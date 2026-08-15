Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario: "Han sido tres años de bonanza económica perdidos"

Si tuviera que poner una nota del 0 al 10 al curso político que termina, ¿cuál sería y qué le ha faltado para llegar al sobresaliente?

Han sido años perdidos. Canarias ha tenido condiciones estos últimos años inmejorables desde el punto de vista económico y el Gobierno de Canarias no ha sabido aprovechar estos tres años de bonanza para producir las transformaciones que necesitan las Islas. No ha mejorado absolutamente nada.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su grupo parlamentario durante este periodo?

La proposición de ley de las camas elevables que llevamos al Parlamento y se aprobó con el consenso de todos. Ha supuesto un salto muy importante. Es una reclamación histórica de las kellys. Y Canarias con esto ha ido por delante.

¿Qué iniciativa, debate o propuesta se les ha quedado pendiente y les habría gustado sacar adelante antes del cierre del curso?

La cuestión por la que hemos peleado tanto, la de la implantación de un impuesto a las estancias turísticas. Es un elemento de redistribución de la riqueza. Una iniciativa con la que todos están de acuerdo, menos los empresarios y el Gobierno de Canarias. Y se ha demostrado en otras ciudades europeas que no causa ningún efecto negativo.

¿Cuál ha sido el mayor error del Gobierno de Canarias durante este año político?

Sin duda, la crisis sanitaria con el crucero. El Gobierno enseñó su estrategia de política de confrontación con el Estado. Mintiendo a la sociedad canaria, creando miedo. Se debió afrontar en coordinación con el resto de entidades públicas. La posición del Ejecutivo canario fue un error. El presidente confundió su papel.

¿Y en qué asunto reconoce que el Ejecutivo ha acertado, aunque le cueste admitirlo?

Llegar a un acuerdo con el Gobierno de España para el sistema de financiación autonómico. Es verdad que ha sido una parte del Ejecutivo canario, pero creo que ha sido una decisión acertada que mejora la situación de Canarias.

¿Ha habido algún momento del curso político en el que haya pensado: «Tierra, trágame»?

No recuerdo nada concreto. En la crisis del hantavirus y los debates posteriores. Pero más allá de eso no se me ocurre...

¿Con qué diputado de otro grupo parlamentario se iría a tomar un café o una cerveza para intentar alcanzar un acuerdo?

Con Casimiro Curbelo tengo una magnífica relación desde hace ya muchísimo tiempo. Compartimos formas de ver la política canaria y siempre he guardado con él una relación personal y política especial.

¿Qué compañero o compañera de otro partido le ha sorprendido positivamente durante este curso?

Tengo una buena relación con todos los parlamentarios. Siempre estoy un poco de bromas con David Toledo porque en sus preguntas al Gobierno siempre se acaba metiendo conmigo. Y siempre tenemos un pique pero de buen rollo.

¿Qué título de película le pondría al curso político?

Se me ocurre ‘Mucho ruido y pocas nueces’ por el ruido que ha generado el Gobierno respecto a su relación con Madrid. Pero también ‘El día de la marmota’ por la actitud de estar continuamente con anuncios, titulares y una misma estrategia. Siempre lo mismo y los problemas siguen igual.

¿Qué tema cree que preocupa mucho a la ciudadanía canaria, pero todavía no ocupa espacio en la agenda parlamentaria?

Se ha debatido, pero no se ha tratado la dimensión de la preocupación que existe con el problema de la vivienda. Me hubiera gustado que hubiéramos aprobado un nuevo plan de vivienda.

¿Qué hábito, objeto o manía resulta imprescindible para sobrevivir a las largas sesiones parlamentarias?

Tomar mucho café y salir a coger aire de vez en cuando.

Complete la frase: «El próximo curso político será un éxito si Canarias consigue…».

Que se apruebe el nuevo sistema de financiación autonómica.

En un contexto de tanta tensión con el Estado. ¿Es complicado defender los intereses canarios?

CC hace ruido. Los datos reflejan que nunca han llegado tantos recursos del Estado. El Gobierno de España ha estado al lado de Canarias en los grandes asuntos.