de su carrera en la jurisdicción penal y actualmente forma parte de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Convencido de que su experiencia en la jurisdicción penal canaria constituye su principal aval para acceder al Alto Tribunal, Herrera sostiene que el trabajo desarrollado en la Audiencia Provincial le permite afrontar con garantías las exigencias de la Sala Segunda.

"La jurisdicción penal en la provincia de Las Palmas es tan variada que te da un bagaje jurídico excelente para afrontar con garantías la labor que exige el Tribunal Supremo. Mi idea es aportar esa experiencia acumulada, compartirla allí y, por supuesto, nutrirme del saber de los magistrados del Supremo, lo cual es fundamental", argumenta el magistrado.

Además de su labor jurisdiccional, Herrera ha desarrollado una destacada actividad en la gestión pública y en el ámbito asociativo de la judicatura. Entre julio de 2011 y septiembre de 2015 ocupó el cargo de viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, durante el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero, en representación de la cuota del PSOE. Asimismo, pertenece a la asociación judicial de corte progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), de cuyo secretariado nacional forma parte en la actualidad. Durante esa etapa institucional recibió en 2015 la Medalla de Plata al Mérito Policial, concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en reconocimiento a su colaboración institucional con la Policía Local y a su contribución al fortalecimiento de la coordinación entre la Administración de Justicia y los cuerpos de seguridad.

Casos relevantes

A lo largo de su carrera en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pedro Joaquín Herrera ha participado en algunos de los procedimientos penales de mayor repercusión de la historia reciente de Canarias. Entre ellos destacan el caso Eólico, una de las mayores causas de corrupción político-administrativa del Archipiélago, y el caso Iván Robaina, cuyo asesinato conmocionó a la sociedad canaria.

En el primero actuó como magistrado ponente y redactó la sentencia que fijó las condenas por revelación de información reservada, cohecho y malversación, con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas por la prolongación del proceso. En el segundo intervino en el enjuiciamiento de un crimen que tuvo un enorme impacto social por la muerte violenta del joven estudiante de 19 años tras una agresión en la capital grancanaria.

La elevada exposición mediática del Tribunal Supremo, asegura, no le impone un respeto distinto al que ya supone ejercer la jurisdicción penal en la Audiencia Provincial de Las Palmas. A su juicio, el verdadero desafío reside en la responsabilidad de contribuir a la creación de doctrina jurisprudencial. "Ese aspecto, el de crear doctrina jurisprudencial, es el que verdaderamente me da respeto. La repercusión mediática hay que dejarla al margen y centrarse únicamente en la función jurisdiccional."